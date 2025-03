３月23日に「第5回国連を支える世界こども未来会議」を開催します！

一般財団法人ピースコミュニケーション財団2024年開催「第4回国連を支える世界こども未来会議」の模様

本イベントは、小学4~6年生(9~12歳)の世界のこどもたち100名を対象に開催いたします。2024年度に開催した国内展開10エリア(東京都豊島区・品川区・北区・稲城市、浜松市、大阪府、広島県、熊本県、松山市、沖縄県)で選出した代表者も参加いたします。当日は、グループに分かれて、“平和”と“気候変動”をテーマにディスカッションを行い、全グループがアイデアを発表します。その後、アーティスト参加による音楽セッションを行う予定です。

当日の司会は堀潤氏(ジャーナリスト)・Chigusa氏(ラジオ・パーソナリティ)、スペシャルゲストに小池百合子氏(東京都知事)、スペシャルスピーカーに森澤恭子氏(品川区長)・高際みゆき氏(豊島区長)・やまだ加奈子氏(北区長)・高橋勝浩氏(稲城市長)・中山泰秀氏(元防衛副大臣兼内閣府副大臣、元外務副大臣、当財団理事)・一木広治氏(当財団代表理事、早稲田大学研究院客員教授)にご参加いただく予定です。

◆開催概要

【第5回国連を支える世界こども未来会議

(The Children’s Conference of the Future in Support of the United Nations)】

テーマ:“平和”と“気候変動”

日時 :2025 年3 月23日(日)12:30~17:35 ※受付 12:00~

会場 :Tokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)

対象 :9歳~12歳(小学4年‐6年生)の世界のこどもたち 約100名

参加費:無料

主催 :一般財団法人ピースコミュニケーション財団

共催 :東京都

後援 :外務省、こども家庭庁

協賛 :日本電信電話株式会社、株式会社HIROTSUバイオサイエンス、株式会社マイナビ、

株式会社ロイヤリティマーケティング、株式会社ミライト・ワン、日本航空株式会社、

株式会社オープンハウスグループ、株式会社オープンハウスグループ、株式会社JPF

協力 :駐日各国大使館、森永製菓株式会社、株式会社TOKYO TOWER、

株式会社U-NEXT HOLDINGS、早稲田大学グローバル科学知融合研究所、

大阪大学大学院国際公共政策研究ESGインテグレーション研究教育センター

当日取材をご希望される方は3月22日(土)までに、下記へお申し込みをお願いします。

一般財団法人ピースコミュニケーション財団 (広報事務局 株式会社ヘッドライン)

電話番号:03-5770-7161

担当:眞田(rsanada@tokyoheadline.com)、伊藤(aito@tokyoheadline.com)

♦国連を支える世界こども未来会議について

国連を支える世界こども未来会議(“The Children’s Conference of the Future in Support of the United Nations)は、2019年に東京オリンピック・パラリンピック公認プログラムから創出されました。現在は、こども家庭庁・外務省・東京都・内閣官房国際博覧会推進本部にご後援を頂き、2023年2

月に国連よりタイトルにて認定を頂き、展開しております。本会議は世界の子ども達が集まり、SDGsを軸に平和で豊かな世界について語り合うピースコミュニケーションの場として毎年開催しており、会議で子どもたちが考えたアイデアはNY国連本部へ届けます。

♦一般財団法人ピースコミュニケーション財団について

【設立】2022年8月17日

【目的】当財団は2020東京オリンピック・パラリンピック公認プログラムとしてスタートし、2020年以降の日本の活性化を目的とした、内閣府認証事業「BEYOND 2020 NEXT FORUM」というプロジェクトから創出され、次世代の人材育成とコミュニケーションによる社会課題の解決に取り組みます。そして、2030年に向けてSDGsの達成に重要な役割を担う子ども達にフォーカスを当てた、「国連を支える世界こども未来会議」シリーズをはじめとする新たなプロジェクトも誕生しました。こうした活動を継続することを目的として、2022年にピースコミュニケーション財団が設立されました。