【鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARK（藤沢市）】湘南・西湘で話題のクラフトビールとグルメが楽しめる「うみちかマルシェ 3月の海とクラフトビールと」の第2弾を3月29日(土)、30日(日)に開催！

株式会社小田急SCディベロップメント(本社:東京都新宿区 取締役社長:細谷 和一郎)は、2025年3月29日(土)、30日(日)の2日間、神奈川県藤沢市の「鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK(ハグライドパーク)」にて、第2回目となる湘南・西湘エリアのクラフトビールとグルメが楽しめる食のイベント「うみちかマルシェ 3月の海とクラフトビールと」を開催します。

「うみちかマルシェ」は、湘南・西湘エリアのクラフトビールとグルメが楽しめるイベントで、2024年11月に初開催し好評を博しました。今回も湘南・西湘エリアの月刊フリーマガジン「海の近く(通称:うみちか)」企画・プロデュースのもと、湘南・西湘エリアを中心とした神奈川で話題のブルワリーをはじめ、同誌に掲載された絶品グルメの料理店や、バラエティ豊かなキッチンカーなど合計25店舗が集結します。

なお、開催会場となる鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARKは、小田急電鉄株式会社が代表法人を務め、当社も構成企業となっている「鵠沼海浜公園GROWING PARKグループ」が2024年6月1日に開園した都市公園です。目の前に江の島、遠くに富士山を望む絶景シーサイドスポットで、穏やかな春の海風を感じながら、美味しいビール片手に家族や仲間とのひと時をお楽しみください。

■「うみちかマルシェ 3月の海とクラフトビールと」開催実施

日時:2025年3月29日(土)、30日(日)各日11:00~17:00

会場:鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK (神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目4-1)

アクセス:小田急江ノ島線鵠沼海岸駅より徒歩約10分

入場料:無料

出店数:クラフトビール 8店舗/料理店&キッチンカー 17店舗 ※それぞれ2日間合計

主催:株式会社小田急SCディベロップメント

イベント企画・プロデュース:月刊フリーマガジン「海の近く」編集部

1.クラフトビール/出店ブルワリー 合計8店舗

初出店となる茅ヶ崎「Tsuji Brewing」 をはじめ、藤沢「RRAAP BREWERY」、湯河原「HUMANSBEER」など湘南・西湘エリアで人気のブルワリーのほか、小田急沿線から海老名のブルワリー「Better life with upcycle」も参加します。

(1)主な出店ブルワリーのご紹介

・Tsuji Brewing(茅ヶ崎:初出店)

"Our brewery in our town"のコンセプトのもと、茅ヶ崎市にて地元密着、一杯一杯を丁寧に醸造したマイクロブルワリーです。

出店日:3月30日(日)のみ

https://www.facebook.com/tsujibrewing

・RRAAP BREWERY(湘南台)

藤沢市発のクラフトビール醸造所兼レストラン。藤沢一のラガーを目指してます!

出店日:3月29日(土)、30日(日)

Instagrram https://www.instagram.com/rraap_brewery

・HUMANSBEER(湯河原)

神奈川県最南西、湯河原町のファミリーブルワリー。カナダ人醸造家がその家族とともに丹精込めて作るこだわりのクラフトビール。人気のアメリカンスタイルIPAやユニークなフルーツビールなど、多彩な味わいをお楽しみください。

出店日:3月29日(土)、30日(日)

HP https://humansbeer.com/

Instagrram https://www.instagram.com/humansbeer

・Better life with upcycle(海老名)

運営母体のパン工場で不要となったパンのミミをモルトの一部に代替して全てのビールを醸造するサスティナブルをコンセプトにしたブルワリー。 パンのミミ由来のやさしいコクを感じる味わいが特徴で、ドリンカブルな定番ビールをはじめ、トラディショナルなスタイルからフルーツやスパイスを使ったビールなど奥行きのあるラインナップが魅力です。

出店日:3月29日(土)、30日(日)

Web https://upcycle-beer.com/

Instagram https://www.instagram.com/upcycle_beer

(2)ブルワリー出店スケジュール(順不同)

<3月29日(土)、30日(日)両日出店>

AMATERASU BREWERY(江の島)、RRAAP BREWERY(湘南台)、クラフトビールとホットドッグ マッケンディー(辻堂)、Barbaric WORKS(茅ヶ崎)、Yggdrasil Brewing(平塚)、HUMANSBEER(湯河原)、小田急沿線からのスペシャルゲスト出店:Better life with upcycle(海老名)

<3月30日(日)のみ出店>

Tsuji Brewing(茅ヶ崎:初出店)

2.フード/出店 料理店&キッチンカー 合計17店舗(順不同)

これまで「海の近く」に掲載された飲食店の中から、ジビエやビストロ料理、タコスなどクラフトビールにぴったりなフードを提供するお店が出店します。できたて熱々のおつまみに、ビールもぐいぐい進むはず!前回大人気だったキッチンカーも、ずらりと並びますのでお楽しみに。

(1)出店スケジュール(順不同)

<3月29日(土)、30日(日) 両日出店>

【飲食店】 TAWATAWA STAND (酒のアテと〆)、長谷川ジビエ精肉店 (ジビエ料理)、ビストロ ルパ (フランス家庭料理)、ベトナム食堂そら屋(ベトナム料理とフォー)、NEWROSE(モダンジャパニーズカレー)、paramexico(タコス)

【キッチンカー】 RachienPotato (フライドポテト)、HAIROLE (手作りソーセージとハンバーガー)、HOMIEキッチン (メキシコ家庭料理)、Yaad Food (ジャマイカ料理)、MASケバブ(本場のケバブ)、ブラジリアンフーズ ビーバス(シュラスコ)

<3月29日(土)のみ出店>

【飲食店】 ランティミテ ノマド(サンドイッチなど)

【キッチンカー】 スマインミー(バインミー)

<3月30日(日)のみ出店>

【飲食店】 ケムリ食堂(スパイス料理)

【キッチンカー】 WA KARAAGE(からあげ)、湘南魚類(小田原産アジフライなど)

※注意事項

・写真はイメージです。

・雨天・荒天中止。中止の場合は前日正午に「海の近く」公式インスタグラムにてお知らせします。

https://www.instagram.com/umichika2016

■参考

【参考1】「海の近く」について

「海の近く」(通称:うみちか)は、2016年創刊の月刊フリーマガジンです(毎月1日、3万部発行)。全て編集部が見つけて、食べて、惚れ込んで、取材をお願いしたお店だけを紹介。“おいしいもの”にとことんこだわった唯一無二のメディアを、相模湾沿いの湘南・西湘エリアに暮らす食いしん坊のみなさんへお届けしています。

※媒体に関する詳細はHPでご確認ください。https://www.umichika.com(https://www.umichika.com/)

Instagram https://www.instagram.com/umichika2016/

【参考2】 株式会社小田急SCディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL:https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考3】 株式会社小田急SCディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

【参考4】鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK(ハグライドパーク)について

公園に施設を設置して運営する事業者を公募により選定する「Park-PFI制度」を藤沢市で初めて活用した事業として、地元で長く愛されてきた鵠沼海浜公園。

スケートパークを大幅リニューアルし2024年6月に開園。新たに設けた公園スペースや商業(飲食・物販)機能によって、鵠沼らしいカルチャーの創造に貢献するとともに、来園者や地域住民が共に憩い楽しめる施設として、鵠沼周辺地域をはじめ藤沢エリアの新たな魅力を育みます。

公園でのロケやイベントをご検討いただく場合は、当社までご連絡ください。