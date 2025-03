ロキソニン(R)「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」がラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」で生理痛に関する授業を実施

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社の解熱鎮痛薬ブランド「ロキソニン(R)」(OTC医薬品)はこの度、「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」の活動の一環として、TOKYO FM/JFN38局ネットのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」とコラボし、3月6日(木)に「SCHOOL OF LOCK!保健体育『みんなの生理・生理痛』」を放送しました。当日は産婦人科医・高尾美穂先生がゲスト出演し、生理・生理痛に関する解説を行ったほか、リスナー生徒から寄せられた悩みや疑問に答えました。

● 「SCHOOL OF LOCK!保健体育授業『みんなの生理・生理痛』」放送レポート

3月6日(木)、「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」と、高校生を中心に若者から人気を集めるTOKYO FM/JFN38局ネットのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」がコラボし、「SCHOOL OF LOCK!保健体育『みんなの生理・生理痛」」を放送。こもり校長、COCO教頭、アンジー教頭が集合し、ゲストに産婦人科医・高尾美穂先生をお迎えして、「生理・生理痛」をテーマに授業を行いました。

まずはじめに、COCO教頭、アンジー教頭がロキソニンが推進する「みんなの生理痛プロジェクト」について紹介し、放送を通じて正しい知識を学び、理解を深めたいとの想いを語りました。

続いて、高尾先生が生理・生理痛の仕組みを解説。痛みの程度やつらさには個人差があり、他人と比べる必要はないことを伝えると、COCO教頭、アンジー教頭から共感の声があがりました。さらに、全国のリスナー生徒から寄せられた悩みや疑問に答えるコーナーで、生理痛の感じ方はストレスの有無によっても変化する場合があるとの話題になると、こもり校長は驚きながら、声かけの方法について考える場面も。高尾先生は、不安に感じることがあれば、専門家に相談することも検討してほしいとのメッセージを伝えました。

(左から)こもり校長、アンジー教頭、COCO教頭、産婦人科医・高尾美穂先生

授業の後半では、生理・生理痛に悩みを抱えるリスナー生徒の高校生と電話をつなぎ「PMS※1のつらさが周りに理解されにくい」との相談に答えました。毎月、生理前の体調不良に悩みながらも、母親から「気持ちの問題ではないか」と学校を休むことを否定されてしまい、友人や学校にも相談相手がいないという生徒。高尾先生は生徒の気持ちに寄りそいながら、10代でも自身がつらいと感じている場合には、婦人科医に相談する選択肢があることを伝えました。さらに、アンジー教頭は自身が中学生のときに初めて婦人科を受診した経験を語り、生徒の背中を押しました。

最後に、番組恒例の演出である黒板に高尾先生が「まずは知るって大事」と書き、自分について知ることや、体調が悪そうにしている人に対して自分に何ができるかを知ることが次のアクションにつながると伝え、授業を締めくくりました。

※1:月経前症候群(Pre Menstrual Syndrome)の略称。生理前の3~10日くらいの間に続く、精神的・身体的症状のこと

● 「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」とは

2023年3月、つらい生理痛に速くよく効く「ロキソニンS プレミアムファイン」の発売に合わせて始動した「みんなの生理痛プロジェクト(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/special/project/)」。

「生理痛と正しく向き合える社会へ」をコンセプトに、石原さとみさんを起用したブランドメッセージ広告をはじめとして、性別を問わず一人でも多くの方に生理痛と正しく向き合っていただくための活動に取り組んでいます。

2024年3月には、生理痛を経験する高校生の多くが、学校生活に支障をきたしながらも痛みを我慢している実態を受け、ティーン世代がなるべく早い段階で生理・生理痛の正しい情報に触れることを目的に「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」を始動。高校生や教員、保護者の方に向けた授業・ワークショップの実施や保健教材の制作など、ティーン世代が生理痛を我慢しない環境を後押しするための活動を行っています。

製品紹介「ロキソニン(R)Sプレミアムファイン」について

つらい生理痛のメカニズムに着目した独自処方の鎮痛薬で、生理に伴う締め付けられるような下腹部の痛みや、血行不良・冷えに伴う腰痛、生理周期に伴う頭痛に速くよく効きます。

《製品特長》- 痛みをすばやく抑える鎮痛成分「ロキソプロフェンナトリウム水和物」と、つらい生理痛のメカニズムを考えた成分(シャクヤク乾燥エキス・ヘスペリジン)を配合。痛みの原因と悪化要因を考えた独自の処方設計で生理に伴う痛みによく効きます。- 胃を守る成分※2を配合し、胃への負担を軽減します。- 眠くなる成分※3やカフェインを含まないので、仕事中やお休み前などタイミングを気にせず服用いただけます。

◇分類:【第1類医薬品】(OTC医薬品)

◇効能・効果:

●月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛

●悪寒・発熱時の解熱

※2:メタケイ酸アルミン酸マグネシウム ※3:鎮静成分等

この医薬品は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は、必ずご相談ください。

「ロキソニン」は、第一三共株式会社の登録商標です。

第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ※4の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

※4:第一三共グループは、イノベーティブ医薬品(新薬)ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。