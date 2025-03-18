埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン 「プラチナパートナー」契約更新のお知らせ

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COEDO KAWAGOE F.C株式会社


このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社は、以下に記載する企業様と2025シーズンのプラチナパートナー契約を更新することとなりましたことを発表いたします。




2025シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。


今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。




＊記載は五十音順、3月17日時点



■イオンタウン株式会社(イオンタウンふじみ野)様




【本社所在地】千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 イオンタワービル10階
【代表者】代表取締役社長　加藤久誠　様
【ホームページ】https://www.aeontown.co.jp/fujimino/



■インベストメント・ビジョン合同会社様




【本社所在地】埼玉県入間郡越生町大字如意６８８番地
【代表者】代表　島田三義　様
【ホームページ】https://investmentvision-inc.com/



■一般社団法人　融和会　ウニクス川越予防医療センター・クリニック様




【本社所在地】埼玉県川越市新宿町1丁目17-1 ウニクス川越 3Ｆ
【代表者】代表理事　清水正雄　様
【ホームページ】https://www.kawagoe-yobou.jp/



■株式会社エコーステーション様




【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町11-13渡辺オフィスビル3階
【代表者】代表取締役　岩崎拓二　様
【ホームページ】https://eco-station.co.jp/



■株式会社エムアイメイズ様




【本社所在地】東京都新宿区西新宿3-1-5新宿嘉泉ビル8F
【代表者】代表取締役社長　西澤堅　様
【ホームページ】https://mimaze.co.jp/



■株式会社OIKAZE様




【本社所在地】埼玉県川越市並木241番地1シャンティ―ビル1階
【代表者】代表取締役　渡辺健太　様
【ホームページ】https://oikaze-agent.co.jp/



■株式会社ONDOホールディングス（温泉道場）様




【本社所在地】埼⽟県比企郡ときがわ町⽟川３７００番地
【代表者】代表取締役社長兼グループCEO　山崎寿樹　様
【ホームページ】https://ondoholdings.com/



■株式会社08(COEDO HACHI)様




【本社所在地】埼玉県川越市元町2丁目1－6
【代表者】代表取締役　本橋祐一　様
【ホームページ】https://www.instagram.com/coedo_hachi/



■株式会社CRS埼玉様




【本社所在地】埼玉県川越市芳野台二丁目8番36
【代表者】代表取締役　加藤一臣　様
【ホームページ】https://crs-saitama.com/



■新報国マテリアル株式会社様




【本社所在地】埼玉県川越市新宿町5丁目13番地1
【代表者】代表取締役社長　成瀬正　様
【ホームページ】https://www.shst.co.jp/



■株式会社ゼニス様




【本社所在地】埼玉県川越市小室499-1 アークハウス630 103号
【代表者】代表取締役　福田智史　様
【ホームページ】https://www.zenith-bm.co.jp/



■株式会社第一コーポレーション様





【本部所在地】埼玉県川越市脇田本町14-12第一コーポレーションビル2階
【代表者】代表取締役会長　河野経夫　様
【ホームページ】https://daiichi-j.co.jp/



■東上通運株式会社様




【本社所在地】埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル8F
【代表者】代表取締役　鈴木孝明　様
【ホームページ】https://www.tojo-exp.co.jp/



■株式会社日本トリム様




【本社所在地】大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー22F
【代表者】代表取締役会長 兼 CEO　森澤紳勝　様
【ホームページ】https://www.nihon-trim.co.jp/



■ネッツトヨタ東埼玉株式会社様




【本社所在地】埼玉県川口市芝1-38-1


【代表者】代表取締役社長　飯塚素久　様
【ホームページ】https://mynetz.jp/



■ネットレコーダー・ソリューションズ株式会社様




【本社所在地】埼玉県川越市脇田町16-6 岡村ビル4F


【代表者】代表取締役　山崎健一　様
【ホームページ】https://www.netrecorder.jp/



■株式会社フロロコート様




【本社所在地】埼玉県川越市芳野台1-103-37


【代表者】代表取締役社長　諏訪部充弘　様
【ホームページ】https://www.fluorocoat.co.jp/



■医療法人一洋会 みらくる歯科クリニック様




【本社所在地】埼玉県川越市新宿町6-13-6


【代表者】院長　高橋 洋平　様
【ホームページ】https://www.miracleshika.com/



■横田建設グループ様




【本社所在地】埼玉県川越市大字砂849番地3
【代表者】代表取締役　横田等　様
【ホームページ】https://www.yokota-g.co.jp/



■株式会社ライフコート様




【本社所在地】埼玉県川越市仙波町2丁目5番地9
【代表者】代表取締役　岩崎大介　様
【ホームページ】https://www.lifecourt.co.jp/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


COEDO KAWAGOE F.C株式会社


Mail：info@c-kawagoe.com