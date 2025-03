桜セール -新生活応援セールFINAL-開催のお知らせ

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、本日よりAcer公式オンラインストアにて新生活を迎えられる皆様に向け、「桜セール -新生活応援セール FINAL-」を開催しますことをお知らせいたします。

新生活、それは自分をアップデートする絶好のチャンス!新しい環境での学びや仕事、趣味の時間をもっと快適に、もっと楽しく。最高のパフォーマンスを発揮できるよう、PCや液晶モニターなど94点を新生活応援価格でセール期間中販売いたします。この機会にぜひお買い求めください。

セール概要

桜セール -新生活応援セール FINAL-

- セール期間:3月19日 12:00 - 3月31日 11:59- セール対象製品数:94- 最大ディスカウント率:50%- セール会場:Acer公式オンラインストア(https://store.acer.com/ja-jp/promotion)

おススメ製品

1.ノートパソコン・ゲーミングノートパソコン

Swift Edge 16 SFE16-43-A76Y/K(https://store.acer.com/ja-jp/acer-sfe16-43-a76y-k)

16インチ 3.2K 16:10 OLED液晶搭載の大型モバイルノートPCです。AMD Ryzen(TM) 7 7840Uモバイル・プロセッサー、AMD Radeon(TM) 780Mグラフィックス搭載の同モデルの重量わずか1.23kg。16GBメモリ、512GB SSD搭載で長く使っていただけます。

Aspire 3 A315-44P-H76Y(https://store.acer.com/ja-jp/acer-a315-44p-h76y)

15.6インチ FHD 16:9 IPS液晶搭載の大画面ノートPCです。AMD Ryzen(TM) 7 5700Uプロセッサー、AMD Radeon グラフィックス搭載の同モデルのはご家庭での据え置き機として必要十分。16GBメモリ、512GB SSD搭載モデル。

Predator PH16-71P-N93Z48(https://store.acer.com/ja-jp/acer-ph16-71p-n93z48)

16インチ WQXGA 16:10 240Hz IPS液晶搭載のゲーミングノートPCです。インテル(R) Core(TM) i9-13900HXプロセッサー、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4080 Laptop GPU搭載の同モデルのはハイエンドゲーミングノートとして十分な環境をご提供します。32GBメモリ、1TB SSD搭載モデル。クリエイターの方にもおススメします。

Predator PHN14-51-N73Y46/6(https://store.acer.com/ja-jp/acer-phn14-51-n73y46-6)

14.5インチ 3K+ IPS 165Hz 液晶搭載のモバイルゲーミングノートPCです。インテル(R) Core(TM) Ultra 7 155Hプロセッサー、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop GPU搭載の同モデルのはゲーミングモデルにもポータビリティを求める方におススメします。32GBメモリ、512GB SSD搭載。

2.モニター・ゲーミングモニター

AOPEN 22SB2QEwmix(https://store.acer.com/ja-jp/acer-21-5-22sb2qewmix)

21.5インチ 100Hz IPSモニターです。寸法・質量:約493(W)×362(H)×189(D)mm、約2.0kgの本体サイズで設置場所が広くないという方にも。ノートパソコンと接続すれば2画面で広く使っていただけます。本体色は、白か黒かでお選びいただけます。

Acer KA242YG0bi(https://store.acer.com/ja-jp/acer-23-8-ka242yg0bi)

24.5インチ FHD 120Hz IPSモニターです。sRGB 99%の広色域。普段使いや最新家庭用ゲーム機のFHD 120fps出力にも対応していますので、ゲーミングモニターとしてもお使いいただけます。本モデルにはスピーカーが搭載されておりませんが、搭載モデルもございます。

Acer SH272G0bmihux(https://store.acer.com/ja-jp/acer-27-sh272g0bmihux)

27インチ FHD 120Hz IPSモニターです。 Type-C・65W給電対応モデルをお探しの方に。

Nitro KG241YP3bmipx(https://store.acer.com/ja-jp/acer-23-8-kg241yp3bmipx)

23.8インチ FHD VA 180Hzゲーミングモニターです。深い黒を表現できるVAパネル搭載。AcerのVAパネルは従来その欠点であった、視野角をIPSパネル同178°でご使用いただけます。VESAマウント(100mm x 100mm)にも対応しています。

Nitro VG271Zbmiipx(https://store.acer.com/ja-jp/acer-27-vg271zbmiipx)

DisplayPort接続で最大280Hzに対応するゲーミングモニターです。27インチ IPSパネル採用。ロングセラーモデル。

Nitro XV272KV3bmiiprx(https://store.acer.com/ja-jp/acer-27-xv272kv3bmiiprx)

27インチ UHD (4K) 160hz IPSパネルのゲーミングモニターです。DCE-P3 95%の広色域と、DeltaE<1の色精度を有し、ゲーマーだけでなく、クリエイターの方にもおススメします。また、ピボット機能90°/90°、スイベル360°、高さ調整最大120mm、チルト角上25°/下5°とご自身の好きなポジションへの調整機能も搭載。VESAマウント 100mmx 100mmにも対応しています。

3.空気清浄機 Acerpure

Acerpure AP552-10W(https://store.acer.com/ja-jp/acer-ap552-10w)

直径約25cmのシンプル&コンパクトな円筒形ボディで、360°全方向から空気を吸引。最大30畳(50 平方メートル )に対応する強い風量でスピーディに空気清浄が行います。4層構造のフィルターで、どんな季節も快適にご使用いただけます。

上記のお勧めモデルのほかにも、数多くの製品を期間中特別価格でセール中です。Acer公式オンラインストアでお買い物をお楽しみください。

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250319

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.