WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × M/M（Paris）との第2弾 Colaboration Collectionを3月19日(水)に発売
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、M/M (Paris) (エムエムパリス)とのコラボレーションコレクション第2弾を3月19日(水)よりWILDSIDE オンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、阪急メンズ東京ヨウジヤマモトにて発売します。
【WILDSIDE オンラインプラットフォームはこちらから】https://wildside-online.jp/
マティアス・オーギュスティニアックとミカエル・アムザラグによって1992年に設立され、グラフィックデザイン、タイポグラフィー、アート、ファッションの幅広い分野で活動するクリエイティブユニットM/M (Paris)。
M/M (Paris)とのコラボレーションコレクション第2弾では、第1弾に引き続き、マティアス・オーギュスティニアックの手描きタイポグラフィーによって再解釈された「L’Alphabet D’Orsay」をモチーフにしたジャケット、パンツ、Tシャツ、フーディーの4型を展開します。
M/M（Paris）とYohji Yamamotoのアルファベット頭文字、“M”や“Y”をデザインに落とし込んだボトムスとフーディー、また、ブルゾンにはゴーキャンを参照したイラストがダイナミックな構図で描かれています。さらに白と黒を基調にしながら、WILDSIDEのロゴから“W”や“S”、Yohji Yamamotoの”Y”のアルファベットをオレンジ、ブラウン、イエローのアクセントカラーとともに配置したTシャツが登場します。
M/M (Paris)がファッションをウェアラブルなキャンバスに変えることで、アートの歴史と現代デザインの架け橋となった特別なコレクションです。
【商品ラインナップ】
INITIAL SERIES JACKET 68,200円(税込) サイズ展開：フリー
https://wildside-online.jp/shop/g/gSP-Y16-001-1-03/
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ALL OVER SERIES PANTS 52,800円(税込) サイズ展開：フリー
https://wildside-online.jp/shop/g/gSP-P38-001-1-03/
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ALL OVER SERIES PULLOVER HOODIE 27,500円(税込) サイズ展開：S/M
https://wildside-online.jp/shop/g/gSP-I17-021-1-03/
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INITIAL SERIES LS T-SHIRT 16,500円(税込) サイズ展開：フリー
https://wildside-online.jp/shop/g/gSO-T52-003-2-03/
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INITIAL SERIES SS T-SHIRT 13,200円(税込) サイズ展開：フリー
https://wildside-online.jp/shop/g/gSO-T53-003-2-03/
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WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × M/M (Paris) Collaboration Collection Vol.2
▼発売日：3/19(水)
▼展開店舗：
・公式オンラインプラットフォーム (https://wildside-online.jp/)
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA （大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU （東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）
・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京 (東京都千代田区有楽町2-5-1 1F TEL:03-6252-5329)
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp
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▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka
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