「AnimeJapan 2025」にブシロードが登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、3月22日(土)、3月23日(日)に東京ビッグサイトにて開催されます「AnimeJapan 2025」にブシロードブースを出展しますことをお知らせいたします。
見どころ満載のブシロードブースをご紹介！
見どころ１.：BanG Dream!（バンドリ！）特別展示
TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の世界観を再現した展示を実施！
さらに、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!(https://anime.bang-dream.com/mygo/)」TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica(https://anime.bang-dream.com/avemujica/)」の制作過程やキービジュアルを使用したフォトスポットも登場。
見どころ２.：BanG Dream!（バンドリ！）グッズ展示＆キャンペーン
ブシロードクリエイティブの『PalVerse(https://palverse-figure.com/)』やプライズ商品を展示！
ブシロードプライズ公式Xフォローで「ぷちっしゅ！ Ave Mujica」ダイカットステッカー（全5種）をプレゼント！
見どころ３.：中国アニメ特集
話題の中国アニメ・映画『ヨウゼン(https://yozen.movie/)』『白蛇：縁起(https://white-snake.jp/)』『フェ～レンザイ -神さまの日常-(https://frz.jp/)』を紹介！
さらに、来場者には『白蛇：縁起＆ヨウゼン』限定ポストカードをプレゼント！
見どころ４.：最新ゲーム試遊
発売直後の『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2(https://vgdd2.cf-vanguard.com/)』や、予約受付中の『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT(https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/)』、『VIRTUAL GIRL @ WORLD’S END(https://virtualgirl.bushiroadgames.com/)』が試遊可能！
さらに物販ブースも登場！
「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」新商品や、ヴァイスシュヴァルツ、プロテインバーなどを販売！
最新情報はブシロード イベントグッズ＆完売情報X（＠Bushi_goods(https://x.com/Bushi_goods)）でチェック！
※一部商品は購入制限あり。
会場に来られない方もチェック！
3月26日(水)15:00より、ブシロード オンラインストアにて新商品の通販開始！
詳細を見る :
https://bushiroad-store.com/pages/animejapan2025
AnimeJapan 2025では、東4ホール(J43)ブシロードブースへぜひ足をお運びください！
※掲載の際には、下記版権表記の記載をお願いいたします。
【BanG Dream!】
(C)BanG Dream! Project
【ヨウゼン】【白蛇：縁起】
(C)Light Chaser Animation Studios
【フェ～レンザイ -神さまの日常-】
(C)FENZ
【VIRTUAL GIRL @ WORLD’S END】
(C)Project VIRTUAL GIRL
【HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT】
(C)P1998-2025 (C)V・N・M (C)bushiroad All Rights Reserved.
【カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2】
(C)VANGUARD Dear Days