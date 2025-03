ヘラルボニー、ドイツのアーティストグループ「Die Schlumper」とパートナーシップを合意

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー(本社:岩手県盛岡市、代表取締役 Co-CEO:松田 崇弥、松田 文登、以下「ヘラルボニー」)は、ドイツ・ハンブルクのアーティストグループ「Die Schlumper」とパートナーシップに合意したことをお知らせします。ベルギーの「STUDIO BORGERSTEIN」との協業に引き続き、今後、当社を通じた国内外の事業において、在籍する障害のあるアーティストによって描かれたアート作品とのさまざまなコラボレーションの可能性が広がります。

「Die Schlumper」について

(C)︎ Die Schlumper(C)︎ Die Schlumper

「Die Schlumper」は、1980年にRolf Lauteによって創設されたドイツ・ハンブルクのアーティストグループです。現在は、創設者Rolf Lauteの娘であり、作家と真摯に向き合う父の姿を見て育ったAnna-Karoline Pongs-Lauteがダイレクターのポジションを引き継いでいます。

グループは現在、個性的な制作スタイルを持つ約30名の障害のあるアーティストたちによって構成され、国際的に高い評価を受けています。ヘラルボニーは、2024年6月に初めて訪問し、深い尊敬と愛情を持って作家と共創するDie Schlumperの姿勢に深く共感し、パートナーシップの締結に至りました。

公式WEBサイト:https://www.schlumper.de/

アートディレクター Anna-Karoline Pongs-Laute氏のコメント

在籍するアーティストたちのポートレート。在籍アーティスト Miriam Hosner の作品在籍アーティスト Martin Getler の作品

The artists of the Atelier der Schlumper are excited about collaborating with HERALBONY.

Through this partnership, we hope to reach a wider audience and give the artists the recognition their extraordinary work deserves.

Die Schlumperのアーティストたちは、HERALBONYとのコラボレーションを心から楽しみにしています。このパートナーシップを通じて、より多くの人々にに彼らの素晴らしい作品を知ってもらい、素晴らしい作品たちが正当な評価を受けることを願っています。

海外の作家とのパートナーシップ契約を積極的に拡大中

当社は、2024年7月よりフランス・パリに子会社「HERALBONY EUROPE」を設立しました。世界最大級のスタートアップ集積施設「Station F」に拠点を構え、BtoB事業であるライセンスビジネスを主軸に欧州の現地企業との共創を目指します。2024年12月には、ヨーロッパ第1弾として「STUDIO BORGERSTEIN」とのパートナーシップを発表。

ヘラルボニーが管理する2,000点以上の異彩を放つ作家によるアートデータをグローバルに発信していくことに加え、新たに欧州で活動する作家とのライセンス契約の締結にも積極的に取り組んでいます。 当社の国内外のいずれの事業においても、海外で活動する多様な作家によるアートを活用できるような体制を構築して参ります。

【株式会社ヘラルボニー概要】

ヘラルボニーは、「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、障害のイメージ変容と新しい文化の創出を目指す企業です。国内外の主に知的障害のある作家の描く2,000点以上のアートデータのライセンスを管理し、さまざまなビジネスへ展開しています。支援ではなく対等なビジネスパートナーとして、作家の意思を尊重しながらプロジェクトを進行し、正当なロイヤリティを支払う仕組みを構築しています。アートを纏い社会に変革をもたらすブランド「HERALBONY」のほか、商品や空間の企画プロデュース、取り組みを正しく届けるクリエイティブ制作や社員研修プログラムなどを通じて企業のDE&I推進に伴走するアカウント事業、あたらしい"常識"に挑戦する盛岡のアートギャラリー「HERALBONY GALLERY」の運営を行うアート事業など、多角的に事業を展開。さまざまな形で「異彩」を社会に送り届けることで、「障害」のイメージを変え、80億人の異彩がありのままに生きる社会の実現を目指しています。



会社名:株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

本社所在地:岩手県盛岡市開運橋通2-38

東京拠点所在地:東京都中央区銀座2丁目5-16 銀冨ビル3F

代表者:松田 崇弥、松田 文登



コーポレートサイト:https://www.heralbony.jp

オンラインストア:https://store.heralbony.jp/