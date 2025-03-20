【昭和西川】3月20日（木・祝）、「SHOWA NISHIKAWA ベイドリーム清水店」がグランドオープン！＜オープン特別キャンペーン実施中＞
昭和西川株式会社
昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表：西川惠）は、3月20日（木・祝）に「ベイドリーム清水」に、MuAtsu（ムアツ）を中心とした寝具を取り揃えた「SHOWA NISHIKAWA ベイドリーム清水店」をグランドオープンします。
■ニューショップ「SHOWA NISHIKAWA ベイドリーム清水店」が開店!
3月20日（木・祝）、昭和西川直営店がベイドリーム清水1階にグランドオープン！MuAtsu（ムアツ）マットレスや羽毛ふとん、ムートンシーツ等の高価格帯の商品に加え、まくらぼのオーダーメイド枕、直営店オリジナル商品等こだわり寝具が勢揃い！品質にこだわったラインナップを提供します。
さらにグランドオープンを記念して、3月20日（木・祝）～23日（日）寝具診断実施の方にベイドリームお買い物券500円分をプレゼント！
季節や環境が変わるこの時期に、お得なセールとともに最新寝具のラインナップを取り揃え、皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております！
【店舗概要】
SHOWA NISHIKAWA ベイドリーム清水店
・オープン日：2025 年 3月20日（木・祝）
・住所：〒424-0906 静岡県静岡市清水区駒越北町8-1 1F 124区画
・営業時間：午前10時～午後8時
・電話番号：054-201-9905（直通）
【会社概要】
会社名：昭和西川株式会社
本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15
代表者：西川 惠
URL：https://www.showanishikawa.co.jp/