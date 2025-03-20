パズルゲームアプリ『スヌーピードロップス』10.5周年イベントやキャンペーンを開催！

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株式会社カプコン




パズルアプリ『スヌーピードロップス』が、10.5周年記念イベントやキャンペーンを開催！


さらに、新イベントも登場するので遊んでみてね♪



■10.5周年記念イベントを開催！


にぎやかでかわいい「ハーフアニバーサリーダンジョン」を開催します。


パズル画面ではスヌーピーをお祝いする楽しそうな様子にも注目してくださいね♪


【開催期間】2025年3月20日(木)～3月31日(月)13:00まで



■楽しいキャンペーンも開催！




おもしろいクイズをアプリで出題中！あなたは解けるかな？


抽選で「強力なブースター」をプレゼント、応募者全員に「ハート」がもらえます。


くわしくはアプリのお知らせをチェック♪


【開催期間】2025年3月20日(木)～3月31日(月)13:00まで



■新イベント「めざせ！ホームラン王」開催！




PEANUTSの仲間が登場する新イベントが登場します。


パズルをクリアして球を打ち返そう！クリアすると報酬や特別なバッジがもらえるよ♪


チャーリー・ブラウンをホームラン王にしてあげてね！










【開催期間】2025年3月24日(月)～3月31日(月)13:00まで



新イベントやキャンペーン盛りだくさんのこの機会にぜひ遊んでみてください♪



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■スヌーピードロップスとは


スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。


同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！


連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード


https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS


X（旧Twitter） 　https://x.com/snoopy_drops


LINE　 http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム


基本プレイ無料（アプリ内課金あり）


iOS 13.3以上の iPhone、 iPadに対応。


Android OS 6.0以上のスマートフォン、 タブレットに対応。


iOS 18.3以上、Android OS 15.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM



■関連URL


・日本のスヌーピー公式サイト


　　http://www.snoopy.co.jp/


・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」


　　https://www.facebook.com/SnoopyJapan


・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」


　　https://x.com/snoopyjapan


・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」


　　https://x.com/snoopy_jp_info


・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」　


　　https://www.instagram.com/snoopyindailylife


・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」


　　https://www.tiktok.com/@peanuts_jp


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