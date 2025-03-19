プロeスポーツチーム「REJECT」のVALORANT部門が国内公式大会「VALORANT Challengers Japan 2025 Split2 Main Stage」に出場
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この度、株式会社REJECT（代表取締役：甲山翔也、以下、「REJECT」）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」のVALORANT部門が「VALORANT Challengers Japan 2025 Split 1 Main Stage」にて2位という好成績を収め､明日3/19(水)から始まる、「VALORANT Challengers Japan 2025 Split 2 Main Stage」から出場することをお知らせいたします。
「VALORANT Challengers Japan 2025」は、ゲームタイトルVALORANTの日本公式大会で、2025年の年間王者と、VCT Ascension Pacific（アジア大会）への出場をかけ実施されています。
また今期から新加入したhiroronn・Brofeldとチームの連携もうまくいき、Main Stageでもチーム全体の総合力を遺憾なく発揮されることが期待されます。
REJECTは、VCT Ascension Pacific出場へのキーポイントとなる「VALORANT Challengers Japan 2025 Split2」での優勝を目指してMain Stageに挑みます。
【REJECT VALORANT部門 ロスター】
Player
Muto
BRIAN
Sayaplayer
hiroronn
Brofeld
Coach & Analyst
Head Coach：Egi
Coach：nokaze37
Coach：Yuichris
Analyst：メタスラ
【REJECTについて】
REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。
世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在8タイトルの部門を保有。
累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。
『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。
また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。
【株式会社REJECT 概要】
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
代表者：代表取締役 甲山翔也
設立：2018年12月
本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階
事業内容：eスポーツ関連事業
ウェブサイト：https://reject.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社REJECT
メールアドレス：contact@reject.co.jp
採用ページ：https://reject.co.jp/recruit/