一般社団法人日本再生医療学会

一般社団法人日本再生医療学会(東京都中央区、理事長:岡野栄之、以下JSRM)は、間葉系幹細胞(MSC)の安全な静脈投与に関する論文「Recommendations for the safe implementation of intravenous administration of mesenchymal stromal cells」が、Regenerative Therapy(Vol. 29, 2025)に掲載されたことを発表いたします。



本研究では、患者の安全を確保するための包括的な推奨事項を示し、MSCの投与プロトコル、塞栓症などの潜在的リスク、厳格な臨床監視およびモニタリングの重要性について詳述しています。JSRMは、本ガイドラインの確立を通じて、MSC治療の国際的な標準化と安全な臨床応用に寄与することを目指しています。

論文全文はこちらからご覧いただけます:「Recommendations for the safe implementation of intravenous administration of mesenchymal stromal cells」(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352320425000240)

お問い合わせ:

日本再生医療学会外務室

Email: foreignaffairs@jsrm.jp