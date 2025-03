仮想デスクトップ環境における導入から運用までの課題を一気に解決 アセンテック社リモートPCアレイとの連携製品のセット販売を3月19日から開始

株式会社ラネクシー

2025年3月19日

株式会社ラネクシー(代表取締役社長:波間 晋也、以下 ラネクシー)は、アセンテック株式会社(東京都千代田区、代表取締役:松浦 崇、以下アセンテック)が提供する仮想デスクトップ環境構築ソリューション「リモートPCアレイ」に対応し、導入から運用までの課題を解決するソリューションとして、「for リモートPCアレイ」シリーズを発表いたします。同シリーズは以下の3製品が展開され、2025年3月19日から提供開始します。

・「バックアップ for リモートPCアレイ」(イメージバックアップツール)

・「キッティング for リモートPCアレイ」(キッティングツール)

・「MylogStar Cloud for リモートPCアレイ」(ログ管理ツール)

仮想デスクトップは、セキュリティ面やテレワークでの利用に長けたソリューションですが、その構築・運用には、高度なスキルを持つエンジニアと長期にわたる構築期間が必要であるという「導入課題」や「運用課題」を抱えていました。

これらの課題に対して、安全性を担保したままPC集約率、導入コスト低減、導入期間短縮、保守運用性の向上を追求し、アセンテック社が企画・開発した製品が、「リモートPCアレイ」です。

「リモートPCアレイ」は、1Uの筐体に複数の物理PCカートリッジと仮想デスクトップに必要なコンポーネントを搭載しており、1ユーザーが1リソース(PCカートリッジ)を占有することで、シンプルさを実現し、仮想デスクトップ導入の課題を解決するリモートアクセスソリューションです。

今回、ラネクシーの提供する「for リモートPCアレイ」シリーズと連携することで仮想デスクトップにおける課題を代表する「導入課題」と「運用課題」の解決をより強力に支援します。

低コスト、短期間導入、簡単拡張、安心運用の仮想デスクトップインフラ「リモートPCアレイ」。この仮想デスクトップインフラに対し、以下の製品を組み合わせることで、導入から運用に至るまでユーザーや現場担当者の負担を最小限に抑えつつ、更に安心・安全な仮想デスクトップ環境をご利用いただけます。



・初期セッティング工数を大幅に削減する「キッティング for リモートPCアレイ」

⇒ 詳細はこちら( https://www.activeimage-re.com/alliance/rpa.html )

・簡単バックアップ&復元で日々のデータ保護と安心を提供する「バックアップ for リモートPCアレイ」

⇒ 詳細はこちら( https://www.activeimage-re.com/alliance/rpa.html )

・不正の抑止と証跡管理に効果的な操作ログでセキュリティ強化を支援する「MylogStar Cloud for リモートPCアレイ」

⇒ 詳細はこちら( https://www.mylogstar.net/alliance/rpa.html )

ラネクシーは、今後も協業製品との連携強化および協業製品の拡充を計画しており、情報化社会における企業リスクの低減と業務効率化を通じて、企業価値向上を支援いたします。

【アセンテック株式会社のエンドースメント】

今回のプレスリリースに際し、アセンテック株式会社よりエンドースメントをいただいております。

アセンテック株式会社 代表取締役社長 松浦 崇氏

株式会社ラネクシーのセキュリティソリューションは、その高い性能と信頼性により、多くのお客様の課題を解決してきました。アセンテックとしても、ラネクシー社の製品・サービスを高く評価しており、今回の連携により、多くのお客様に「リモートPCアレイ」をより使いやすくご提供できると考えております。今後もお客様により高い価値をお届けできるよう両社の連携を強化してまいります。

【アセンテック株式会社について】

「簡単、迅速、安全に!お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、 ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード:3565】

【リモートPCアレイについて】

リモートPCアレイは、1Uの筐体に複数の物理PCカートリッジと仮想デスクトップに必要なコンポーネントを搭載したリモートアクセスソリューションです。20年以上の仮想デスクトップ販売、構築経験に基づき、アセンテック株式会社が自社企画製品として開発しました。

仮想デスクトップは、セキュリティ、テレワークに優れたソリューションですが、構築、運用には、高度なスキルを要するエンジニアと長期にわたる構築期間が必要でした。

これらの課題に対して、安全性を担保したままPC集約率、導入コスト低減、導入期間短縮、保守運用性の向上を追求したのが、リモートPCアレイです。

1ユーザーが1リソース(PCカートリッジ)を占有することにより、シンプルさを実現し、仮想デスクトップ導入の課題を解決するソリューションです。

【ラネクシー製品について】

「バックアップ for リモートPCアレイ」はクライアントPCでご利用いただけるイメージバックアップツールです。ファイル、フォルダ単位での復元はもちろん、OSを含めた全ての復元を簡単に一括処理で行えます。

「キッティング for リモートPCアレイ」はPCのキッティング作業の際、USBメディアのみでデプロイ(展開)を可能とし、シンプルなUIとワンクリックでデプロイ作業が完了する手軽さが特長のキッティングツールです。

「MylogStar Cloud for リモートPCアレイ」は、仮想デスクトップ環境のPC操作ログを取得することで、不正行為や情報漏洩の流出経路を可視化し、業務プロセスの改善に有効活用できるPC操作ログ管理専用のサブスクリプション型クラウドサービスです。

【ラネクシーについて】

ラネクシーは、現代の情報化社会における課題の1つである情報セキュリティに対するリスクマネジメントの重要性を見据え、長年培ったビジネスネットワークや豊富な技術と知識を基に、自社ソフトウェアの開発や世界で使用されている最新のテクノロジーを採り入れた革新的で機能性に優れたソフトウェアを発掘し、提供しております。またICTソリューション・プロバイダーとして、業種横断的なソリューションをワンストップでご提供している他、ソフトウェアの評価やサポートなど、多様化するお客様のニーズにお応えすべく、最先端技術を用いて最高品質なトータルサービスを目指した事業を展開しております。

ラネクシーウェブサイト: https://www.runexy.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

製品及びリリースに関して

株式会社ラネクシー プロダクトソリューション本部

E-mail:sales@runexy.co.jp

※プレスリリースに記載されているロゴ、会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。