hideって誰？特別企画展『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』FINAL

◆そごう美術館にて絶賛開催中!

◆レプリカではない貴重な「実物」だけを約300点展示

◆ついにFINAL!初公開展示品や、横浜会場より新たに差し替えられた展示品も!

X JAPANのギタリスト“HIDE”として、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として、日本の音楽シーンに多大な影響を与え続ける“hide(ヒデ)”。

昨年12月13日にhideが生誕60周年を迎え、「hide 60th Anniversary」プロジェクトが盛り上がりをみせる今年、2021年から東京・名古屋・大阪・福岡で開催され各メディアでも話題となった、hide特別企画展「PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000(サイコビジョン ヒデ ミュージアム シンス 2000)」が、ついにFINAL!

3月19日(水)~5月7日(水)そごう美術館(そごう横浜店6階)にて開催中!

本展覧会の最大の魅力は、レプリカではない「実物」のみを展示していること。

hideオフィシャルマネジメント事務所が保管・管理する貴重な資料の中から、幼少期や初めてバンドを結成した際の思い出の品をはじめ、実際に着用した衣装、愛用のギター、直筆の歌詞ほか貴重な実物が約300点展示されるほか、世界的に活躍するフォトグラファー管野秀夫氏のhide写真パネル展示や、「AR」でhideと写真撮影できるフォトスポットなど、「現在進行形」のhideをご体感いただけます。

さらに横浜会場では、『hide生誕60周年』&『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』FINALを記念して、初公開の展示品も!

昨年5月にhide生誕60周年を記念してリリースされた永久保存版BOXセット『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』のジャケットやブックレットの撮影で実際に使用された「オブジェ」(作:岩倉知伸/造形作家)が福岡会場に続き展示されるほか、会期前期・後期で一部展示替え(後期は4月17日(木)から)が行われ、ミュージアムオリジナルグッズも新商品が登場するなど、すでに来場した方も新たなhideの魅力に触れることができます。

今もなお世界中で愛され続ける伝説のロックミュージシャンhideが誕生し世界を魅了するまでの軌跡をぜひご堪能ください。

PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000メインヴィジュアル横浜会場の様子横浜会場の様子横浜会場の様子

■横浜会場にてミュージアムオリジナルGOODS新商品が登場

下記の横浜ならではのコラボ商品や、横浜会場から新たに登場する商品も!

●横濱ハーバーダブルマロン(5個入り)●三角コインケース●アクリルマグネットフレーム

■10階レストラン=イー・エー・グランにてコラボメニューが登場

<デザートメニュー>税込1,300円。展覧会のメインヴィジュアルをイメージした、いちごクリームを使用したショートケーキ。盛り付けはチェックスーツをイメージしました。<ドリンクメニュー>税込930円。hide愛用のギター「イエローハート」柄をイメージ。シトラスフルーツのレモネードにハートのジュレといちごをあしらいました。見た目はポップで愛らしく、飲むとスッキリ凛とした味わい。ノンアルコール/アルコール

※限定個数・ピンクショートケーキ 3/19~4/30 1日20食限定 / 5/1~5/7 1日40食限定・ピンクレモネード 3/19~4/30 1日30食限定 / 5/1~5/7 1日50食限定



■企画概要

X JAPANのギタリスト「HIDE」として、そしてソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として、日本の音楽シーンに多大な影響を与え続ける「hide(ヒデ)」。

1998年5月2日急逝後、2000年7月20日にhideの生まれ育った神奈川県・横須賀市に誕生したhideの全てに会える場所 「hide MUSEUM」は、2005年に惜しまれつつ閉館するまでに延べ50万人に及ぶファンの方々が来館。

2020年、hideが永眠してから22年目、23回忌を迎え様々なメモリアルプロジェクトが展開され、その一環として新たなる視点で構成された企画展「PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000(サイコビジョン ヒデ ミュージアム シンス 2000)」が東京・名古屋・大阪・福岡会場に続き、横浜で絶賛開催中。

hideが「人間の精神性(アナログ)と科学技術(デジタル)の融合」を意味する言葉として、自身の世界観の言語化=造語に使用した「PSY(+単語)」の表現にこだわり、場内は時系列に沿った形ではなく、「hideの多面にわたる魅力の醍醐味」をカテゴリごとに体感できる5つのゾーンで構成され、幼少期からロックへの目覚め、初めて結成したバンド横須賀サーベルタイガー・X JAPAN・ソロ活動と、アーティストhideが誕生し、世界を魅了するまでのゆかりある品々を紹介。“hideが見据えた未来”をテーマに展開される。

hideオフィシャルマネジメント事務所・HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.が保管・管理してきた貴重な資料の中から、hideが実際に着用した衣装や愛用ギターを初め、誰もが一度は耳にしたことがあるであろう名曲の直筆歌詞など、hideの体温と、唯一無二の世界観を感じる貴重な「実物」だけを展示。

またヴィジュアルに徹底的にこだわったhideを撮り続けた世界的に活躍するフォトグラファー 管野秀夫氏の全面協力による、圧倒的な作品たちの展示と共にhideとの撮影エピソードが語られる。

そして、令和版hide MUSEUMの新たな試みとして、ARアプリを使用したフォトスポットが設けられるなど「現在進行形のhide」が体感できる展覧会となっている。

本展覧会のメインヴィジュアルはフォトグラファー 管野秀夫氏の写真をもとに、国内外、ジャンルを問わず多岐に渡り活躍しているアーティストの澁谷忠臣氏による作品で、hideの名曲「ピンク スパイダー」からインスパイアされて特別に描き起こしされたアート。

会場では澁谷氏アート他、hideの遊び心が満載に感じられる本展覧会オリジナルグッズも販売される。

また、通常の展覧会で行われる"キャプションを多用した展示"での密状態を緩和するため、あえて文字での表現は削減し、「hideの軌跡と体温」を肌で感じていただけるレプリカではない"本物"の展示にこだわり、hideとのひとときを安心して過ごしていただけるよう配慮されている。

"hideって誰?"

"hideはどんな未来を見据えていたのだろう"

"現在進行形のhideとは?"

ご来場いただいた貴方が、PSYCHOVISIONの出口を出た時、それぞれの答えを胸に羽ばたいていただきたい。

最新情報は下記公式サイトにて

PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000公式サイト:https://www.psychovision.online/

■hide プロフィール

日本のロック史上に伝説を打ち立てたバンドX JAPANのギタリスト“HIDE”、「ROCKET DIVE」「ピンク スパイダー」などの名曲を発信したソロアーティスト“hide”として、その個性的なファッションやメイクは、“ヴィジュアル系”という新たなカルチャーを創り上げ、革新的で時代を先取りした音楽、おもちゃ箱をひっくり返したような奇想天外なライブパフォーマンスは日本の音楽シーンに多大なる影響を与えた。1998年に急逝するも、hideが残した「サウンド」と「メッセージ」は色褪せることなく語り継がれ、今もなお、世界中で絶大なる人気を誇るロックアーティストである。2024年12月13日にhide生誕60周年を迎えたことを記念して、2024年~2025年は「hide 60th Anniversary」プロジェクトを続々と展開中。

hideオフィシャルウェブサイト: https://www.hide-city.com

■澁谷忠臣プロフィール

その独自の直線的に再構築するスタイルで、2008年にGIVENCHYのエンブレムデザイン、2011年、NIKE AIR JORDAN CP3.IVのポスター、Tシャツなどビジュアル全般を担当し、2012年には、レッドスキンズのRGIIIのイラストが米ワシントンポスト特別号の一面を飾っている。また2013年には、JORDAN BRANDからの依頼でマイケルジョーダンの88年スラムダンクコンテスト優勝を記念したTシャツのデザインをした。2014年には、ANARCHYメジャーデビューアルバム「NEW YANKEE」のジャケットイラストを手がけている。2018年はGUとのカプセルコレクション、”EYES LOVE TOKYO"が話題を呼んだ。また、2020年、Mizunoとの共同開発による、日本代表ユニホームのデザインが発表された。 2021年は日本の伝統文化を再構築するシリーズとして、仏像の絵を中心とした個展 「UPDATE」を京都と横浜で開催。これまでに、東京、パリ、バンコクでの個展や、ロンドン、NY、L.A.など世界各地で数々の展示に参加、表現の場は国内外、 ジャンルを問わず多岐に渡る。

http://tadaomishibuya.jp/https://www.instagram.com/tadaomishibuya/

本展覧会に関するお問い合わせ

『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』 運営事務局

そごう美術館

〒220-8510 横浜市西区高島2-18-1

TEL:045-465-5515 [美術館直通]

■『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』FINAL開催概要

名 称:PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000

主 催:PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000 運営事務局

後 援:TOKYO MX / FMヨコハマ

企画制作:VISIONS INC. / 株式会社ブレイク

制作協力:株式会社オーク

特別協力・総合監修:HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

特別協力:そごう美術館

協 力:Universal Music LLC ほか

期 間:2025年3月19日(水)~5月7日(水)

開館時間:午前10時~午後8時(入館は閉館の30分前まで)

会 場:そごう美術館(そごう横浜店6階)

所 在 地:〒220-8510 横浜市西区高島2-18-1

■チケット情報

<料 金>

■一般チケット:1,700円(1,500円) ※税込/()内は前売料金

■大高生チケット:700円(500円)※税込/()内は前売料金

■ 「横浜限定」特典付きチケット:3,900円 ※税込/数量限定 SOLD OUT

展覧会は混雑が予想されますので、会期中の初日3月19日(水)、20日(木祝)、21日(金)、22日(土)、23日(日)の午前10時~午後1時までは、日時指定の事前予約制でのご入館となります。

※日時指定チケットをイープラスにてお買い求めいただけますようお願いいたします。日時指定チケットにて3/19(水)~3/23(日)午前10時~午後1時の指定時間にお越しの方には、ご入館時にピクチャーチケットをお渡しいたします。

<購入方法>

イープラス https://eplus.jp/psychovision-final/(https://eplus.jp/psychovision-final/)

※お支払いは、ファミリーマート店頭、オンラインクレジットカード支払いからお選びいただけます。

※紙チケットにつきましては、ファミリーマート店頭、マルチコピー機でも直接ご購入いただけます。

<紙チケット>

ファミリーマートでの発券・受取が必要となります。

※お申込画面のご提示や画面キャプチャ、印刷した紙ではご入館できません。

※システム利用料として税込165円/枚が別途お客さま負担となります。

※チケット発券代として税込165円/枚が別途お客さま負担となります。

<スマチケ>

スマチケ(デジタルチケット)でのご入館につきましては、スマートフォンのイープラスアプリ内に表示されたチケット(スマチケ)のご提示をお願いします。

※システム利用料・チケット発券代として税込み330円/枚が別途お客さま負担となります。

※チケットのダウンロードには最新版のイープラスアプリ(無料)が必要です。

※お申込画面のご提示や画面キャプチャ、印刷した紙ではご入館できません。

https://eplus.jp/sf/guide/spticket

※イープラスに関するお問い合わせ

URL: https://eplus.jp/qa/

※( )内は前売料金及びクラブ・オン/ミレニアムカード、クラブ・オン/ミレニアムアプリをお持ちの方のご優待料金です。

※本展覧会の3/19(水)~3/23(日)午前10時~午後1時は日時指定の事前予約制でのチケット販売といたします。その日時の日時指定チケットをお持ちでない方はご入館いただけません。

※前売はイープラスのみでお取り扱いいたします。会期中はイープラス、そごう美術館にてチケットお取り扱いいたします。ただし、そごう美術館での当日券の販売は、初日3月19日(水)、20日(木祝)、21日(金)、22日(土)、23日(日)につきましては、午後1時以降とさせていただきます。

※日時指定チケット及び特典付きチケットについては、イープラスのみでの数量限定販売となります。なくなり次第販売終了いたします。

※日時指定チケットにて3/19(水)~3/23(日)午前10時~午後1時の指定時間にお越しの方には、ご入館時にピクチャーチケットをお渡しいたします。その他のチケットについてはピクチャーチケットのお渡しはございませんので、あらかじめご了承ください。

※特典付きチケットは、日時指定予約の対象外のため、3/19(水)~3/23(日)午前10時~午後1時の日にち・時間にはご入館いただけません。

※特典付きチケットはチケット本券1枚につき【特典引換券】が1枚付きます。必ずお忘れのないようにお持ちください。

※障がい者手帳各種をお持ちの方、およびご同伴者1名さまは無料にてご入館いただけます。

※中学生以下無料。小学生以下のお客さまは必ず保護者(18歳以上)同伴でご入館ください。

※大学・高校生および中学生のお客さまは、ご入館の際に生徒手帳・学生証・身分証明書等をご提示ください。

◆<2025年>に起こる奇跡 hide with Spread Beaverワンマンライブ2Days開催決定!

hide生誕60周年を記念して制作された、永久保存版スペシャルBOX『REPSYCLE(リサイクル)~hide 60th Anniversary Special Box~』 発売を記念して7人の怪人が、スペシャルゲストにPATA(X JAPAN)・木村世治(ZEPPET STORE)を招いて再び集結!

hide Memorial Day 2025

hide with Spread Beaver “REPSYCLE”~Life is still going on !!~

<公演日程>

2025年5月2日(金)東京体育館 開場17:00/開演18:00

2025年5月3日(土)東京体育館 開場14:00/開演15:00

<チケット料金>

■VIP指定席:hideオフィシャルファンクラブ“JETS”限定販売 \38,000(税込)販売終了

※アリーナ前方席+VIP限定・オリジナルグッズ付き

■一般指定席:\13,200(税込)

■U18指定席:\6,600(税込)

※18歳以下

■親子シート<スタンド席限定>

■大人\13,200(税込) SOLD OUT

■子供(18歳未満)\6,600(税込) SOLD OUT

※小学生以下でご希望の方にはイヤーマフを無料レンタルいたします

2月8日(土)10:00より一般チケット、海外販売チケット絶賛発売中!

公演詳細は「hideオフィシャルウェブサイト」内の特設ページにて!

【特設ページ】hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” ~Life is still going on!!~

【hideオフィシャルウェブサイト】 https://www.hide-city.com

hide Memorial Day 2025 公演に関するお問い合わせ

クリエイティブマン

03-3499-6669(月・水・金12:00~16:00)

https://www.creativeman.co.jp

■hide生誕60周年記念

永久保存版スペシャルBOX 『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』 / (ユニバーサル ミュージック)

◎REPSYCLE特設サイト : https://www.universal-music.co.jp/hide/repsycle/