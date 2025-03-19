¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉBray me¡¢ NEW E.P. ¡ÖSTART¡×&¡ÖREADY¡×¤è¤ê¥êー¥É¶Ê¡ÖARE YOU READY¡×¤ÎMV¸ø³« & Àè¹ÔÇÛ¿®START¡ª

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4. Focus
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1. ARE YOU READY
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3. eri
4. Jack in the box
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HMKR-10042
\2,000 (Tax included)¡¡
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2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ) ¡¡Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
2025Ç¯4·î27Æü(Æü) ¡¡ÇßÅÄCLUB QUATTRO
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OPEN/START 17:00/18:00¡¡¡¡¡¡¡¡
ADV/DOOR \4,500/\5,500
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https://bray-me.com/news/ep-oneman/
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2017Ç¯¤Ë¾åµþ¡£2018Ç¯4·î¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©¤«¤é¾åµþ¤·¤¿ Gt/Cho¥¤¥È¥¦¥¢¥ó¥ê¡¢2019Ç¯7·î¤ËBa/Cho SAKKO¤¬²ÃÆþ¤·¸½¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£ Vo/Gt¤³¤¿¤Ë¤Î¤É¤³¤«í÷¤·¤µ¤ä¶¯¤¤¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿²ÎÀ¼¡¢"À¸¤¤ë»ö"¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë²Î»ì¡¢ Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤È³Ú¶Ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿Ãå¼Â¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£ º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À4¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÈÕ»¤Ó¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥·ー¥ó¤ÎÂçËÜÌ¿¤Ø¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£
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2024Ç¯1·î¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDUH¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥ê¥êー¥¹¤«¤éÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÏÃÂê¤ÈÆ°°÷¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éÁ´14²Õ½ê¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¸«»ö¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ4·î¤Ë½ÂÃ«CLUB QUATTRO¤Ç³«ºÅ¤·¤¿2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÀ¹¶·¤Ë¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å6·î¤«¤é¤Ï¡ÖONE MORE DUH TOUR¡×¤È¾Î¤·¤¿¡ÖDUH¡×¤ò¤µ¤é¤ËÆÏ¤±¤ë¥Ä¥¢ー¤òÁ´¹ñ9¥ö½ê¤ÇÅ¸³«¡£¤½¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖBray me¡¢¿·¾ÏÆÍÆþ¡×¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ2025Ç¯1·î¤Ë¡¢·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¿·¤·¤¤¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHigher!¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢New E.P.¡ÖSTART¡×&¡ÖREADY¡×¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤Ã¤¿ÅìÌ¾ºåQUATTRO¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØREADY TO START¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
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