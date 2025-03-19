愛知県豊橋市のまちなか図書館来館者が200万人を突破しました！

豊橋市

令和3年11月27日に開館して以来、1日平均およそ 2,500人（土日祝）と多くの皆様にご来館いただき、 令和７年３月17日（月）に来館者数が200万人を突破しました。

過去の特集棚「色と言葉」イベント「館長がいま会いたいひと」

これからもまちなか図書館は多様なイベントや、司書のこだわりがつまった特集棚など、魅力あふれる図書館となるよう精進してまいります。皆様のご来館をお待ちしております！

■まちなか図書館ホームページ

https://www.library.toyohashi.aichi.jp/facility/machinaka/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QzR8zA3RWX8 ]

■来館者数推移

・来館者数50万人突破 令和4年9月23日（開館10か月）

・来館者数100万人突破 令和5年8月11日（開館1年8か月余）

・来館者数200万人突破 令和7年3月17日（開館3年3か月余）

■まちなか図書館の主なプレスリリース

2022年12月

・国内唯一の快挙！まちなか図書館が国際的デザイン賞で最優秀作品に選ばれました

2024年4月

・子供の読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を豊橋市まちなか図書館が受賞！

施設概要

外観

施設名：豊橋市まちなか図書館

所在地：愛知県豊橋市駅前大通⼆丁目81番地emCAMPUS EAST 2F,3F

開館時間：9：00～21：00

休館日：毎月第４金曜日（祝日の場合はその前日）、年末年始、特別整理期間

電話番号：0532-21-5518