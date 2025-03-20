パズルゲームアプリ『スヌーピードロップス』10.5周年イベントやキャンペーンを開催！
パズルアプリ『スヌーピードロップス』が、10.5周年記念イベントやキャンペーンを開催！
さらに、新イベントも登場するので遊んでみてね♪
■10.5周年記念イベントを開催！
にぎやかでかわいい「ハーフアニバーサリーダンジョン」を開催します。
パズル画面ではスヌーピーをお祝いする楽しそうな様子にも注目してくださいね♪
【開催期間】2025年3月20日(木)～3月31日(月)13:00まで
■楽しいキャンペーンも開催！
おもしろいクイズをアプリで出題中！あなたは解けるかな？
抽選で「強力なブースター」をプレゼント、応募者全員に「ハート」がもらえます。
くわしくはアプリのお知らせをチェック♪
【開催期間】2025年3月20日(木)～3月31日(月)13:00まで
■新イベント「めざせ！ホームラン王」開催！
PEANUTSの仲間が登場する新イベントが登場します。
パズルをクリアして球を打ち返そう！クリアすると報酬や特別なバッジがもらえるよ♪
チャーリー・ブラウンをホームラン王にしてあげてね！
【開催期間】2025年3月24日(月)～3月31日(月)13:00まで
新イベントやキャンペーン盛りだくさんのこの機会にぜひ遊んでみてください♪
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■スヌーピードロップスとは
スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。
同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！
連続してドロップが消えると気分爽快♪
■ダウンロード
https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313
■公式SNS
X（旧Twitter） https://x.com/snoopy_drops
LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f
■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム
基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
iOS 13.3以上の iPhone、 iPadに対応。
Android OS 6.0以上のスマートフォン、 タブレットに対応。
iOS 18.3以上、Android OS 15.0以上はサポート対象外。
(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM
■関連URL
・日本のスヌーピー公式サイト
http://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」
https://x.com/snoopyjapan
・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」
https://x.com/snoopy_jp_info
・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」
https://www.instagram.com/snoopyindailylife
・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」
https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
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