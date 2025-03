「英検S-CBT専用 予想問題ドリル」シリーズが2024年度の試験リニューアルに対応！3月19日（水）刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区、代表取締役社長 粂川 秀樹)は、「英検S-CBT専用 予想問題ドリル」(準1級・2級・準2級・3級)シリーズ改訂版を3月19日(水)に刊行いたしました。

■「英検S-CBT専用 予想問題ドリル」シリーズについて

「英検S-CBT専用 予想問題ドリル」シリーズ

https://www.obunsha.co.jp/product/series/f038

本書は「英検S-CBT」の模試2回分をPCで体験できるシリーズです。4技能すべての模試を2回分収録しています。本書では「筆記型」も「タイピング型」のどちらも対策することが可能です。

今回の改訂では、2024年度の試験リニューアルに対応いたしました。

●試験リニューアルに対応!

2024年度からの試験リニューアルに対応。新しく加わったライティング問題(英文要約・Eメール)をS-CBT形式で解くことができます。

●英検S-CBTの模試2回分をPCで体験

本書に付属の英検ウェブ模試ではPCを使って模試を解くことができます。英検S-CBTはPCで受ける試験ですので、実際の試験により近い形で学習ができます。

ウェブ模試では、リスニング・リーディングは自動で採点され正答率もすぐに確認できます。スピーキング・ライティングは自分の解答を保存して復習できます。

●試験についての情報も充実!

英検S-CBTの内容や従来型との違いはもちろん、出題内容と攻略法も詳しく説明しているので、S-CBT形式の受験が初めてでも安心です。

※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

■旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEF_ iBT(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も100冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※本書は2020年刊行の初版および2022年刊行の新装版を、2024年度以降の試験形式に合わせて再編集したものです。

※本書では『7日間完成 英検予想問題ドリル[6訂版]』シリーズのリーディング、ライティング、リスニングの問題の一部を再編集しています。スピーキングはオリジナル問題です。本書の問題はウェブ模試で解くことができますが、『7日間完成~』にはウェブ模試は付属していません。

■書籍概要

『英検S-CBT専用 英検準1級予想問題ドリル 改訂版』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年3月19日

・体裁

本冊 : A5判 / 88ページ / 2色刷

別冊 : A5判 / 96ページ / 2色刷

・定価:1,760円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093557

『英検S-CBT専用 英検2級予想問題ドリル 改訂版』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年3月19日

・体裁

本冊 : A5判 / 88ページ / 2色刷

別冊 : A5判 / 88ページ / 2色刷

・定価:1,540円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093558

『英検S-CBT専用 英検準2級予想問題ドリル 改訂版』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年3月19日

・体裁

本冊 : A5判 / 80ページ / 2色刷

別冊 : A5判 / 80ページ / 2色刷

・定価:1,430円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093559

『英検S-CBT専用 英検3級予想問題ドリル 改訂版』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年3月19日

・体裁

本冊 : A5判 / 88ページ / 2色刷

別冊 : A5判 / 80ページ / 2色刷

・定価:1,265円(税込)

URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093560

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL:https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 : 株式会社 旺文社

代表者 : 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 : 1931年10月1日

本社 : 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL : 03-3266-6400

事業内容 : 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL : https://www.obunsha.co.jp/