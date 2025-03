STU48 8th Anniversary Concert会場に「HARTi Photo(R)」が登場 推しとの特別なフォト体験を提供

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi(本社:東京都千代田区、代表取締役:吉田 勇也、以下、当社)は、2025年3月20日(木・祝)に東京ガーデンシアターで開催される「STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW~Peerless~supported by SHOWROOM」、2025年4月5日(土)に広島国際会議場 フェニックスホールで開催される「STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW~Empathy~」、2025年4月6日(日)に広島国際会議場フェニックスホールで開催される「STU48 8周年記念特別対バン No Border~Synergy~」 の会場に、スマートプリ機「HARTi Photo(R)」を設置し、来場者限定のフォト体験を提供いたします。

これまで様々なライブやイベント会場での導入実績を重ねてきた話題となった「HARTi Photo(R)」が、今回、女性アイドルライブ会場で初めて導入されます。来場者は、STU48メンバー限定デザインのフォトフレームを使用し、ライブならではの特別な「推しフォト」体験を楽しむことができます。

ライブ概要

●STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW~Peerless~supported by SHOWROOM

開催日時:2025年3月20日(木・祝) 開場 17:00 / 開演 18:00

開催場所:東京ガーデンシアター

●STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW~Empathy~

開催日時:2025年4月5日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

開催場所:広島国際会議場 フェニックスホール

●STU48 8周年記念特別対バン No Border~Synergy~

開催日時:

1部2025年4月6日(日)STU48×HKT48 開場11:00 / 開演12:00

2部2025年4月6日(日)STU48×NMB48 開場16:30 / 開演17:30

開催場所:広島国際会議場 フェニックスホール

HARTi Photo(R) フォト体験の詳細

・東京公演の体験時間は13:00~終演後列が途切れるまで

・広島公演の体験時間は追ってお知らせします。

・STU48限定のフォトフレームを使用した特別なフォト体験を提供。

・STU48限定のフォトフレームは東京・広島で一部変更がございます。

・撮影データは無料でスマートフォンにダウンロード可能。

・撮影料金:1回 1,000円(税込)※原則2回まで撮影可能。

・撮影1回毎にガラポン(くじ)1回まわせる権利をプレゼント。

・ガラポン当選者には、ご自身が撮影されたフレームの中にいるいずれかのメンバーの直筆サインをプレゼント(直筆サインの引き換えは終演後を予定しています。)

STU48メンバー限定のフォトフレーム

【注意事項】

・写真の撮り直しは出来かねますので、予めご了承ください。

・混雑状況により、撮影待ち時間が発生する場合がございます。

・お支払い方法:現金、クレジットカード、電子マネー(QUICPay、iD、交通系IC)

・お買い求めいただいた写真・数量・お釣り銭は、必ずその場でご確認ください。

・購入後の返金・再撮影は対応いたしかねます。必ずその場でご確認ください。

・会場や端末の電波状況により、クレジットカード、電子マネーでのお支払いがご利用いただけない場合がございます。その際は、現金でのお支払いをお願いさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。

「HARTi Photo(R)」概要

「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、SNSでの共有にも最適な写真データを無料でスマホに保存できます。

特徴

・小型で簡単に移動・設置が可能

従来のプリ機のように大型のブース施工などが必要なく、大人1名で運べるサイズが魅力です。

・Wi-Fi通信でコンテンツをリモート変更可能

「HARTi Photo(R)︎」は全筐体がインターネット通信可能。週ごとや月ごとでライブごとに特別なフォトフレームを用意し、オンラインで編集・変更が可能。

・限定コラボフレーム

アーティストやブランドとコラボした特別デザインのフレームを多数展開。今回は、STU48メンバー限定のフォトフレームで撮影が可能。

・無料データ保存

撮影した全ての画像・動画データはその場で無料ダウンロード可能。大切な思い出を簡単にスマホに保存できます。

・おしゃれで洗練されたデザイン

シンプルでモダンなデザインで、SNS映えするフォトスポットとしても注目。

「HARTi Photo(R)」タイアップ募集!

「HARTi Photo(R)」は、ライブやイベントの思い出を「特別な写真」として残すことができる、新しいエンターテインメント体験を提供します。



今回のSTU48ライブでの導入を皮切りに、他のアイドルグループやアーティスト、イベントでのコラボレーションも募集しています。ライブ会場やフェス、ポップアップイベントでの設置に興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

HARTi Photo(R)︎ 公式サービスサイト:https://harti.tokyo/photo

導入実績について:https://harti.tokyo/photo/case/

お問い合わせ:https://harti.tokyo/photo/contact/

株式会社HARTi(ハーティ)会社概要

社名:株式会社HARTi

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立:2019年2月18日

資本金:7,000万円(2022年12月末時点) *資本準備金を含む

代表者:代表取締役 吉田 勇也

事業内容:

1.4コマフォトブース「HARTi Photo(R)︎」の開発・提供

2.アプリ型NFTプラットフォーム「HARTi(R)︎」の開発・提供

3.XR関連サービス「HARTi XR(R)︎」の提供

・URL:https://harti.tokyo

・HARTi Photo(R):https://harti.tokyo/photo/

・HARTi Photo(R)(For EN):https://harti.tokyo/photo/en

・公式Twitter:https://twitter.com/hartiofficial

・公式Instagram:https://www.instagram.com/harti_tokyo/



▼「HARTi Photo(R)︎」紹介動画(日本語)https://drive.google.com/file/d/1-TNbYwWtK9JiocSREkEyAFk8hF6JqQAS/view?usp=drive_link

▼「HARTi Photo(R)︎」フォトブースレンタルのお問い合わせ

https://harti.tokyo/photo/contact/

*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。

050-1721-8672(平日9~17時)