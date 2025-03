PLAZAの社内プロジェクト「Nice to meet me!」とメディカルアパレルブランド「クラシコ」のスペシャルコラボレーションが実現

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、社内プロジェクト「Nice to meet me!」において、テーラード技術を取り入れた白衣を中心にメディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社とのコラボレーションを実施、女性の医療従事者が気分のゆらぎやすい時にも心地よく過ごせる「医療用スクラブ」の発売が決定。2025年6月頃より、クラシコ オンラインストアおよびクラシコ直営店にて発売を予定しています。

PLAZAの「Nice to meet me!」プロジェクトは、現代を生きるあらゆる世代の女性たちへ“どんな瞬間も自分らしく過ごしてもらいたい”というメッセージを込めて、その時々のこころとからだに寄り添うアイデアを共に考え、提案しています。

この度、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社とのコラボレーションが決定。クラシコの掲げる「医療現場に、感性を。」というミッションと、Nice to meet me! プロジェクトが大切にする「あらゆる世代の女性たちに寄り添う」という想いが共鳴し、新たな価値を届けるコラボレーションとして実現。商品の共同開発をおこないました。

コラボレーション商品は、女性の医療従事者が気分のゆらぎやすい時にも心地よく過ごすことを目指した「医療用スクラブ」。 2025年6月頃より、クラシコ直営店舗・クラシコ オンラインストアより販売を予定しています。

商品の詳細や発売日は今後各社のWEBページやSNS等でお知らせします。

●本コラボレーションに込めた想い

事業戦略室 新規事業担当「Nice to meet me!」プロジェクトリーダー 中村優希

「こころとからだの健康とその大切さを考える」ことを活動の根幹としてきたNice to meet me! プロジェクト。この想いを形にする新たな取り組みとして、クラシコ様とのコラボレーションが実現しました。

今回は“他者を思いやるモノづくり”を意識し、医療の現場で働く方々の声に耳を傾け、彼らの視点に立った商品開発 にこだわりました。女性ならではの悩みに寄り添いカラーやデザインで感性を高める“HEARTS UP!”という要素だけでなく、動きやすさや着心地、機能性の拡充を図りました。

クラシコ様の確かな専門性と、私たちの想いが融合することで、単なる機能性やデザインの追求にとどまらず、着る人の心にも寄り添う医療用スクラブが誕生しました。この新しい医療用スクラブが、医療従事者の皆様にとって、より心地よく、働く誇りを感じられる一着となることを願っています。

クラシコ株式会社

Merchandising Div. / Design・MD・Product Planning Leader 中尾 妙

クラシコに入社する前は病棟看護師として働いていました。私自身も経験しましたが、多くの女性医療者は生理中は白いズボンを避けたり、ナプキンを変える余裕がない程忙しいことも多く、勤務中に様々な課題を抱えているケースが少なくありません。

そのため、Nice to meet me! の『生理の本音に寄り添い、自分らしくブルーデイを乗り切る』という、ポジティブな考え方に深く共感しています。また、Nice to meet me! のカラフルな世界観は、着る人も見る人も元気になれるので、このコラボを通してブルーデイを少しでも軽やかな気持ちで過ごせるメディカルウエアを女性医療者に届けたいと思っています。

Nice to meet me! プロジェクト

現代を生きる、あらゆる世代の女性たちへ

それぞれの価値観、ライフスタイルによって

“ここちいい”と感じるものは違うから。

自分と向き合い、耳を澄ませる。すこやかな気持ちを知り、考える。



どんな瞬間も、自分らしく過ごしてもらいたい、というメッセージをこめて。

その時々の“こころ と からだ”に寄り添うアイデアを共に考え、提案します。

毎日を頑張るすべての人が、それぞれの“ここちいい”に出会えますように。

Nice to meet me! 特設サイト:https://www.plazastyle.com/contents/nicetomeetme/

Nice to meet me! 公式Instagram:https://www.instagram.com/plaza_nicetomeetme/

クラシコ株式会社について

「医療現場に、感性を。」をミッションに展開する2008年設立のメディカルアパレルブランド。「なぜかっこいい白衣がないのか?」という医師の一言からスタート。イタリアンテーラード仕立てのスタイリッシュな白衣をはじめとする医療ウェア、聴診器やシューズなど、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行っている。

会社名:クラシコ株式会社

代表取締役社長:大和 新(おおわ あらた)

設立:2008年

本社所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F

事業内容:メディカルアパレルの企画・開発・販売

MISSION:世界中の医療現場に、人間的で、感性的で、直感的な革新を生む。

コーポレートサイトURL:https://classico.co.jp/

日本国内向けオンラインストアURL:https://www.clasic.jp/

グローバル(アジア)オンラインストアURL:https://classico-global.com/

台湾オンラインストアURL:https://classicolabcoat.tw/

クラシコ公式Instagram:https://www.instagram.com/classicolabcoat/

※本コラボレーションアイテムは、PLAZA・MINiPLAおよびPLAZA オンラインストアでの販売予定はありません。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。