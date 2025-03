AuthenTrendとJamfが技術パートナーシップを発表

AuthenTrend Technology Inc.

2025年3月19日 - サイバー脅威が増加し、セキュリティの課題が増加し続ける中、JamfとAuthenTrendは技術パートナーシップを締結し、企業向けにシームレスかつ安全な認証体験を提供します。Jamf ConnectとAuthenTrendのATKey.Card NFCを組み合わせることで、企業はパスワードを廃止し、セキュリティを強化しながら、Macデバイス、IDプロバイダー(IdP)、Webアプリケーション全体のユーザーアクセスを簡素化できます

シームレスな組み合わせによるセキュリティ強化

この提携により、Jamfの業界をリードするAppleデバイス管理とAuthenTrendの生体認証技術が融合。企業はフィッシング耐性のある多要素認証(MFA)を実装し、ユーザーの利便性とIT運用効率を向上させることが可能になります。

主要な製品の組み合わせ:

Jamf Connect:アカウントの同期と管理を安全に実施

- Macデバイス、クラウドIdP、エンタープライズアプリのユーザーアカウントを同期・管理- Okta、Microsoft Entra ID(旧Azure AD)、Google Workspaceなどをサポート- アカウントの自動プロビジョニングを可能にし、IT管理の負担を軽減

ATKey.Card NFC:パスワードレス生体認証 & PIN不要の認証

- バイオタップでログイン:指紋や生体情報でタップするだけでパスワード不要の認証- フィッシング耐性MFA:Macデバイス、IdPアカウント、Webアプリの安全性を強化- 多用途なエンタープライズユース:1枚の生体認証セキュリティカードで複数のアプリケーションを保護- 付加価値機能:パスワードレス認証 & 指紋スマートカード、ESG対応、デジタル名刺、FIDOオールインワン対応 など

このパートナーシップが重要な理由

🔒 強化されたセキュリティ - パスワード関連の脆弱性を排除し、フィッシング攻撃を防止

⚡ 向上したユーザーエクスペリエンス - スムーズな生体認証で快適なログイン体験を提供

🔧 シンプルなIT管理 - 導入とアカウント管理を効率化

📈 コンプライアンス & スケーラビリティ - FIDO2/WebAuthn標準に準拠し、セキュリティを強化

Jamf & AuthenTrendによるエンタープライズセキュリティの未来

このパートナーシップは、パスワードレス認証の未来への大きな一歩です。Jamf Connectがアカウントを同期し、ATKey.Card NFCがパスワード不要の認証を実現することで、企業はPIN不要 & フィッシング耐性のある認証ソリューションを導入できます。

Jamf Connectがアカウントを同期、ATKey.Card NFCがパスワードを排除!

エンタープライズセキュリティを強化しませんか?

Jamf & AuthenTrendのパートナーシップがもたらすスムーズで安全な認証体験について、ぜひお問い合わせください!

AuthenTrendについて

AuthenTrend(https://authentrend.com/ja/)は、2016年に台湾で設立され、豊富な経験を持つエンジニアチームによって設立されました。指紋認証セキュリティキーのパイオニアとして、Microsoft Intelligent Security Association(MISA)、FIDO、およびRSAから信頼を得ています。AuthenTrendは、「NO MORE PASSWORDS, NO MORE PIN CODES!!」をスローガンに、ビジネスから個人利用、集中管理から分散管理、ITからIoTまで、さまざまな認証のトレンドに対応するフィッシング耐性の生体認証製品を提供しています。