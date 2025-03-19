¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBravur¡Ê¥Ö¥é¥ô¥¡¡Ë¡×ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÂÔË¾¤ÎºÆ¾åÎ¦

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Team Heritage - MER¡¡\231,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥±ー¥¹ÁÇºà :£³£±£¶L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¥±ー¥¹·Â:37mm¡ÊLug to Lug £´£´¡¥£¶¡Ë
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Team Heritage - PEU¡¡\231,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥±ー¥¹ÁÇºà :£³£±£¶L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¥±ー¥¹·Â:37mm¡ÊLug to Lug £´£´¡¥£¶¡Ë
É÷ËÉ: ¥Éー¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹/È¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¥é¥°Éý: £±£¸mm | ¥¹¥È¥é¥Ã¥×: FKM¥é¥Ðー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
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¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö: £´£±»þ´Ö
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Grand Tour -La Corsa Rosa II¡¡\462,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Grand Tour -La Grande Boucle I¡¡\462,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥±ー¥¹ÁÇºà :£³£±£¶L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë| ¥±ー¥¹·Â:38.2mm(Lug to Lug 46.3)
É÷ËÉ: ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹/È¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° | ¥é¥°Éý: 18mm | ¥¹¥È¥é¥Ã¥×: FKM¥é¥Ðー/¥ì¥¶ー
ËÉ¿å: £±£°µ¤°µ¡Ê£±£°£°M¡Ë| ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È:SELLITA SW£µ£±0 ¼«Æ°´¬¤| ¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö: 63»þ´Ö
¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É: À¤³¦¸ÂÄê£µ£°ËÜ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¹ï°õÍ
¡¦BW003
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Jet Black¡¡\286,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Bottle Green¡¡\286,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Midnight Blue¡¡\286,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Gold PVD - Bottle Green¡¡\292,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥±ー¥¹ÁÇºà :¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÀ½¥µ¥ó¥É¥Ó¥Ã¥¯À½¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë| ¥±ー¥¹·Â:£³£¹mm| ¥é¥°Éý: 2£°mm
É÷ËÉ: ¥Éー¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹/È¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°| ¥¹¥È¥é¥Ã¥×:¥ì¥¶ー¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ëÉÕ¡Ë¢¨¹ñÆâ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÆþ²Ù
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Sparkling White¡¡\272,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Midnight Blue¡¡\272,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Jet Black¡¡\272,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥±ー¥¹ÁÇºà : ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÀ½¥µ¥ó¥É¥Ó¥Ã¥¯À½¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë| ¥±ー¥¹·Â:39mm | ¥é¥°Éý: 20mm
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¡¦GEOGRAPHY¡Ê¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£ー¡Ë
GMTµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥¾ー¥ó¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¥¹¥¤¥¹À½SELLITA SW330¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òºÎÍÑ¡£
Geography¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î»þ·×¤Ç¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î»þ¿Ë¤È»þº¹É½¼¨µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥¿¥¤¥à¥¾ー¥ó¤ò´ÊÃ±¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎGMT»þ·×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±úÆÌ¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¡¢2¥Èー¥ó¥«¥éー¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Geography-SW¡¡\333,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥±ー¥¹ÁÇºà : ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÀ½¥µ¥ó¥É¥Ó¥Ã¥¯À½¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë| ¥±ー¥¹·Â:39mm | ¥é¥°Éý: 20mm
É÷ËÉ: ¥Éー¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢/È¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°| ¥¹¥È¥é¥Ã¥×:¥ì¥¶ー¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ëÉÕ¡Ë
ËÉ¿å: £µµ¤°µ| ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È:SELLITA SW330-1 ¼«Æ°´¬¤¡ÊGMT¡Ë| ¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö: 42»þ´Ö
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2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢É½»²Æ»¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡Êhttps://www.hms-watchstore.com/¡Ë
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03-6438-9321