埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン 「ゴールドパートナー」契約更新のお知らせ

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COEDO KAWAGOE F.C株式会社


このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社は、以下に記載する企業様と2025シーズンのゴールドパートナー契約を更新することとなりましたことを発表いたします。



2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。


今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。



＊記載は五十音順、3月17日時点



■東日本電信電話株式会社（NTT東日本） 埼玉西支店様





【本社所在地】埼玉県川越市仲町8－3
【代表者】支店長　山崎大二郎　様
【ホームページ】https://www.ntt-east.co.jp/saitama/



■株式会社カラーズ様







【本社所在地】埼玉県川越市笠幡3856-22
【代表者】代表取締役　黒田康仁　様
【ホームページ】https://colors-reform.co.jp/



■JPCスポーツ教室 川越店(株式会社Doublet)様




【本社所在地】埼玉県川越市山田1621－1
【代表者】代表取締役　倉持悠也　様
【ホームページ】https://jpc-sports.com/kawagoe/



■株式会社ゼロジャパン様




【本社所在地】埼玉県所沢市くすのき台3-18-5 リングスビル5Ｆ
【代表者】代表取締役　浅村裕二　様
【ホームページ】https://zerojapan.jp/



■DooR株式会社様




【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町15-13東上パールビル3階　SHARE UP KAWAGOE
【代表者】代表取締役　戸田勝久　様
【ホームページ】https://door-1215.com/



■関根盛敏税理士事務所様




【本社所在地】埼玉県比企郡嵐山町菅谷414-9


【代表者】代表　関根盛敏　様
【ホームページ】http://www.sekine-souzoku.com/



■テイシン警備株式会社様




【本社所在地】埼玉県さいたま市南区南本町2丁目14番15号TSビル
【代表者】代表取締役会長　和田章　様
【ホームページ】https://www.teisin.jp/



■株式会社トリプルエーテクノロジーズ様




【本社所在地】埼玉県川越市脇田町8-1大橋ビル2階201-B室


【代表者】取締役社長 小川公一郎　様
【ホームページ】https://aaa-technologies.jp/



■株式会社庭屋中村様





【本社所在地】埼玉県新座市菅沢2-3-12
【代表者】代表取締役　中村健人　様
【ホームページ】https://niwaya-nakamura.com/



■株式会社朋友コーポレーション様




【本社所在地】埼玉県川越市菅原町20番地13 川越朋友ビル4階
【代表者】岩崎 朋子　様
【ホームページ】https://houyu-group.life/



■株式会社ホットスタッフ川越様





【本社所在地】埼玉県川越市脇田町27-9 栗原ビル5階
【代表者】代表取締役　仲津誠　様
【ホームページ】https://www.hotstaff.co.jp/hotkensaku/jobsearch/11/search?type=city&branch_id=0989&utm_source=gbp_job&utm_medium=referral&utm_campaign=gbp_job_kawagoe(https://www.hotstaff.co.jp/hotkensaku/jobsearch/11/search?type=city&branch_id=0989&utm_source=gbp_job&utm_medium=referral&utm_campaign=gbp_job_kawagoe)



■わんちゃん様




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


COEDO KAWAGOE F.C株式会社


Mail：info@c-kawagoe.com