住宅購入検討層の約9割が「平屋モデルハウス」に興味～平屋の魅力は “生活のしやすさ”と必要最小限の“部屋数”が人気の傾向～

株式会社AVANTIA

株式会社AVANTIA（本社／愛知県名古屋市中区、代表取締役社長／沢田 康成、以下AVANTIA）は、住宅購入を検討している全国の20代～70代のAVANTIAクラブ会員を対象に、住宅に関する調査を実施しました。今回は、2025年2月より先行受付を開始した、平屋専門ブランド「RAN（ラン）」に関連し、「平屋」に関してどのような印象を持っているかを伺いました。調査詳細は以下の通りです。

調査結果サマリー- 住宅購入を検討している方の中で「平屋」に興味をもっているのは全体の9割近く- 「平屋モデルハウス」については、近くにあったら「行ってみたい」と９割が回答- 平屋に興味を持ったきっかけは「部屋数が少なく、自分のライフスタイルに合っていたから」、「家族団らんがしやすいと思ったから」、「子育てがしやすいと思ったから」がTOP３- 平屋の魅力は「生活のしやすさ」が４割で最も高く、続いて「バリアフリー」が2割- 平屋に求める間取りは３LDKが４割、２LDKが３割で、一般的な2階建ての部屋数に比べ少ない傾向- 平屋を検討する際の懸念点は「敷地面積」と「セキュリティ」が約２割でトップ

【調査概要】

調査期間：2025年2月14日（金）～28日（金）

調査対象：全国

調査方法：WEBアンケート

回答者：20代～70代 AVANTIAクラブ会員73名

平屋専門ブランド「RAN」モデルハウス プレオープン（先行内覧会）※外観パースはイメージです

「RAN」街角モデルハウス プレオープン概要

期間：4月4日（金）～30日（水）

時間：10時00分～17時00分

場所： 【稲沢展示場】愛知県沢沢市天池五反田町9番8

【天白展示場】名古屋市天白区植田南2丁目1006番

【流山展示場】千葉県流山市東初石4丁目238番22

モデルハウスプラン：

【稲沢】3LDK 延床面積 76.19平方メートル （23.04坪）

【天白】3LDK 延床面積 81.16平方メートル （24.55坪）

【流山】4LDK 延床面積 91.10平方メートル （27.55坪）

※モデルハウスの内覧は予約制となります。サイトよりご予約が必要となります。

※藤沢展示場は5月オープン予定です。

◆「RAN」建物本体価格

※オプション費用、設計・申請・付帯工事費、その他諸費用が別途かかります。

21坪プラン 1,130万円（税込1,243万円）

24坪プラン 1,190万円（税込1,309万円）

27坪プラン 1,300万円（税込1,430万円）

30坪プラン 1,400万円（税込1,540万円）

◆見学予約フォーム

【稲沢／天白】https://campage.jp/avantia-g/aichi_reserve

【流山】 https://campage.jp/avantia-g/nagareyama_reserve

【株式会社AVANTIAについて】

1989 年に株式会社サンヨーハウジング名古屋（2020年1月に現在の株式会社AVANTIAへ商号変更）を設立。戸建住宅の設計・施工・販売を中心に総合不動産グループとしてリフォーム工事や不動産仲介、中古リノベーション住宅、収益不動産などの多様な商品・サービスを提供。

社名 ：株式会社AVANTIA（コード番号：8904東証スタンダード、名証プレミア）

代表者 ：代表取締役社長 沢田 康成

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦二丁目20-15 広小路クロスタワー12階

設立日 ：1989年11月16日

従業員数 ：593名（連結） 192名（単体） ※2024年8月31日現在

コーポレートサイト：https://avantia-g.jp/corp/

ブランドサイト ：https://avantia-g.jp/