ファンタジックな海底探索で古代の謎を解き明かそう！『Bahamut and the Waqwaq Tree』が2025年5月8日にSteamにて世界リリース決定！コンソール版も近日発表予定！

SOFTSOURCE PTE LTD

シンガポールを拠点とするパブリシャーSoft Source Puplishingは、サウジアラビアの開発スタジオ

Starvaniaとのパートナーシップを発表し、ファンタジーの世界に根ざした新作、

『Bahamut and the Waqwaq Tree(バハムートとワクワクの木)』を世界中に向けて公開することを嬉しくお知らせします。このプロジェクトは、アラビアンな雰囲気をたっぷり入れ込んだ、魅惑的でスタイリッシュな物語体験を提供しています。

(C) 2025 Starvania Studio. All rights reserved. Licensed to and Published by Soft Source Pte Ltd.

2025年5月8日にSteamにて『Bahamut and the Waqwaq Tree(バハムートとワクワクの木)』をリリースいたします。また、コンソール版は2025年Q3に登場予定です。Starvaniaと一緒に、世界中のプレイヤーに最高の体験をお届けできることを楽しみにしています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FhGZ_9cb5D0 ]

『バハムートとワクワクの木』は、アラビア神話に深く息づく神秘の世界を旅するパズルアドベンチャーゲームです。そこで繰り広げられるのは、光と闇の調和を保つために戦い続ける、2体の神話的存在の物語。

さあ、未知なる深海の王国「マアイン」へと足を踏み入れましょう。かつて栄華を極めたその海底王国は、今や謎めいた闇の力に侵され、命の輝きを失ってしまっています。あなたの使命は、広大な宇宙の海を越え、光の力を解き放ち、闇に包まれた世界を再生させること。そして、失われた古代王国の秘密を解き明かす旅が、今、始まるのです。

Starvaniaについて



Starvania(https://starvania.com/)は、サウジアラビア・リヤドを拠点に活動するインディーゲーム開発スタジオで、無限の可能性を秘めたファンタジーの世界を創造しています。”私たちは、プレイヤーが心を躍らせ、希望に満ちた冒険へと誘われるような、地平線を超えた壮大なユニバースを構築しています。”

2024年、StarvaniaはMENA(中東・北アフリカ)地域の「ベストゲームスタートアップ賞」の栄光を手にし、その実力と未来への期待を一層高めています。

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『The Sun Shines Over Us』や『Blazing Strike』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『ANNO: Mutationem Complete Edition』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram

(@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com(https://softsourcepublishing.com/)

*上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg )