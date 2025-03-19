【OsakaCitySC】大阪府社会人杯 決勝！vs Route11、3月23日(日)13:30キックオフ
大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」を運営する、株式会社RAXUS Osaka City SC（本社：大阪市北区／代表取締役：山地泰平）は、2025年3月23日（日）13時30分より大阪府社会人杯決勝にて関西サッカーリーグ2部に所属するRoute11と対戦いたします。
試合詳細
試合詳細は以下の通りとなります。
日時
2025年3月23日（日）13時30分キックオフ
会場
万博記念陸上球技場（https://www.expo70-park.jp/sports/facility/arena/）
住所：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園５-２
アクセス：こちらをご確認ください（https://www.expo70-park.jp/guide/access ）
入場料
観戦無料
Route11戦に向けて
天皇杯出場に向けて、まず勝ち抜かなければならない大阪社会人杯も、ついに残り1試合となりました。3回戦から出場しているOsakaCitySCは、ここまで4試合で合計18得点・無失点と圧倒的な成績で勝ち進んできました。
決勝戦では、関西サッカーリーグ2部に所属する「Route11」と対戦します。
打倒Jクラブへ ------ 負けられない一戦。
皆様の熱いご声援をよろしくお願いいたします！
大阪府社会人杯準決勝の試合結果 https://www.osakacitysc.com/news/391/
OsakaCitySC 会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/