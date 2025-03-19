【新登場】 お迎えの電動自転車はみんな一緒でいいの？！毎日を共にする最高の相棒「BUDDY」が登場！シートポスト内蔵バッテリーでおしゃれさと実用性を兼ね備えた、ママ・パパの救世主！！
VELMO BUDDY 一般販売価格：189,800円（税込）
「BUDDY」は、その名の通り、毎日を共にする「最高の相棒」です。
子乗せ対応機能でスムーズな移動、ママもパパもラクラク
通勤、日常の買い物、保育園の送り迎え、公園へのお出かけまで、あらゆるシーンに適応する多用途なモデルです。シンプルかつ洗練されたデザインと高い実用性を両立し、電動モビリティの新しいスタンダードを提案します。
詳細を見る :
https://velmo.jp/pages/buddy?utm_source=refferal&utm_medium=press&utm_campaign=buddy
シートポスト内蔵バッテリーで電動自転車に見えない！
サドルがバッテリー？！
オプションの専用両立スタンドを装着可能。※オプションの両立スタンドは後輪部分に装着される形となります。
取り外し可能な前カゴ(キャリア)
一見、電動自転車に見えません。
■カラーは、ベージュとネイビーがあります。落ち着いたカラーバリエーションにすることで、どんな洋服にも合わせることができます。
■ シートポスト内蔵バッテリーで無駄を省いた洗練されたデザインを実現。どんなファッションにも馴染むスタイリッシュな見た目。
■ チャイルドシートも装備可能で子乗せ電動アシスト自転車にもなる。
■バッテリー容量は36V10Ahもあり、５０kmの航続距離を誇る。
■外装多段変速による軽やかな走り状況に応じてギアを調整できる多段変速機を採用し、坂道や長距離移動にも対応。
■安定で倒れにくいセンターサイドスタンドを標準採用。
■オプションにて専用両立スタンドを装着可能（子乗せオプションで用意）
オプションの両立スタンドを装着すれば、チャイルドシート利用時も安定した駐輪が可能。
■センターサイドスタンドと両立スタンドを用途によって使い分けることで、利便性を向上。
仕様
本体サイズ :長さ170 × 幅60 × 高さ103 cm
バッテリー容量 :36v 10Ah
本体重量 :26.8kg
充電時間 :約4~5時間
モーター :36V 250W センターモーター
フレーム素材 :アルミニウム合金
ブレーキ :機械式ディスクブレーキ
最大航続距離 :最大50km
アシスト段階 :3段階
変速 :Shimano 外装7速
タイヤ :20インチ
子乗せ仕様 :オプション有り
駆動 ：チェーン
耐荷重 : 75kg
全国メンテナンス可能
「VELMO BUDDY」は、VELMO CRAFTのD2Cモデルの一環として展開され、購入からアフターサービスまでスムーズな体験を提供します。
VELMOの直営拠点
全国の整備士ネットワークで万全のサポート主要都市の整備士が、購入後の点検・修理を迅速に対応。自社配送＆セットアップサービス新車はVELMO専属スタッフが直接お届けし、セットアップと操作説明を実施。出張修理サービスを提供乗車後も、自宅や職場での修理・メンテナンスが可能。
毎日を共にする最高の相棒「BUDDY」
価格：189,800円（税込）
プレオーダー開始：2025年3月１５日
▼商品ページ
https://velmo.jp/pages/buddy?utm_source=refferal&utm_medium=press&utm_campaign=buddy(https://velmo.jp/pages/buddy?utm_source=refferal&utm_medium=press&utm_campaign=buddy)
【本件に関するお問い合わせ】
アベントゥーライフ株式会社
広報担当 TEL：090-4771-9372
Email：info@aventulife.co.jp
公式サイト：https://velmo.jp/