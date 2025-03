授賞式とライブを融合した音楽アワード「MTV VMAJ」に豪華アーティストが大集結！２年連続でMrs. GREEN APPLEがVideo of the Yearを受賞！

日本アムドックス株式会社

世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、2002年から開催している音楽アワード「MTV VMAJ」を3月19日(水)に開催いたしました。また、年間で最も優れたミュージックビデオに与えられる賞「Video of the Year」として、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」の受賞が発表されました。

撮影:田中聖太郎

「MTV VMAJ」は、年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワードで、今回で23回目を迎えます。対象期間内(2023年10月1日~2024年12月31日)に世に送り出された数々のミュージックビデオの中から、各部門の最優秀作品と特別賞を選出。さらに受賞作品の中から、年間で最も優れた作品「Video of the Year」を発表いたしました。

まず、プレイベントとなる「MTV VMAJ Pre-Show」をぴあアリーナMMで開催。鮮やかなレッドカーペットの上を、 豪華アーティストが個性的な衣装で登場し、ファンの熱い声援に応えました。 また、 乃紫、IS:SUE、HANA、ONE OR EIGHT、CUTIE STREETがライブパフォーマンスを披露し、会場を大いに盛り上げました。この模様はMTV公式YouTubeアカウントから生配信され、最大同時視聴者数は6.5万人以上にのぼり、出演者の様子がSNS上でも大きな話題となりました。

そして、Kアリーナ横浜に会場を移して行われたメインイベント「MTV VMAJ」は、Omoinotakeのライブパフォーマンスで幕を開けました。こっちのけんと、Kroi、ME:I、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、FRUITS ZIPPER、乃木坂46、INI、Leah Dou (竇靖童)、TOMOO、XG、井上和 (乃木坂46)、SixTONES、羊文学、aespaがパフォーマンスを披露し、華やかな演出に彩られたステージで会場を盛り上げました。各部門の受賞アーティストへのトロフィー授与も行われ、ゲストセレブリティとして、BE:FIRST(SOTA/MANATO/LEO)、千葉雄喜、GEMN、澤村光彩、TM NETWORKが登壇。会

場はお祝いムードに包まれました。今年も横浜市とのコラボ企画として実施された特別賞「Rising Star Award Presented by YOKOHAMA」の紹介には、山中竹春横浜市長がプレゼンターとして出演し、受賞アーティストの澤村光彩へトロフィーが授与されました。

アワードのクライマックスは各部門受賞者の中から一般投票で最も得票数が多い作品に贈られる「Video of the Year」の発表です。受賞したのはMrs. GREEN APPLEの「ライラック」。史上初となる2年連続の「Video of the Year」を含む4冠受賞という快挙を果たした彼らが最後に、受賞曲となる「ライラック」を披露。会場一面が緑のライトで包まれ、エネルギーあふれるパワフルなステージでMTV VMAJを締め括りました。

豪華アーティストが出演した「MTV VMAJ」の模様は、MTVにて3月30日(日)20時30分より放送いたします。(再放送あり)

2021年にアメリカでサービスを開始し、世界45カ国以上で展開するストリーミングサービス「Paramount+」でも4月11日(金)午前0時より独占配信を開始いたします。なお、Paramount+は配信サービスの「WOWOWオンデマンド」、「J:COM STREAM」、「Prime Video」にてご視聴いただけます。

※配信日時につきましては今後予告なく変更の可能性がございます。

※配信されるアーティストの情報は後日発表予定です。

受賞作品一覧

■MTV VMAJ WINNERS

・Video of the Year:Mrs. GREEN APPLE「ライラック」(Dir. 田辺秀伸)

・Best Solo Artist Video -Japan-:米津玄師「さよーならまたいつか!」(Dir. 山田智和)

・Best Solo Artist Video -International-:LADY GAGA「Disease」(Dir. Tanu Muino)

・Best Group Video -Japan-:Mrs. GREEN APPLE「ライラック」(Dir. 田辺秀伸)

・Best Group Video -International-:aespa「Whiplash」(Dir. MELTMIRROR)

・Best New Artist Video -Japan-:ME:I「Click」(Dir. Woogie Kim)

・Best New Artist Video -International-:BENSON BOONE「Beautiful Things」

(Dir. Matt Eastin)

・Best Collaboration Video -Japan-:ano / 幾田りら「絶絶絶絶対聖域 / 青春謳歌」

(Dir. MIZUNO CABBAGE / 林響太朗)

・Best Collaboration Video -International-:ROSE & BRUNO MARS「APT.」

(Dir. Daniel Ramos and Bruno Mars)

・Best Rock Video:羊文学「Burning」(Dir. UMMMI.)

・Best Alternative Video:アイナ・ジ・エンド「Love Sick」(Dir. G2 Yuki Tsujimoto)

・Best Pop Video:乃木坂46「歩道橋」(Dir. 三木孝浩)

・Best R&B Video:Kroi「Jewel」(Dir. Taichi Kimura)

・Best Hip Hop Video:千葉雄喜「チーム友達」(Dir. Eillyhustlehard)

・Best Dance Video:aespa「Supernova」(Dir. Ha Jung-hoon)

・Best K-POP Video:aespa「Armageddon」(Dir. Rima Yoon, DJ Jang)

・Best Creative Video:TOMOO「Present」(Dir. Masaki Watanabe)

・Best Art Direction Video:Mrs. GREEN APPLE「ライラック」(Dir. 田辺秀伸)

・Best Visual Effects:XG「WOKE UP」(Dir. Cho Gi-Seok)

・Best Cinematography:Mrs. GREEN APPLE - 「ライラック」(Dir. 田辺秀伸)

・Best Editing:BE:FIRST「Masterplan」(Dir. G2 Yuki Tsujimoto)

・Best Choreography:INI「WMDA(Where My Drums At)」(Dir. Lafic)

・Best Trending Video:GEMN「ファタール」(Dir. wooje kim)

・Best Breakthrough Video:FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」(Dir. 吉川エリ)

・Best Storytelling Video:Omoinotake「幾億光年」(Dir. 大久保拓朗)

・Best Animation Video:こっちのけんと「はいよろこんで」(Dir. かねひさ和哉)

■SPECIAL AWARD WINNERS

・Artist of the Year:aespa

・Group of the Year:SixTONES

・Song of the Year:Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

・Album of the Year:Official髭男dism「Rejoice」

・Inspiration Award Japan:TM NETWORK

・Performance of the Year:XG

・Best Asia Group:JO1

・Best Asia Celebrity:Leah Dou (竇靖童)

・MTV Breakthrough Song:CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」

・Best Teen Choice Artist:乃紫

・Upcoming Dance & Vocal Group:IS:SUE、ONE OR EIGHT

・Future Icons Award:こっちのけんと

・Rising Star Award Presented by YOKOHAMA:澤村光彩

・Daisy Bell Award:稲葉曇「リレイアウター」

・Best K-STAR Rookie:PLAVE

・Best Buzz Artist:&TEAM

・Best Live Performance:櫻坂46

・Best Producer:JAKOPS (SIMON)

「MTV VMAJ」「MTV VMAJ Pre-Show」概要

タイトル・日時

MTV VMAJ

2025年3月19日(水)

開場:17:00 / 開演:18:30 (予定)

出演者

aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、FRUITS ZIPPER、羊文学、INI、井上和 (乃木坂46)、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou (竇靖童)、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、SixTONES、TOMOO、XG ※ABC順

BE:FIRST (SOTA / MANATO / LEO)、千葉雄喜、GEMN、澤村光彩、TM NETWORK ※ABC順

ヒコロヒー、せいや (霜降り明星)

会場

Kアリーナ横浜

(神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-14 Music Terrace)

タイトル・日時

MTV VMAJ Pre-Show

2025年3月19日(水)

開場:13:30 / 開演:14:30 (予定)

出演者

< RED CARPET>

aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、BE:FIRST (SOTA / MANATO / LEO)、FRUITS ZIPPER、GEMN、ヒコロヒー×せいや (霜降り明星)、羊文学、INI、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou (竇靖童)、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、澤村光彩、SixTONES、TM NETWORK、TOMOO、XG ※ABC順

CUTIE STREET、HANA、IS:SUE、乃紫、ONE OR EIGHT ※ABC順

会場

ぴあアリーナMM

(神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)

公式HP

https://www.vmaj.jp/

主催

MTV VMAJ 実行委員会

■番組情報

MTV Japan

番組タイトル:「MTV VMAJ」

初回放送: 3月30日(日)20:30-24:00

※放送終了時間は変更になる可能性があります。

番組ページ: https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202503-102

Paramount+

配信日:4月11日(金)午前0時~配信スタート

※配信日時につきましては今後予告なく変更の可能性がございます。

※配信されるアーティストの情報は後日発表予定です。

J:COM STREAM:https://linkvod.myjcom.jp/cp_item/1

WOWOWオンデマンド:https://wod.wowow.co.jp/program/204488

Prime Video チャンネル:https://www.amazon.co.jp/channels/nickelodeon

Paramount+について

Paramount+は、世界45カ国以上で事業展開し、7,100万人以上のメンバーが利用するストリーミングサービスです。日本国内でのParamount+サービス開始により、日本のユーザーは、CBS、SHOWTIME(R)、パラマウント・ピクチャーズ、MTVE、ニコロデオン、コメディ・セントラル、Miramaxなど、世界的に有名なブランドや制作スタジオの作品からなるParamountのオリジナルシリーズ、ヒット番組、人気映画などの最新作やあらゆるジャンルの豊富なライブラリーから多様なコンテンツをWOWOW、J:COM、 Prime Videoそれぞれのオンデマンドサービスを通じてお楽しみいただけます。

MTV VMAJとは

「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年以来開催している音楽アワードです。多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されています。

■MTVについて http://www.mtvjapan.com/(http://www.mtvjapan.com/)

世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯(2021年7月末現在)。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー!、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。

■Vubiquityについて

VubiquityはAmdocsのグループ企業(NASDAQ: DOX)で、メディアおよびエンターテインメント業界に特化したテクノロジー主導のグローバルソリューションプロバイダーです。マネージドサービスと製品の提供を通じ、複雑な課題を解決し、メディアのサプライチェーン、コンテンツライセンス、OTT(Over-the-Top)分野で効果的なソリューションを提供しています。その革新的なアプローチと業界での実績は高く評価されています。

幅広い専門知識と柔軟な対応力を備え、世界中の主要なコンテンツオーナー、サービスプロバイダー、配信事業者から信頼を得ており、あらゆるプラットフォームや場所でのエンターテインメント体験を支えています。

また、VubiquityはMTV Japanとのライセンス契約のもと、ライセンシング、プログラミング、ローカリゼーション、放送業務の管理を担っています。これにより、MTVのグローバル戦略との連携を強化し、日本市場での魅力的な音楽コンテンツ提供を支えています。