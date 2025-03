¡ÚÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û¤Ç¤­¤¿¤Æ¤Î¹ñ»ºÆýÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¡ØFRESH CHEESE STUDIO¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、メインタワー1Fのブッフェレストラン『LUXE DINING HAPUNA』にて開催中のイタリアフェアの一環として、日本生まれの「できたてチーズ」ブランド『FRESH CHEESE STUDIO』とのコラボレーションディナーメニューを、2025年3月22日(土)から3月31日(月)まで販売いたします。

ライブキッチンに設けられた「FRESH CHEESE STUDIO」とのコラボレーションコーナー(品川プリンスホテル)

約400席の広々とした空間で、ライブキッチンでのパフォーマンスをお楽しみいただける大人の美食空間『LUXE DINING HAPUNA』と、「できたて、しあわせ。」のメッセージのもとに、国産乳製品の魅力を伝えるブランド『FRESH CHEESE STUDIO』、両社の想いが融合した、ここでしか出会えない新たな美食体験をご用意いたしました。本コラボレーションでは、当ホテルの製パンシェフが仕込んだピザ生地を目の前で仕上げる焼きたてのクアトロフォルマッジや、その場でカッティングした生ハムに、独自のフレッシュチル製法によりできたてのモッツァレラチーズが手軽に作れる新素材である「北海道十勝the CURD」を組み合わせ、「できたて」のおいしさを展開してまいります。

本年3月27日(木)に予定されているTAKANAWA GATEWAY CITYのまちびらきに伴い、日本と世界をつなぐ玄関口として更なる進化を遂げようとしている高輪・品川エリアにおいて、国産生乳の魅力を広く発信する『FRESH CHEESE STUDIO』とのコラボレーションを展開していくことで、ホテルコンセプトの“FUN! Goes On”を体現し、日本の食産業の発展に貢献するとともに、世界に向けた新たな感動をお届けしてまいります。

『LUXE DINING HAPUNA Italia Fair 2025』

「FRESH CHEESE STUDIO」コラボレーションディナーメニュー 概要

LUXE DINING HAPUNAのサテライトキッチンにてシェフが目の前でご提供いたします!(品川プリンスホテル)

【場所】

LUXE DINING HAPUNA(メインタワー 1F)

【期間】

2025年3月22日(土)~3月31日(月)

【提供時間】

平日 5:00P.M.~9:30P.M.(土休日~10:00P.M.)

【料金】

おとな\7,500/こども(小学生)\4,200 (税込み・別途サービス料13%)

【URL】

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/hapuna/fresh_cheese_studio/

【ご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114 (受付時間10:00A.M.~6:00P.M.)

FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,554 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場 数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等(当社の食材仕入先)に表示義務のある 特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※上記内容はリリース時点(3月19日)の情報です。