MSI初のGoogle TV(TM) 搭載スマートモニター 4K IPSパネル・高品質スピーカーでビジネス・プライベートも充実 「Modern MD272UPSW」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2025年3月25日(火)よりビジネス向けモニターブランド『Modern』シリーズの新モデルを発売いたします。4K解像度の高画質IPSパネルに、Google TV(TM) を搭載し、各種ストリーミングサービスやスマートフォンの画面をミラーリングして楽しめるほか、USB Type-C PD65W給電にも対応し、ビジネス・プライベートに最適な「Modern MD272UPSW」が新たにラインナップに加わります。

「Modern MD272UPSW」は、白を基調としたスタイリッシュなデザインに、高精細な4K解像度・視野角の広いIPSパネル、臨場感あふれるDolby Audio技術対応スピーカーを搭載し、Google TV(TM) 機能に対応したスマートモニターです。各種ストリーミングサービスやスマートフォンからのキャスト・ミラーリングにも対応し、付属のリモコンで快適な操作が可能です。

背面端子に備えるUSB Type-CはDP Alt modeと最大65WのPower Deliveryを備え、対応した機器を1本で映像入力と給電を同時に行うことが可能で、ビジネス・プライベートどちらにも使用可能なモデルです。

【Modern MD272UPSW】

■Modern MD272UPSW製品ページ:

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD272UPSW

※Google TV は、本デバイスのソフトウェア機能の名称であり、Google LLC の商標です。

※Google、YouTube、Google Cast、YouTube Music、およびその他のマークは GoogleLLC の商標です。

※ストリーミングサービスの利用は、インターネット接続とGoogleアカウントが必要です。

※ストリーミングサービス視聴には、サブスクリプション、ダウンロード、または購入が必要な場合があります。

※一部のアプリ、コンテンツ、機能は、国によってはご利用いただけない場合があります。

※Dolby、Dolby Audio、double-Dのマークは、Dolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

