埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン 「プラチナパートナー」契約更新のお知らせ
このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社は、以下に記載する企業様と2025シーズンのプラチナパートナー契約を更新することとなりましたことを発表いたします。
2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。
今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。
＊記載は五十音順、3月17日時点
■イオンタウン株式会社(イオンタウンふじみ野)様
【本社所在地】千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 イオンタワービル10階
【代表者】代表取締役社長 加藤久誠 様
【ホームページ】https://www.aeontown.co.jp/fujimino/
■インベストメント・ビジョン合同会社様
【本社所在地】埼玉県入間郡越生町大字如意６８８番地
【代表者】代表 島田三義 様
【ホームページ】https://investmentvision-inc.com/
■一般社団法人 融和会 ウニクス川越予防医療センター・クリニック様
【本社所在地】埼玉県川越市新宿町1丁目17-1 ウニクス川越 3Ｆ
【代表者】代表理事 清水正雄 様
【ホームページ】https://www.kawagoe-yobou.jp/
■株式会社エコーステーション様
【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町11-13渡辺オフィスビル3階
【代表者】代表取締役 岩崎拓二 様
【ホームページ】https://eco-station.co.jp/
■株式会社エムアイメイズ様
【本社所在地】東京都新宿区西新宿3-1-5新宿嘉泉ビル8F
【代表者】代表取締役社長 西澤堅 様
【ホームページ】https://mimaze.co.jp/
■株式会社OIKAZE様
【本社所在地】埼玉県川越市並木241番地1シャンティ―ビル1階
【代表者】代表取締役 渡辺健太 様
【ホームページ】https://oikaze-agent.co.jp/
■株式会社ONDOホールディングス（温泉道場）様
【本社所在地】埼⽟県比企郡ときがわ町⽟川３７００番地
【代表者】代表取締役社長兼グループCEO 山崎寿樹 様
【ホームページ】https://ondoholdings.com/
■株式会社08(COEDO HACHI)様
【本社所在地】埼玉県川越市元町2丁目1－6
【代表者】代表取締役 本橋祐一 様
【ホームページ】https://www.instagram.com/coedo_hachi/
■株式会社CRS埼玉様
【本社所在地】埼玉県川越市芳野台二丁目8番36
【代表者】代表取締役 加藤一臣 様
【ホームページ】https://crs-saitama.com/
■新報国マテリアル株式会社様
【本社所在地】埼玉県川越市新宿町5丁目13番地1
【代表者】代表取締役社長 成瀬正 様
【ホームページ】https://www.shst.co.jp/
■株式会社ゼニス様
【本社所在地】埼玉県川越市小室499-1 アークハウス630 103号
【代表者】代表取締役 福田智史 様
【ホームページ】https://www.zenith-bm.co.jp/
■株式会社第一コーポレーション様
【本部所在地】埼玉県川越市脇田本町14-12第一コーポレーションビル2階
【代表者】代表取締役会長 河野経夫 様
【ホームページ】https://daiichi-j.co.jp/
■東上通運株式会社様
【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル8F
【代表者】代表取締役 鈴木孝明 様
【ホームページ】https://www.tojo-exp.co.jp/
■株式会社日本トリム様
【本社所在地】大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー22F
【代表者】代表取締役会長 兼 CEO 森澤紳勝 様
【ホームページ】https://www.nihon-trim.co.jp/
■ネッツトヨタ東埼玉株式会社様
【本社所在地】埼玉県川口市芝1-38-1
【代表者】代表取締役社長 飯塚素久 様
【ホームページ】https://mynetz.jp/
■ネットレコーダー・ソリューションズ株式会社様
【本社所在地】埼玉県川越市脇田町16-6 岡村ビル4F
【代表者】代表取締役 山崎健一 様
【ホームページ】https://www.netrecorder.jp/
■株式会社フロロコート様
【本社所在地】埼玉県川越市芳野台1-103-37
【代表者】代表取締役社長 諏訪部充弘 様
【ホームページ】https://www.fluorocoat.co.jp/
■医療法人一洋会 みらくる歯科クリニック様
【本社所在地】埼玉県川越市新宿町6-13-6
【代表者】院長 高橋 洋平 様
【ホームページ】https://www.miracleshika.com/
■横田建設グループ様
【本社所在地】埼玉県川越市大字砂849番地3
【代表者】代表取締役 横田等 様
【ホームページ】https://www.yokota-g.co.jp/
■株式会社ライフコート様
【本社所在地】埼玉県川越市仙波町2丁目5番地9
【代表者】代表取締役 岩崎大介 様
【ホームページ】https://www.lifecourt.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
COEDO KAWAGOE F.C株式会社
Mail：info@c-kawagoe.com