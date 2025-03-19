「めるぷち」が日本最大級JC・JK・JDの文化祭「シンデレラフェス2025」に出演決定
シンデレラフェスは、Webマガジン「Emmary（エマリー）」の取材制作などを手掛ける「チームシンデレラ」の企画による日本最大級のJC・JK・JDの文化祭イベントです。今年は「チャレンジは楽しい!!!」をイベントコンセプトに、企業・ブランドのブースエリア、Z世代を中心としたアーティストによるステージエリアなど、充実のコンテンツで「日本最大級の文化祭」を実現します。
シンデレラフェス：LINK(https://cinderellafes.com/)
写真：シンデレラフェス2024
Z世代チーム
「チームシンデレラ」による
日本最大級のJC・JK・JDの文化祭が
2025年6月8日（日）
さいたまスーパーアリーナで開催！
■イベント概要
名称 ： シンデレラフェス2025
開催日/時間 ： 2025年6月8日（日）14時開演 20時終演予定
開場 ： さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ(https://www.saitama-arena.co.jp/access/) 埼玉県さいたま市中央区新都心８
入場料 ： 無料
（ 公式サイトより事前の参加登録が必要 ）
対象者 ： 12歳～22歳 女性限定
（ 2025年度時点で中学1年生から大学4年生（専門学生を含む）の学年に相当 ）
「めるぷち」プロフィール
オーディションで選ばれた小中高生の女の子たちが出演するYouTubeチャンネル。
「カワイイをスタートしよう!」をコンセプトにファッションやメイク、エンタメ企画などを発信。
チャンネル登録者数は39万人超（2025/3/18現在）
めるぷちYouTube(https://www.youtube.com/channel/UCEqQlGbiuheoBwYCC4VV4tA)
■会社概要
会 社 名 株式会社VAZ
代 表 者 谷 鉄也
所 在 地 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F
事業内容 ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業
U R L https://vaz.co.jp/