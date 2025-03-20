自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、保冷保温ドリンクポーチ(Adventure CW)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～3/24(月)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
表地 /1000Dナイロン + ポリエステル繊維、
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年3月20日(祝)～3月24日(月)AM11:59まで
新商品の「保冷保温ドリンクポーチ(Adventure CW)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品の詳細
商品名：GORIX 保冷保温ドリンクポーチ(Adventure CW)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/44664/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/44664
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHBQJ5MC
販売価格：2,599円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
保冷保温ドリンクポーチ
サイズ
高さ20.5-15.5cm、外径φ10cm
素材
表地 /1000Dナイロン + ポリエステル繊維、
内層/ 発泡緩衝材チンジュメン厚み6mm
内貼り/断熱材のアルミホイル
対応ボトル
直径8cm、高さ19cm以内のボトルは対応可能
仕様
保冷保温効果/専用ブラケット固定/撥水性表地
用途
自転車ドリンクバッグとショルダーバッグの2WAYデザイン
カラー
カーキ
製品について
※ブラケットは、自転車によっては適合しない場合があります。 ご購入前に、ブラケットサイズやお使いの自転車の形状をご確認ください。