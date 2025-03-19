V-tamp、「第2回熱海カラオケGP」出場権をかけた「歌枠グランプリ2.5」の投票を開始

株式会社CrossVision

NTTドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(TM)」を通じてスピンアウト※2した株式会社CrossVision（以下、クロスビジョン）は、音楽制作・イベント事業を手掛ける123MUSIC（株式会社エートゥーナンバーレコード）が主催する「第２回 熱海カラオケGP」にイベント協賛し、その出場権をかけたVtuberたちのオンラインコンテスト「歌枠グランプリ2.5」の投票を開始したことをお知らせします。

開催の目的

クロスビジョンは、Vtuberなどのバーチャルで活躍するタレントを熱海とつなげることで、地域の魅力をデジタルでも広く発信したいと考えています。観光客だけではなくVtuberファンの誘致により地域ブランドの認知向上に寄与させ、これまで届きにくかった層へ熱海の魅力を届け新たなシナジーを生み出すべく本イベントを開催いたします。

また、Vtuber側においても、活動をよりリアルの身近な存在へと広げて自身の活動を知ってもらう、地域との架け橋を築くきっかけとなります。クロスビジョンは、こうした取り組みを通じて、バーチャルと現実の双方から熱海の魅力を発信し、地域コミュニティとエンターテインメントの可能性を拡げてまいります。

歌枠グランプリ2.5とは

「第2回熱海カラオケGP」の出場権をかけた、Vtuberのオンラインコンテストです。本コンテスト枠とクロスビジョン枠で選ばれた合計10名が、熱海で開催される「第2回熱海カラオケGP」の決勝戦への出演権を獲得します。

■投票期間：3月17日～3月31日

■投票ページ：https://ec.v-tamp.com/events/utawaku_gp_2_5/rank_bord(https://ec.v-tamp.com/events/utawaku_gp_2_5/rank_bord)

参加VTuber

■(左)青藍かずさ

YouTube：https://www.youtube.com/@kazusa_seiran(https://www.youtube.com/@kazusa_seiran)

■(右)音凪由良

YouTube：https://www.youtube.com/@yura_otonagi_Ch(https://www.youtube.com/@yura_otonagi_Ch)

■(左)志多々田かに

YouTube：https://www.youtube.com/@shitatata_kani(https://www.youtube.com/@shitatata_kani)

■(右)三鬼久遠

YouTube：https://www.youtube.com/@sankikuon(https://www.youtube.com/@sankikuon)

■(左)国愛めみ

YouTube：https://www.youtube.com/@Kokuou_Memi(https://www.youtube.com/@Kokuou_Memi)

■(右)乙凱モルフィ

YouTube：https://www.youtube.com/@MolfyOtogai(https://www.youtube.com/@MolfyOtogai)

■(左)愛須どらい

YouTube：https://www.youtube.com/@AisuDorai(https://www.youtube.com/@AisuDorai)

■(右)赤羅アヤ

YouTube：https://www.youtube.com/@sekiraaya726(https://www.youtube.com/@sekiraaya726)

■(左)ちっち君

YouTube：https://www.youtube.com/@vtuberquest(https://www.youtube.com/@vtuberquest)

■(右)大草原いもにゃん

YouTube：https://www.youtube.com/@imonyan(https://www.youtube.com/@imonyan)

■(左)ちゅんちゅんこやぎ

YouTube：https://www.youtube.com/@chunkoya(https://www.youtube.com/@chunkoya)

■(右)小鳥遊波音

YouTube：https://www.youtube.com/@hanon_TN(https://www.youtube.com/@hanon_TN)

■(左)詩黒 八

YouTube：https://www.youtube.com/@%E8%A9%A9%E9%BB%92%E5%85%AB-ShiguroHati/featured(https://www.youtube.com/@%E8%A9%A9%E9%BB%92%E5%85%AB-ShiguroHati/featured)

■(右)あかのかに

YouTube：https://www.youtube.com/@user-kanich(https://www.youtube.com/@user-kanich)

■(左)咲間るか

YouTube：https://www.youtube.com/@sakumaruka(https://www.youtube.com/@sakumaruka)

■(右)VTuber森ﾂﾊ゛ｻ

YouTube：https://www.youtube.com/@ForestWingsKFtW(https://www.youtube.com/@ForestWingsKFtW)

■(左)ぼのぼん

YouTube：https://www.youtube.com/@bonobon_game(https://www.youtube.com/@bonobon_game)

■(右)るかふぁる

YouTube：https://www.youtube.com/@lucafal(https://www.youtube.com/@lucafal)

■(左)さばしろ

YouTube：https://www.youtube.com/@jazzvocal_NaokoAbe(https://www.youtube.com/@jazzvocal_NaokoAbe)

■(右)Dr シロネコ

YouTube：https://www.youtube.com/@Dr-shironeko(https://www.youtube.com/@Dr-shironeko)

■(左)魔桜エナ

YouTube：https://www.youtube.com/@SS-cr4pl(https://www.youtube.com/@SS-cr4pl)

■(右)ゆいぴっぴ

YouTube：https://www.youtube.com/@yuimaid(https://www.youtube.com/@yuimaid)

■(左)詩乃すぴか

YouTube：https://www.youtube.com/@UtanoSupica(https://www.youtube.com/@UtanoSupica)

■(右)こなつ

YouTube：https://www.youtube.com/@conatugames0802(https://www.youtube.com/@conatugames0802)

■(左)ここ

YouTube：https://www.youtube.com/@xoxotube_v(https://www.youtube.com/@xoxotube_v)

■(右)風華みくる

YouTube：https://www.youtube.com/@%E9%A2%A8%E8%8F%AF%E3%81%BF%E3%81%8F%E3%82%8B(https://www.youtube.com/@%E9%A2%A8%E8%8F%AF%E3%81%BF%E3%81%8F%E3%82%8B)

■(左)れいあ

YouTube：https://www.youtube.com/@reia_utauyo(https://www.youtube.com/@reia_utauyo)

■(右)宵越こいん

YouTube：https://www.youtube.com/@yoikoshi_koin(https://www.youtube.com/@yoikoshi_koin)

■(左)羽鳥あん

YouTube：https://www.youtube.com/@810rian(https://www.youtube.com/@810rian)

■(右)速水らいむ

YouTube：https://www.youtube.com/@rhyme_8832(https://www.youtube.com/@rhyme_8832)

■(左)小石夕乃

YouTube：https://www.youtube.com/@yunokoishi(https://www.youtube.com/@yunokoishi)

■(右)うさくん

YouTube：https://www.youtube.com/@usakun6390(https://www.youtube.com/@usakun6390)

■(左)しじみもち

YouTube：https://www.youtube.com/@shijimimochi(https://www.youtube.com/@shijimimochi)

■(右)夢咲みう

YouTube：https://www.youtube.com/@yumesaki_miu325(https://www.youtube.com/@yumesaki_miu325)

■(左)朱桃れん

YouTube：https://www.youtube.com/@shuto_ren(https://www.youtube.com/@shuto_ren)

■(右)求名ゆくる

YouTube：https://www.youtube.com/@yukuru(https://www.youtube.com/@yukuru)

■餅々さくら(星めぐり学園所属)

YouTube：https://www.youtube.com/@Sakura_mochimochi(https://www.youtube.com/@Sakura_mochimochi)



【特典について】

イベント出場権を獲得したVtuberには以下の特典が与えられます。

特典１.：「第２回 熱海カラオケGP」への参加権

「第2回熱海カラオケGP」の会場にて大型モニターを通じた歌唱パフォーマンスを披露していただきます。

特典２.：等身台パネルの制作、設置

イベント期間中、Vtuberの「等身大パネル」をイベント会場に設置し、ステージ出演時間以外でも会場を盛り上げることが出来ます。

特典３.：熱海市の協賛企業にVtuberの活動内容を紹介

地元を中心とした100社以上の協賛企業（昨年実績）向けにVtuberの活動情報、プロフィール情報を展開し地元企業との新たな繋がりを促します。

上記１.～３.に加え、「第2回熱海カラオケGP」当日のステージ歌唱にて審査員賞を受賞したVtuber1名には、熱海カラオケGP運営より10万円相当の賞品が贈られます。

【審査方法】

クロスビジョンが運営する「V-tamp（ブイタンプ）」を活用したファン投票枠で4名、審査員枠（１.歌唱審査２.Vtuberデビュー1年未満およびYouTubeチャンネル登録者1000人未満３.V-tampグッズ売上）で選ばれた3名を合わせ、コンテスト枠の7名を選出します。

【ブーストメダルの販売】

イベントの投票期間中、ブーストメダルの販売を行います。

ブーストメダル1枚購入毎に、投票ページトップに100分間広告画像が掲載されます。

■販売価格：550円(税込)

■販売期間：3月17日～3月31日

第2回 熱海カラオケGPとは

2025年5月6日に熱海市で開催される大規模なカラオケイベントです。昨年開催した第1回大会では、観光都市・熱海ならではの魅力を発信するイベントとして大きな注目を集め、6歳から98歳まで幅広い世代の参加者が集い、来場者は延べ1万人に達しました。今回は、予選を勝ち抜いた一般参加者100名に加え、Vtuber枠として選抜された10名が出場し、合計110名が決勝ステージに立ちます。

昨年、約1万人の来場者を記録した本大会へ、新たに加わるVtuber枠によって、さらなる観光・地域活性化を目指してまいります。

「V-tamp」とは

V-tampは、クロスビジョンが運営するVtuberを中心とした「デジタル推し活グッズ」の販売サービスです。イラスト・ボイス・音楽などを3Dモデルとして販売し、在庫‧物流コストをかけないグッズ展開が可能です。

今回、熱海カラオケGPへ出場したいVtuberを選出するため、本プラットフォームを活用した人気投票やデジタル推し活グッツ販売等を行います。今後もクロスビジョンは、Vtuberや地元企業・行政をはじめとしたさまざまなステークホルダーと協力し、新しい形での地域活性化を促進してまいります。

■企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142461/table/30_1_8a36bd157c13dfeb7d901b8fcf0daa08.jpg ]

※1 株式会社NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ株式会社、NTTコムウェア株式会社

※2 スピンアウトとは、企業が特定の部門や事業を分離して新会社として独立させることで、元の企業からの出資を受けないもしくはマイナー出資で独立する場合をさします。

※3 特典の内容は参加者ごとに異なる可能性がございます。

※ 「docomo STARTUP」は、株式会社NTTドコモの商標です。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社CrossVision

MAIL：xv-info@crossvision-inc.com

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

以 上