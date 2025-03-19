プロeスポーツチーム「REJECT」のVALORANT部門が国内公式大会「VALORANT Challengers Japan 2025 Split2 Main Stage」に出場

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この度、株式会社REJECT（代表取締役：甲山翔也、以下、「REJECT」）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」のVALORANT部門が「VALORANT Challengers Japan 2025 Split 1 Main Stage」にて2位という好成績を収め､明日3/19(水)から始まる、「VALORANT Challengers Japan 2025 Split 2 Main Stage」から出場することをお知らせいたします。

「VALORANT Challengers Japan 2025」は、ゲームタイトルVALORANTの日本公式大会で、2025年の年間王者と、VCT Ascension Pacific（アジア大会）への出場をかけ実施されています。

また今期から新加入したhiroronn・Brofeldとチームの連携もうまくいき、Main Stageでもチーム全体の総合力を遺憾なく発揮されることが期待されます。



REJECTは、VCT Ascension Pacific出場へのキーポイントとなる「VALORANT Challengers Japan 2025 Split2」での優勝を目指してMain Stageに挑みます。



【REJECT VALORANT部門 ロスター】

Player

Muto

BRIAN

Sayaplayer

hiroronn

Brofeld

Coach & Analyst

Head Coach：Egi

Coach：nokaze37

Coach：Yuichris

Analyst：メタスラ



【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在8タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

代表者：代表取締役 甲山翔也

設立：2018年12月

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

事業内容：eスポーツ関連事業

ウェブサイト：https://reject.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社REJECT

メールアドレス：contact@reject.co.jp

採用ページ：https://reject.co.jp/recruit/