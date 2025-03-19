人工衛星Emma打ち上げプロジェクトの軌跡をたどるワークショップを3/20(木・祝)に開催
【チケット情報】
下記URLよりお申込みください。
https://peatix.com/event/4335931(https://peatix.com/event/4335931?utm_source=pr)
【イベント情報】
・開催日時
2025年3月20日(木・祝) 10:30-12:30
・参加チケット
一般：1,000円（性別問わず参加可能）
コスモ女子サポート会員：1,000円
コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料
・場所
オンライン（Zoom）
人工衛星プロジェクトマネージャー
塔本愛（TONOMOTO AI)
コスモ女子副代表
人工衛星プロジェクト プロジェクトマネージャー
経歴・プロフィール
建築専攻。大学時代にバルーンサットプロジェクトに携わる。
建築の設計の仕事をしながら、コスモ女子として活動中。
2024年8月には未経験から人工衛星打ち上げに日本で初めて成功。
■PRTimes Story
宇宙業界未経験の女性たちが、人工衛星打ち上げへ～女性中心の宇宙コミュニティ「コスモ女子アマチュア無線クラブ」の道程～(https://prtimes.jp/story/detail/xzmEy1t2WGB)
■note
［人工衛星Emmaのキセキ］～人工衛星打ち上げのストーリー～(https://note.com/cosmosgirl_ham/m/m04fd0460c800)
ファシリテーター
山田 さより（YAMADA SAYORI）
コスモ女子メンバー
認定ワークショップデザイナー ／国家資格キャリアコンサルタント
経歴・プロフィール
欧州への一人旅を通じ、多様な価値観や生き方に出会い衝撃を受ける。
帰国後、メーカーの人事部で新卒採用を担当。体感型ワークショップを開発。
国立大学のキャリアデザイン授業などを担当し、学生との対話から“本音”を引き出す場づくりを探究。
「人がイキイキと輝く」ための場づくりを探究しながら、オンラインや地元愛知県をはじめとしたキャリア支援やワークショップを展開中。
主催
コスモ女子
ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
コスモ女子公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq)
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コスモ女子公式HP(https://cosmos-girl.com/)