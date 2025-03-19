埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン 「ゴールドパートナー」契約更新のお知らせ
このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社は、以下に記載する企業様と2025シーズンのゴールドパートナー契約を更新することとなりましたことを発表いたします。
2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。
今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。
＊記載は五十音順、3月17日時点
■東日本電信電話株式会社（NTT東日本） 埼玉西支店様
【本社所在地】埼玉県川越市仲町8－3
【代表者】支店長 山崎大二郎 様
【ホームページ】https://www.ntt-east.co.jp/saitama/
■株式会社カラーズ様
【本社所在地】埼玉県川越市笠幡3856-22
【代表者】代表取締役 黒田康仁 様
【ホームページ】https://colors-reform.co.jp/
■JPCスポーツ教室 川越店(株式会社Doublet)様
【本社所在地】埼玉県川越市山田1621－1
【代表者】代表取締役 倉持悠也 様
【ホームページ】https://jpc-sports.com/kawagoe/
■株式会社ゼロジャパン様
【本社所在地】埼玉県所沢市くすのき台3-18-5 リングスビル5Ｆ
【代表者】代表取締役 浅村裕二 様
【ホームページ】https://zerojapan.jp/
■DooR株式会社様
【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町15-13東上パールビル3階 SHARE UP KAWAGOE
【代表者】代表取締役 戸田勝久 様
【ホームページ】https://door-1215.com/
■関根盛敏税理士事務所様
【本社所在地】埼玉県比企郡嵐山町菅谷414-9
【代表者】代表 関根盛敏 様
【ホームページ】http://www.sekine-souzoku.com/
■テイシン警備株式会社様
【本社所在地】埼玉県さいたま市南区南本町2丁目14番15号TSビル
【代表者】代表取締役会長 和田章 様
【ホームページ】https://www.teisin.jp/
■株式会社トリプルエーテクノロジーズ様
【本社所在地】埼玉県川越市脇田町8-1大橋ビル2階201-B室
【代表者】取締役社長 小川公一郎 様
【ホームページ】https://aaa-technologies.jp/
■株式会社庭屋中村様
【本社所在地】埼玉県新座市菅沢2-3-12
【代表者】代表取締役 中村健人 様
【ホームページ】https://niwaya-nakamura.com/
■株式会社朋友コーポレーション様
【本社所在地】埼玉県川越市菅原町20番地13 川越朋友ビル4階
【代表者】岩崎 朋子 様
【ホームページ】https://houyu-group.life/
■株式会社ホットスタッフ川越様
【本社所在地】埼玉県川越市脇田町27-9 栗原ビル5階
【代表者】代表取締役 仲津誠 様
【ホームページ】https://www.hotstaff.co.jp/hotkensaku/jobsearch/11/search?type=city&branch_id=0989&utm_source=gbp_job&utm_medium=referral&utm_campaign=gbp_job_kawagoe(https://www.hotstaff.co.jp/hotkensaku/jobsearch/11/search?type=city&branch_id=0989&utm_source=gbp_job&utm_medium=referral&utm_campaign=gbp_job_kawagoe)
■わんちゃん様
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
COEDO KAWAGOE F.C株式会社
Mail：info@c-kawagoe.com