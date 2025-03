睡眠アロマブランド“MUJUU”（ムジュウ）、上級睡眠改善インストラクター安達直美氏の監修の下、アロマを活用したオリジナルの「睡眠ヨガプログラム」の開発スタートを決定。

株式会社U.S

この度、株式会社U.S (本社:東京都渋谷区、代表取締役:井澤佑介)が手がける睡眠アロマシリーズ「MUJUU(呼称:ムジュウ)」では、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター特別研究員であり、日本睡眠改善協議会に所属する上級睡眠改善インストラクターの安達直美氏監修の下、オリジナル睡眠ヨガプログラム(名称:「 GOOD SLEEP YOGA」)の開発を行うことを決定しました。

■本プロジェクトの背景

MUJUUは「香りで睡眠をケアする」をコンセプトに、忙しいビジネスパーソンに向けて、アロマを通じた新しい睡眠習慣を届けてまいりました。2024年10月には、一般社団法人睡眠改善協議会との共同研究の結果、MUJUUのアロマの香りを嗅ぐことを習慣化“することにより、約2週間~1ヶ月で睡眠の質の改善に寄与する(※)ことが示唆され、科学的根拠も明らかになっています。

また、 2024年9月には、睡眠と関係の深いヨガとアロマのコラボレーションプログラムとして「忙しいビジネスパーソンが日々の喧騒を忘れ、ぐっすり眠れる身体をつくる」をテーマにとした、MUJUU YOGA NIGHTを開催。多くの方にご参加いただき、睡眠について向き合い改善する習慣の一助となりました。

この双方の取り組みから、忙しいビジネスパーソンが、MUJUUの香りと共に自分を労るオリジナル睡眠ヨガプログラムの開発を行うことで、より多くの方の睡眠の課題を解決することができると考え、 MUJUU YOGA NIGHTでも講師を務めた現役会社員の兼業インストラクターErika Uedaと協働で、プログラム開発をスタートする運びとなりました。

更に今回は、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター特別研究員であり、日本睡眠改善協議会に所属する上級睡眠改善インストラクターである安達直美氏にもプロジェクトに参画いただき、さらに進化したオリジナルプログラムをお届けできるように進めてまいります。

※:アテネ不眠尺度による主観的睡眠評価(被験者64名)に基づく

■今後の展望

MUJUUでは、今回のオリジナルプログラムである「GOOD SLEEP YOGA」を起点に、香りを活用した皆様の睡眠体験のアップデートを行っていきます。忙しいビジネスパーソンの皆様に、実際にプログラムを体験できる場をご提供していくのはもちろんのこと、オンライン/オフライン問わず、日々の睡眠体験のアップデートを行う場を増やしていきたいと考えております。

■プロジェクト参画頂く皆様からのコメント

大阪公立大学健康科学イノベーションセンター特別研究員/上級睡眠改善インストラクター 安達直美(あだち なおみ)

アロマセラピーとヨガが、睡眠の質向上に効果的であることは、複数の研究でそれぞれ示されており( [1] [2] [3] )、両者を組み合わせることで、さらなる相乗効果を生み出すことができるものになるという期待を持っております。医薬品などを使った睡眠改善ではなく、日々の生活の中でできる習慣で睡眠が改善できる1つの実践方法として、あるいは、ストレス軽減や生活の質の向上といった、睡眠以外の健康面での副次的な効果を得られるような体験とするため、学術的な観点でプログラム開発を支援させていただきたいと考えております。

ヨガインストラクター(プログラム開発) Erika Ueda

私自身が、現役会社員兼ヨガインストラクターをしているということもあり、特に忙しく働くビジネスパーソンに、どうすれば心身ともに健やかな生活を過ごしてもらえるか?仕事も人生も楽しめる人をどう増やすか?ということを日々問いながら、ヨガのインストラクターをしております。そんな私の想いと、MUJUUビジョンは非常に近く、そういったプロダクトとコラボレーションできることをとても楽しみにしております。ヨガの最後のポーズ、シャバーサナでは、「すべてを手放しリラックスできる」状態を目指しますが、そうした部分にこのアロマが加わることで、より深いリラックスの状態へと誘うことができるのではないかと考えております。学術的な知見、MUJUUのアロマの香りの力を借りながら、新しい体験ができるヨガプログラムを開発していきたいと思います。

■MUJUUについて

睡眠のためのアロマシリーズ「MUJUU」は、忙しく働く人がお仕事終わりから眠るまでのステップで緩やかに、

自分の気持をオフモードに切り替えられるように設計されたブランドで、バスケアからピローミストまで全4品を展開。

調香師が「日々の重力からの開放=無重力」というコンセプトのもと、ベルガモット、ローズゼラニウム、フランキンセンスなど、睡眠と深い関係のあるアロマを厳選しています。

