【ついに日本上陸！】韓国、日本と話題騒然の2aN新作ティント、待望のデビュー！

WONDER LINE Co.,Ltd.

韓国発の大人気カラーメイクアップブランド 「2aN(トゥーエーエヌ)」 の日本総代理店である WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区)は、新作リップ 「グレイズバウンシングティント」 を2025年3月18日(水)より全国の PLAZA & LOFT にて順次発売開始いたします。(一部店舗のぞく)

「グレイズバウンシングティント」 は、ぷるんと弾む、ツヤと発色をロックオン!ティントの色持ちの良さとグロスの透明感あふれるツヤを融合させた新感覚リップ。ひと塗りで鮮やかなカラーがフィックスし、長時間ツヤと発色をキープします。

商品特長

◆ぷるんと輝くガラス玉のようなツヤ

◆時間が経っても変色せず、塗りたての発色が続く

◆ベタつかず、しっとり軽い付け心地

◆プランピング成分配合で、ふっくらボリュームのあるリップを演出

イエベ / ブルべ / ニュートラル、どんな肌トーンにも似合う全10色展開。

韓国でも話題沸騰の注目アイテムを、ぜひ全国の PLAZA & LOFT でチェックしてください!

製品概要

Glaze Bouncing Tint グレイズバウンシングティント 1,540円(税込)

WARM TONE

01 ヌーディーココ

04 ピーチシュー

08 ローズムーン



COOL TONE

03 レイジー

06 ベリーシャワー

09 キャンディチュー

10 チェリーバイト



NEUTRAL TONE

02 ロージーモカ

05 バブリー

07 チューイー

2ªNについて

Layering all your potential! Shine bright, Be you

「自分だけの個性を引き出すレイヤリングメイク」

2aNは、レイヤリングに特化したカラー展開で、

*あなた自身が創りだす“パーソナルカラー”*の楽しさを提案します。

単なる色ではなく、重ねることで生まれる新たな表情、無限の可能性を引き出します。

自分らしく輝くための主体的なカラーレイヤリングを通じて、

あなたにしか生み出せない美しさを体験してください。

2aNとともに、無限に広がるカラーハーモニーを楽しみながら、新しい自分を発見しましょう。

ブランドアンバサダー:Redvelvet アイリーン

<ブランド公式>

◆公式Instagram:https://www.instagram.com/2an_official_jp/(https://www.instagram.com/2an_official_jp/)

◆公式X:https://x.com/2an_official_jp(https://x.com/2an_official_jp)

◆公式TikTok:https://www.tiktok.com/@2an_official_jp(https://www.tiktok.com/@2an_official_jp)

◆LIPS公式:https://lipscosme.com/brands/38930(https://lipscosme.com/brands/38930)

WONDER LINE株式会社

【日本総代理店】

本社所在地:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階