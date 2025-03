ClassPassが「2024 Best of ClassPass Awards」を発表！

Mindbody ClassPass Japan合同会社

世界31ヵ国で展開するフィットネス&ウェルネス・サブスクリプションサービス「ClassPass(クラスパス)」(https://www.classpass.co.jp)は、2024年に高評価を得た事業者やインストラクターを表彰する「2024 Best of ClassPass Awards」(https://classpass.com/blog/best-of-classpass-2024/)を、2025年3月18日(米国時間)に発表しました。本アワードは、日本を含む北米、南米、欧州、アジア太平洋地域の21か国から受賞者を選出しています。

選考にあたっては、ClassPassでの予約データ、ユーザー評価・レビューなどの複数のデータをもとに総合的に判断しました。受賞者は今後1年間、ClassPassの各種キャンペーンで紹介される予定です。2023年の米国データでは、受賞者はキャンペーン期間中に非受賞者よりも平均8%以上多くの予約を獲得しました。

日本の受賞者一覧 (順不同)

詳しくはhttps://classpass.com/blog/best-of-classpass-2024-japan/ をご覧ください。

ベストフィットネススタジオ- IGNITE YOGA Studio h(東京都渋谷区)- POWERSPOT Pilates & Training Studio(東京都目黒区)- Club 360(東京都港区)- MINT MAT Yoga Studio(東京都渋谷区)- F45 Training Hamamatsucho(東京都港区)ベストジム- スポーツクラブ&サウナ スパ ルネサンス新宿24(東京都新宿区)- UFC GYM 荻窪(東京都杉並区)- WONDER LIFE GYM(東京都文京区)- TARGET SHIBUYA(東京都渋谷区)- フィットネスクラブ広尾(東京都渋谷区)ベストスパ・サロン- ほぐしや本舗RIRAKU Full サンシャインシティアルタ店(東京都豊島区)- AsHLi 表参道(東京都港区)- ローズブランシュ銀座(東京都中央区)- iCure鍼灸整骨院 人形町(東京都中央区)- セカンドコレクト南青山(東京都港区)ベストインストラクター- Emi Smith(MINT MAT Yoga Studio)- Lisa(POWERSPOT Pilates & Training Studio)- Alessia Zangari(MINT MAT Yoga Studio)- Esteban Retamoza(F45 Training Hamamatsucho)- Yumi Tanaka(Nami Yoga Studio)注目の店舗- Beat Pilates 小伝馬町(東京都中央区)- GRIT NATION(東京都渋谷区)- OVER THE TOP(東京都中央区)- Sky Pilates Tokyo 表参道店(東京都港区)- CrossFit Aoyama(東京都港区)Mindbody ClassPass Japan合同会社 カントリーマネージャー 川口和城 コメント

「毎年グローバルで表彰しているBest of ClassPass Awardsに、今年から日本のフィットネス・ウェルネス事業者様やインストラクターの皆様が加わったことを大変嬉しく思います。日本では2024年9月にサービスを開始し、まだ日が浅いながらも、多くのユーザーやパートナー事業者の皆さまにご好評をいただいています。

これはひとえに、多様なジャンルで高品質なサービスを提供いただいている店舗事業者、インストラクター、施術者の皆さまのおかげです。今後も、より良いサービスを提供できるよう尽力してまいります。」

ClassPassについて

ClassPassは、アプリひとつで世界中の最高のフィットネス&ウェルネス体験を提供し、この業界に革新をもたらしています。2013年に設立され、2021年に大手ウェルネステクノロジープラットフォーム「Mindbody」に買収されました。現在、世界31か国で数百万のフィットネスクラス・ウェルネスサービスを提供し、パートナー事業者の施設稼働率向上、新規顧客獲得、収益増加を支援しています。

ClassPassには、数万のフィットネススタジオ、ジム、スパが登録されており、メンバーは筋力トレーニング、ヨガ、ピラティス、ボクシングなどのワークアウトクラスや、マッサージ、鍼、ネイルなどのスパトリートメントを選ぶことができます。

日本国内では2024年9月に首都圏でサービスを開始し、2025年3月時点で約400のフィットネス・ウェルネス・ビューティ店舗が掲載されています。新規登録ユーザーは2週間の無料体験からスタートでき、有料プランは月額税込2,900円~で利用可能です。

