ソニーグループの通信「NURO 光」・プロeスポーツチーム「REJECT」・学生が共創したeスポーツイベント「傀儡杯 Powered by NURO 光」を3月21日に開催

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス「NURO(ニューロ) 光」は、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECTとともに、福岡デザイン&テクノロジー専門学校(以下、福岡校)および神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門学校(以下、神戸校)が実践する産学連携教育システム「企業プロジェクト」に参画し、学生向けにeスポーツイベントの企画立案から制作・運営までを行う機会の提供や、未来を創るクリエイターを支援しています。このたび、本プロジェクトを通じて学生たちが企画立案した「傀儡杯(くぐつはい)Powered by NURO 光(以降、「傀儡杯」)」を3月21日に開催します。本イベントに関わる制作から運営、クリエイティブのデザインまでを学生たちが担い、eスポーツの発展に貢献する創造力や実践力を磨きます。

「企業プロジェクト」には、福岡校の1~4年生と神戸校の1年生による全6チームが参加しました。昨年12月から2か月間にわたって、学生たちはeスポーツイベントについて企画を立案し、「NURO 光」のマーケティング担当や「REJECT」のメンバーからアドバイスを受けながらブラッシュアップを続けてきました。最終審査では両社からの課題に対して学生ならではの視点で向き合い、ゲームコミュニティの新たな熱狂をサポートする企画が多く提案されました。このたび、神戸校の学生が提案した「傀儡杯」の企画をもとに、さらに学生と「REJECT」が実践的に協議を重ね、有名ストリーマーを起用した生配信イベントを実行します。

3月21日に開催する「傀儡杯」では、対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』を舞台に、人気ストリーマーとVTuberがチームを組み、目隠しをしたストリーマーがVTuberの指示に従いながら1試合先取の対戦マッチを繰り広げます。傀儡役のストリーマーにはこく兄・Sasatikk・桃井ルナ、指示役のVTuberには千羽黒乃・乾伸一郎・dtto.が参戦します。

意気揚々と指示を出し続けるVTuberと困惑するストリーマー、そして混乱の数々。名傀儡使いは現れるのか。学生たちが創り出す新たな熱狂にご期待ください。

「NURO 光」は新しいことへチャレンジする人や企業を支え、新たな可能性へ前進させる、挑戦を後押しすることをブランドスローガンにしています。これまでも「Powered by NURO 光」と冠して「騒音カップ Powered by NURO 光」や「消毒杯 Powered by NURO 光」など生配信イベントを実施し、プレイヤーと視聴者が熱狂する体験を通信の面からサポートしてまいりました。

本プロジェクトでは新たに、eスポーツ業界を支えるクリエイターにも焦点を当てました。eスポーツに真摯に向き合う学生たちとビジネスの最前線で働く人々が共創し、未来を創る人材の育成支援、さらにはイノベーション創出に取り組みました。「NURO 光」は、これからの未来をつくる世代の人々が自分の新しい可能性に挑戦することをサポートするとともに、自らも変化し、世の中を一歩先へ進めていくための挑戦を続けてまいります。

オリエンテーションに参加する学生たち各チームでブレストしながら企画を立案オンラインでプレゼンテーションに挑む様子最終審査を通過した「傀儡杯」のプレゼンテーション

<神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門学校 最終審査通過チームからのコメント>

「NURO 光」や「REJECT」による産学連携プロジェクトでは、オリエンテーションの段階で普段の授業だけではできない大規模なイベント企画ができることにとてもワクワクしていました。

ただいざ始まると企画を考えること1つとっても、「ゲームタイトルをどうするか」「何が視聴者にとって面白いか」「どうしたら楽しんでもらえるものが作れるか」を考える日々で、何が正解なのかわからない中で、企業の皆さんからアドバイスをいただいたり、他の学生のアイデアから刺激をもらったり、1つ1つを深く考えていくとてもいい経験になりました。また、実際にプレゼンテーションすることで自分の考えも言語化され、今までになかった考え方やモノの見方に気づくことができました。

現在はeスポーツ業界を牽引する皆さんと一緒にイベント成功に向けて精一杯取り組んでいます。改めてこのような機会をいただき本当にありがとうございました。「傀儡杯」開催に向けてチーム一同頑張りますので、ぜひ多くの方に僕たちの思いが届くと嬉しいです。楽しみにお待ちください。

<株式会社REJECT 営業部 中村光佐さまよりコメント>

学生の皆さんの創造性と熱意に触れ、私自身も多くの刺激を受けました。

プロジェクトを通じて、業界の実情と学生のアイデアをすり合わせる難しさも感じましたが、それ以上に新しい可能性を見出せたと思います。

最終審査では、各チームの提案を丁寧に検討し、革新性と実現可能性のバランスを重視して選考を行いました。選ばれた企画には、学生ならではの斬新な発想が詰まっています。

このプロジェクトでの経験が、参加した学生の皆さんの今後の成長につながることはもちろん、eスポーツチームを運営している私たちにとっても、新たな視点を得る貴重な機会になりました。今回の産学連携を通じて生まれたアイデアが、eスポーツ業界に新しい風を吹き込むきっかけになればと思います。

<ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 NURO事業部マーケティング部 益田千種よりコメント>

プロジェクトへ講師の立場として参加し、学生の皆さまがみせてくれた真摯な姿勢や新たな感性に私自身も刺激を受け、多くの学びがありました。オリエンテーションから始まり、約2か月にわたり、中間報告会や質問会などを経て、どんどん各チームのアイデアがブラッシュアップされていく様子をみてきました。学生の皆さまに多くのことを準備いただいたこと、先生方の惜しみないサポートをいただけたこと、心より感謝しています。

最終審査では、どのチームも素晴らしいストーリー性を持ち、発表の工夫が一つひとつに感じられました。想定を上回る、聞いているだけでワクワクする素晴らしい企画ばかりで、その熱意や創造力に圧倒されました。その中でひとつの企画に絞り込むのは難しくもありましたが、ゲームコミュニティが最も盛り上がるであろう斬新な企画「傀儡杯」が選出されました。「傀儡杯」は当初は他のタイトル案でしたが、ブラッシュアップを重ねた結果、タイトルからもゲームコミュニティを考えた企画となり、その過程における成長もとても印象的でした。

いよいよ「傀儡杯 Powered by NURO 光」が開催されます。開催に至るまで、たくさんの努力がありました。互いの学びが実る場となり、ゲームコミュニティも盛り上がるよう、私も皆さまと一緒に最後まで尽力し続けます。そして、「NURO 光」は、今後もeスポーツやゲームを楽しむすべての人々はもちろん、彼らの熱狂を支えるすべてのクリエイターの未来をサポートしてまいります。

「傀儡杯 Powered by NURO 光」について

高速なNURO回線を用いて、「傀儡杯 Powered by NURO 光」をYouTubeで生配信します。本大会では、人気ストリーマーとVTuberがチームを組み、目隠しをしたストリーマーがVTuberの指示に従いながら、対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』で1試合先取の対戦マッチを繰り広げます。

福岡デザイン&テクノロジー専門学校および神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門学校が実践する産学連携教育システム「企業プロジェクト」を通して学生たちのアイディアから生まれた、「Powered by NURO 光」を冠する配信イベントです。

■ イベント概要

- 名称:「傀儡杯 Powered by NURO 光」- 日時:2025年3月21日 19:00開始- イベント形式:オンライン対戦- 配信方法:@REJECTチャンネル(YouTube)- 主催:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

<視聴方法>

以下URLよりご視聴ください。(無料)

https://www.youtube.com/@REJECTesports

<傀儡役・ストリーマー>

こく兄Sasatikk桃井ルナ

<指示役・VTuber>

千羽黒乃乾伸一郎dtto.

※ イベントの詳細は、特設サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/lp/reject/special/

【プロeスポーツチーム「REJECT」について】

REJECTは2018年発足のプロeスポーツチーム。世界的に人気のゲームタイトルに参画し、現在8タイトルで競技部門を保有する累計賞金獲得額国内1位の実力派チーム。

モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇り、『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年に悲願となる日本チーム史上初の世界一を獲得。また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

■REJECT HUBについて

REJECT HUBは、コンテンツ制作に活用できるスタジオスペース、気軽にゲーム配信ができるストリーミングスペース、交流の場となるラウンジスペースまで、多彩な機能を備えており、eスポーツプレイヤーやコンテンツ配信者だけでなく、異なる文化やコミュニティが交わり、新たなシナジーを生み出すことを目指す。また、そこで使用される撮影機材や配信機材など様々な機材はソニーの製品で統一され、クリエイターのニーズを満たす映像制作環境とハイクオリティなストリーミング体験を提供している。

【プロeスポーツチーム「REJECT」チームスポンサーシップ契約について】

「NURO 光」は2023年4月に、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチーム「REJECT」とチームスポンサーシップ契約を締結しました。ゲームプレイヤーやプロeスポーツファンの方々が快適にプレイでき、新しい体験と価値を創出できる環境を提供し、「REJECT」と共にこれまで以上にゲームを楽しみ、豊かな生活を送るサポートをしてまいります。

※ 詳細はプレスリリースを参照ください。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001434.000000196.html

■「REJECT x NURO 光」特設サイト: https://www.nuro.jp/lp/reject/special/(https://www.nuro.jp/lp/reject/special/)

- 「NURO 光」を利用する「REJECT」所属のメンバーが実際の速度を計測し、定期レビューを実施。- そのほか対談企画などを通じて、「REJECT」所属メンバーの声を真摯に受け止めさらなるサービス向上に努めています。

【「REJECT x NURO 光 コラボ特典」について】

- 特設サイトから新規で「NURO 光」を申し込んだ方を対象に、「NURO 光 2ギガ(3年契約)」プランの月額基本料金が3年間定額3,850円、「NURO 光 10ギガ(3年契約)」が3年間定額4,400円で利用可能。(4年目以降:2ギガ 5,200円/月、10ギガ 5,700円/月)- 利用開始から6か月目以内であれば解約費用が無償となります。- 基本工事費44,000円の割賦と同等額を月額基本料金から割引。

※ 特典は予告なく変更・終了する場合があります。

※ 特典の詳細は、特設サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/lp/reject/special/

【ソニーグループの通信サービス「NURO 光」について】

「NURO 光」は2013年に提供を開始した、高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。インターネットを介した豊かな体験の提供を目指して、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化するとともに、お客さまの通信体験の向上を推進してまいります。

<「NURO 光 2ギガ」のサービス提供エリア>

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

<「NURO 光 10ギガ」のサービス提供エリア>

北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※詳細は、公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、5G、モバイル、AI、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出していきます。

※詳細は公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/brand/

