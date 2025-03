導入事例：法人向けNASを使ったサーバー構築とクラウドへのバックアップでデータ保全とBCP対策を実現

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)の法人向けNAS「WS5220DN02W9」とキキNaviクラウドバックアップ ライセンスパック「OP-KCB01-5Y」が、有限会社ファインニクスにて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、当社Webページで公開いたしました。

有限会社ファインニクス 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/manufacture-finenics.html

有限会社ファインニクスは、産業機械や医療機器、自動車などに使われるケーブルの加工を行なう企業です。2023年1月に工場を新設するタイミングで、業務用NASをWindowsベースOS搭載法人向けNAS「WS5220DN02W9」にリプレースしました。その際に、以前より検討していたクラウドへのバックアップサービスを検討、コスト面でもセキュリティ面でもニーズに合致したバッファローの「キキNavi クラウドバックアップ」の導入を決め、災害や故障に備えたデータ保全とBCP対策を実現しました。

採用商品

WS5220DN02W9OP-KCB01-5Y

