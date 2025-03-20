【関西支社大量入荷情報】「オカムラ製 ミーティングチェア」が1,000脚入荷！大規模リニューアルやオフィス移転時の大量導入なども、当社にお任せください。（関西2025年3月-01号）

株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ (東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社) 関西支社では、今月大量調達にて「オカムラ製 RETE（レーテ）」が1,000脚 新入荷致しました。オフィスの大規模リニューアルやオフィス移転時、3月～4月の年度を挟むこの時期にぜひご検討ください。

■Office Busters Official Web Site https://www.officebusters/com

～ オカムラ製 RETE（レーテ）） ～適度な柔らかさと反発力のバランスに加えて新感覚の座り心地を実現。

縦に重ねて収納するスタッキング機能があり、利便性高いミーティングチェアとなります。連結脚端付きなので綺麗に並べる事が可能です。専用台車に収納すれば最大30脚まで積載可能です。

会場設営の什器として大変ご好評頂いております。ロット単位でのご検討がございましたら、お早めにお問い合わせ下さいませ。





■製品概要

メーカー希望小売価格：30,500円(税別)

オフィスバスターズ 中古販売価格：4,000円(税別)

販売店：全国39店舗

参考URL：https://www.officebusters.com/items/506405



引き続き、オフィスバスターズは快適なオフィスづくりをサポートいたします。オフィスに関するお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。



【お問合せ先】

株式会社オフィスバスターズ

西日本本部 関西支社

担当：東本

TEL：06-6258-0231

受付時間 (平日) 9:00～18:00

■適格請求書発行事業者登録番号

T8-0100-0109-6335

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

神奈川県公安委員会 事務機器商（古物商） 第452500007535号

千葉県公安委員会 事務機器商（古物商） 第441090001947号

埼玉県公安委員会 事務機器商（古物商） 第431060026477号

茨城県公安委員会 事務機器商（古物商） 第401280000394号

京都府公安委員会 事務機器商（古物商） 第611271230031号

大阪府公安委員会 事務機器商（古物商） 第622211604937号

宮城県公安委員会 事務機器商（古物商） 第221030001682号

愛知県公安委員会 事務機器商（古物商） 第542540403800号

岐阜県公安委員会 事務機器商（古物商） 第531021300605号

兵庫県公安委員会 事務機器商（古物商） 第631121400012号

福岡県公安委員会 事務機器商（古物商） 第909990039762号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 柏保 第0426号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 27 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事（2）第90179号

内装仕上工事業 国土交通省大臣許可(般-29) 第26676号

解体工事業 国土交通省大臣許可（般-30）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員