実力派5人組歌い手グループ「すたぽら」、4th Full Album『CYBER VIRUS（サイバーウイルス）』が本日発売！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の実力派5人組歌い手グループ「すたぽら」の4th Full Album『CYBER VIRUS（サイバーウイルス）』が本日（3月19日（水））発売いたしました。発売前に開催したアルバムクロスフェード視聴会がSNSでも盛り上がりを見せました。さらに、一部販売店舗では、直筆サイン色紙の展示とレシートキャンペーンの実施も決定いたしました。

https://cyber-virus.starpola.com/

メンバー自身が作詞・作曲を手掛けた楽曲が多数収録された4th Full Album『CYBER VIRUS』がついに発売

このアルバムは、すたぽら楽曲の特徴である、メンバー自身が作詞・作曲を手掛けた楽曲が多数収録されており、各メンバーそれぞれが持つ個性や音楽的バックグラウンドを活かし、自分たちの言葉とメロディで想いが表現されております。さらに、メンバーの音楽的な進化とともに、深みを増した歌詞や新たなサウンドが特徴です。ファンの皆さんが待ち望んでいたこの作品がついに手に入る瞬間となり、注目が集まっています。

発売前にYouTube生配信にて開催された「宇宙最速公開」視聴会がSNSで話題に

アルバム発売に先駆けて、3月15日（土）には「宇宙最速公開」と題したアルバムクロスフェード視聴会を「すたぽら」公式YouTubeアカウントにて生配信し、新たな楽曲をいち早くファンと共有しました。視聴会では、アルバム収録の全19曲の一部が公開され、メンバーがその制作背景や歌詞に込めた思いを語りながら、アルバムの魅力をファンに伝える特別な時間となりました。また、視聴会の中ではファンからのコメントをリアルタイムで拾いながら進行し、メンバーがそのコメントに直接応答する場面も。この双方向のコミュニケーションにより、視聴会は単なる楽曲紹介の枠を超え、ファンとメンバーが一体となってアルバムの世界観を深く掘り下げる貴重な時間となりました。さらに、SNSでは、「早く全曲フルで聴きたい！」「アルバムの発売がますます楽しみになった！」といった反響が多く投稿され、視聴会は大いに盛り上がりを見せ、アルバムへの期待がさらに高まった時間となりました。

XFD動画はYouTubeにて公開中ですので、以下より是非チェックしてください。

【XFD】すたぽら4th Album「CYBER VIRUS」全曲視聴動画

https://www.youtube.com/watch?v=8NqM1N3OzZg

すたぽら直筆サイン色紙展示＆限定レシートでファンに嬉しい特典が続々登場

アルバム『CYBER VIRUS』の発売を記念して、すたぽらはファン向けの特別キャンペーンを実施。

《タワーレコード・レシートキャンペーン》

「すたぽら 4th Full Album『CYBER VIRUS』」を購入すると、対象店舗で特別な限定レシートが発行されます。

キャンペーン期間：2025年3月18日（火）～3月24日（月）

実施店舗：タワーレコード全店（タワーレコードオンライン、もりのみやキューズモール店を除く）

対象商品：初回生産限定盤A（POCS-22036）、初回生産限定盤B（POCS-22037）、通常盤A（POCS-22038）、通常盤B（POCS-22039）

《サイン色紙展示》

アルバムの発売を記念して、すたぽらメンバー全員の直筆サイン入り色紙が以下の店舗で展示されます。

展示期間：2025年3月18日（火）～3月24日（月）

直筆サイン色紙展示店舗：

アニメイト池袋本店

アニメイト横浜ビブレ

アニメイト名古屋

アニメイト札幌

アニメイト仙台

アニメイト梅田

タワーレコード渋谷店

タワーレコード梅田NU茶屋町店

HMV&BOOKS SHIBUYA

HMVイオンモール水戸内原

HMVイオンモール岡崎

この機会に、アルバムを購入して特別な限定レシートを手に入れたり、直筆サイン色紙を実際に見ることができる貴重なチャンスをお見逃しなく。

■すたぽら 4th Full Album『CYBER VIRUS（サイバーウイルス）』詳細情報

CYBER VIRUS ＜初回生産限定盤A＞

発売日：3月19日（水）

価格：3,000円（税込）

品番：POCS-22036

限定仕様：

ワイドケース＆三方背スリーブケース、

16Pブックレット+特典ブックレット12P

★オンライン握手会応募券付き

CYBER VIRUS ＜初回生産限定盤B＞

発売日：3月19日（水）

価格：3,000円（税込）

品番：POCS-22037

限定仕様：

ワイドケース＆三方背スリーブケース、

16Pブックレット+特典ブックレット12P

★オリジナルボイスドラマダウンロード券付き（期間限定）

CYBER VIRUS ＜通常盤A＞

発売日：3月19日（水）

価格：2,800円（税込）

品番：POCS-22038

仕様：16Pブックレット

CYBER VIRUS ＜通常盤B＞

発売日：3月19日（水）

価格：2,800円（税込）

品番：POCS-22039

仕様：16Pブックレット

《収録楽曲》

1.BUG CODE

∟Vocal：すたぽら Lyrics：Coe. Music：Yusuke Koshiro Arrangement：Yusuke Koshiro

2.すたぽら推し方攻略本

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Coe. / Relu Music: Relu Arrangement：Relu

3.怠惰依存症候群

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Relu Music: Relu Arrangement：Relu

4.Boomed Boomed Boomed Boomed

∟Vocal: すたぽら Lyrics: くに Music: Relu Arrangement：Relu

5.U

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Relu Music: Relu Arrangement：Relu

6.Shall We Dance?

∟Vocal: くに / こったろ Lyrics: くに Music: 浅田大貴(Rebrast) Arrangement：浅田大貴(Rebrast)

7.愛鍵

∟Vocal: Relu / 如月ゆう Lyrics: 如月ゆう Music: 加藤祐平(Rebrast) Arrangement：加藤祐平(Rebrast)

8.High and Low

∟Vocal: Coe. / くに Lyrics: Coe. Music: Tsubasa(Rebrast) Arrangement：Tsubasa(Rebrast)

9.星を辿って

∟ Vocal: こったろ / 如月ゆう Lyrics: こったろ Music: 柿迫ヒカル(Rebrast) Arrangement：柿迫ヒカル(Rebrast)

10.bestie

∟Vocal: Coe. / Relu Lyrics: Relu Music: 奈須野新平(Rebrast) Arrangement：タツキサラダ(Rebrast) / 奈須野新平(Rebrast)

11.ネオンサイン

∟Vocal: すたぽら Lyrics: くに Music: Soichiro Oura / Cagga Arrangement：Cagga

12.Esmeralda

∟Vocal: すたぽら Lyrics: 如月ゆう Music: Yusuke Koshiro Arrangement：Yusuke Koshiro

13.病みクラ

∟Vocal: すたぽら Lyrics: こったろ Music: ENPITU(Rebrast) Arrangement：ENPITU(Rebrast)

14.君から僕へ、僕から君へ。

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Relu Music: Relu Arrangement：Relu

15.Ray

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Relu Music: Relu Arrangement：Relu

16.ぱ・ぱ・ぱ・ぱーそなりてぃ！

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Relu Music: Relu Arrangement：Relu

17.俺たち、ハチャメチャゲーマーズ！

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Relu Music: Relu Arrangement：Yusuke Koshiro

18-A. RESTARTED - piano arrange ver. -（A盤収録）

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Junky Music: Junky Arrangement：Seiya Ozaki

18-B. SOAR - piano arrange ver. -（B盤収録）

∟Vocal: すたぽら Lyrics: Relu Music: Relu Arrangement：Seiya Ozaki

■「すたぽら」について

「君を導くいちばん星に」をキャッチコピーに、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソング動画や

オリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。YouTubeチャンネル登録者数は約52万人。今勢いを増している個性豊かな5人が集まった実力派歌い手グループです。

メンバー（左から/括弧内は読み方）

前列： Relu（れる）、Coe.（こえ）、

如月ゆう（きさらぎゆう）

後列：くに、こったろ

【YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@starpola

【Twitter】

https://twitter.com/StarPola_info

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/48_1_d72aa42ff87c423967f53c1aa0b60294.jpg ]