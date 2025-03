世界中の最高のフィットネス体験を提供するClassPassの「2024 Best of ClassPass Awards」にてベストフィットネススタジオをIGNITEが受賞！

株式会社IGNITE

株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:剛壽里(コウ ジュリ))が運営する「IGNITE YOGA STUDIO」のstudio hは、グローバルフィットネス&ウェルネス・サブスクリプションサービス「ClassPass(クラスパス)」(以下、ClassPass)が発表した「2024 Best of ClassPass Awards」にてベストフィットネススタジオを受賞いたしました。

「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」はアジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」にも抜擢された人気ヨガインストラクターの剛壽里(コウ ジュリ)が主宰し、『より多くの方に「ヨガで進化する」ライフスタイルを届けたい。』という想いのもと、2017年より活動を続けております。

このたび、IGNITE YOGA studio hは、グローバルフィットネス&ウェルネス・サブスクリプションサービス「ClassPass」が発表した「2024 Best of ClassPass Awards」にてベストフィットネススタジオを受賞いたしました。本アワードは、日本を含む北米、南米、欧州、アジア太平洋地域の21か国から、ClassPassでの予約データ、ユーザー評価・レビューなどの複数のデータをもとに選出されました。

IGNITE YOGAはClass Passが2024年9月に日本でローンチされた当初から掲載をしており、国内外問わず述べ1500名以上の方(2月末時点)にClassPass経由でクラスにご参加いただきました。

「IGNITE YOGA」はより多くの方へ心身ともに豊かな人生を体感していただけるよう、様々なカルチャーとのお取組を通じて、現代のライフスタイルに寄り添ったウェルネスライフを提案してまいります。

Class Passについて

ClassPassは、世界中の最高のフィットネスおよびウェルネス体験を1つのアプリにまとめることで、この業界に革新をもたらしています。2013年に設立され、2021年に大手ウェルネステクノロジープラットフォームであるMindbodyに買収されたClassPassは、世界31か国で数百万のクラスや体験を提供し、パートナー事業者と提携して施設稼働率の向上、新規顧客の獲得、新たな収益源の創出を支援しています。

ClassPassのプラットフォームには、数万ものフィットネススタジオ、ジム、スパが含まれており、メンバーはClassPassを使用して、筋力トレーニング、ヨガ、ピラティス、ボクシングなどのワークアウトクラスや、マッサージ、鍼、ネイルなどのスパトリートメントなど、幅広い選択肢から選ぶことができます。

日本国内では、2024年9月にサービスを開始し、月額税込2,900円からのプランで利用可能です。

ClassPass ホームページ: https://www.classpass.co.jp

ClassPass Japan 公式Instagram: https://www.instagram.com/classpassjp/

剛壽里(コウ ジュリ)について

東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず多くの人から支持されている。2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンは3時間45分で完走。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。2022年2店舗目となるスタジオを下北沢reloadに出店。

最近では活動の拠点を日本から海外へと広げている。

◇ 剛壽里(コウ ジュリ)インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/

◇ ニュースレターにて、毎月コラムやスケジュールをお送りしています。

ご登録はこちら:https://www.juriedwards.com/

IGNITE YOGAについて

剛壽里(コウ ジュリ)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/

◇株式会社IGNITE公式WEBサイト https://www.igniteworks.jp

◇毎月、企業ニュースレターを配信しております。配信ご希望の方は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ:igniteyoga-pr@igniteworks.jp

株式会社IGNITE 広報PR担当

TEL:03-6427-6939 E-mail:igniteyoga-pr@igniteworks.jp