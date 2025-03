ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg）で「TDC 2025」を2025年4月4日～5月17日に開催

大日本印刷株式会社

公益財団法人DNP文化振興財団は、ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)(東京・銀座)で、2025年4月4日(金)~5月17日(土)に、グラフィックデザインの国際賞「東京TDC賞」の受賞作品およびノミネート作品を紹介する「TDC 2025」展を開催します。

企画展「TDC 2025」について

Design : Achim Reichert

東京タイプディレクターズクラブ(Tokyo Type Directors Club)が主催する、「文字や言葉の視覚表現」を軸としたグラフィックデザインの国際賞「東京TDC賞」は、1990年から毎年開催され、本年35回目を迎えます。今回の応募には、2024年8月1日~10月1日に、国内外から質の高い3590作品(国内1636作品、海外1954作品)が寄せられました。

メインカテゴリーの審査員30名による作品のデータや実物の審査、タイプデザイン部門選考委員16名(専門9名+ゲスト7名)、オンスクリーン部門審査員9名による専門分野の審査とあわせ、486の入選作品と、11の受賞作品、52のノミネート作品が決定しました。「TDC展2025」では、その中から受賞作品とノミネート作品を中心に、特に評価の高かった約120作品を展覧します。

【開催概要】

【関連イベント】

- 会期 : 2025年4月4日(金)~5月17日(土) 11:00~19:00- 会場 : ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)(東京都中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル)- 休館日 : 日曜日、4月29日、5月3日~6日- 入館料 : 無料- gggのWebサイトはこちら → https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/■東京TDC賞授賞式- 日時 : 2025年4月4日(金) 17:00開式- 展覧会オープニングイベント(17:00~19:00)に合わせて、DNP銀座ビル2Fで授賞式を行います。オープニングパーティー等の開催は、gggのWebサイト(https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/)で最新情報をご確認ください。■デザインフォーラム「TDCDAY 2025」

「TDCDAY」では、受賞者が受賞作品を語るプレゼンテーションを中心に、選考委員との対話やコメント映像など、最新のデザインコンテンツを日英同時通訳でお届けします。時間・プログラム・申し込みなどの詳細は東京TDCのサイト(https://tokyotypedirectorsclub.org/)をご確認ください。

【東京TDC賞2025 受賞作品】

- 日時 : 2025年4月5日(土) 11:30開場 / 12:00~18:00- 会場 : 東京都立産業貿易センター 浜松町館 3階展示室「北」- 入場料 : 700円(日英 同時通訳アプリシステム使用料として) 先着150名まで

■グランプリ : 作品 「MONO NO AWARE/かむかもしかもにどもかも! (imai remix)」ミュージック・ビデオ

受賞者(Type Director)=橋本麦

クライアント= MONO NO AWARE/imai(group_inou)

グランプリ「MONO NO AWARE/かむかもしかもにどもかも! (imai remix)」橋本 麦

■特別賞 : 作品 「本家西尾八ッ橋」

受賞者(Type Director)=北川一成

クライアント=本家八ッ橋西尾株式会社

特別賞「本家西尾八ッ橋」北川一成

■ブックデザイン賞 : 作品 「Gloria Lujanović: Srce zemlje」

受賞者(Type Director)=Lana Cavar, Narcisa Vukojević(クロアチア)

クライアント=Oceanmore, Zagreb, Croatia

ブックデザイン賞「Gloria Lujanović: Srce zemlje」Lana Cavar, Narcisa Vukojević

■RGB賞 : 作品 「Blaise Agüera y Arcas: Who Are We Now?」

受賞者(Type Director)=James Goggin(Practise, オーストラリア、ニュージーランド、イギリス)+ Minkyoung Kim(アメリカ、韓国)+ Marie Otsuka(アメリカ、日本)

クライアント= Hat & Beard Editions, Los Angeles

RGB賞「Blaise Agüera y Arcas: Who Are We Now?」James Goggin(Practise)+ Minkyoung Kim + Marie Otsuka

■タイプデザイン賞 : 作品 「しゅうれん かな」

受賞者(Type Director)=舟山貴士

クライアント=Non Client

タイプデザイン賞「しゅうれん かな」舟山貴士

■TDC賞 : 作品 「Center Rog」

受賞者(Type Director)=Nejc Prah(スロベニア)

クライアント=Center Rog

TDC賞「Center Rog」Nejc Prah

■TDC賞 : 作品 「Let’s Not Get Used to This Place: Meg Stuart / Damaged Goods」 受賞者(Type Director)=Sean Yendrys(カナダ、ドイツ)

クライアント=Damaged Goods

TDC賞「Let’s Not Get Used to This Place: Meg Stuart / Damaged Goods」Sean Yendrys

■TDC賞 : 作品 「Flux(a paradimensional typeface)」

受賞者(Type Director)=Akiem Helmling, Bas Jacobs, Sami Kortemaki(Underware, オランダ)

クライアント=Self-initiated Project

TDC賞「Flux (a paradimensional typeface)」Akiem Helmling, Bas Jacobs, Sami Kortemaki(Underware)

■TDC賞 : 作品 「NO PARKING」

受賞者(Type Director)=Henrik Kubel, Scott Williams(A2-TYPE, イギリス)

クライアント= A2-TYPE

TDC賞「NO PARKING」Henrik Kubel, Scott Williams(A2-TYPE)

■TDC賞 : 作品 「Ju Mei」

受賞者(Type Director)=Mei Shuzhi(中国)

クライアント= Ju Mei

TDC賞「Ju Mei」Mei Shuzhi

■TDC賞 : 作品 「group_inou/HAPPENING」

受賞者(Type Director)=AC部/橋本麦/group_inou

クライアント=N/A

TDC賞「group_inou/HAPPENING」AC部/橋本麦/group_inou

