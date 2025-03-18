【埼玉県】県が管理する４河川について、新たに６時間先の予測水位を用いた洪水予報の発表を開始します
県が管理する中川、元荒川、新方川、大落古利根川を新たに洪水予報河川に指定します。今後は、国土交通省関東地方整備局から提供を受けた６時間先の予測水位を用いて、埼玉県と熊谷地方気象台が共同で洪水予報を発表します。県民の皆様の早めの避難行動に役立ててください。
１ 運用開始日
令和７年３月２５日（火）
２ 対象河川・水位観測所等
１.対象河川：利根川水系 中川
水位観測所：牛島 基準水位観測所
洪水予報に関係する市町村：
春日部市、越谷市、三郷市、吉川市、松伏町
２.対象河川：利根川水系 元荒川
水位観測所：三野宮 基準水位観測所
洪水予報に関係する市町村：
さいたま市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、吉川市、松伏町
３.対象河川：利根川水系 新方川
水位観測所：増林 基準水位観測所
洪水予報に関係する市町村：
さいたま市、春日部市、越谷市、吉川市、松伏町
４.対象河川：利根川水系 大落古利根川
水位観測所：杉戸 基準水位観測所
洪水予報に関係する市町村：
春日部市、越谷市、吉川市、松伏町、宮代町、杉戸町
○各河川の予報区間の詳細
１.中川（中川中流部）
右岸 春日部市牛島1323-1 地先（倉松川合流点）から
北葛飾郡松伏町下赤岩字掛井堀中通1876-1 地先まで
左岸 春日部市下柳1167 地先から
北葛飾郡松伏町下赤岩内膳堀内上1672-1 地先まで
２.元荒川
右岸 越谷市大字三野宮字中川原60-3 地先から
越谷市東町二丁目地先（中川合流点）まで
左岸 越谷市大字野島字川端73-1 地先から
越谷市中島地先（中川合流点）まで
３.新方川
右岸 さいたま市岩槻区大字大戸字沼端515 番地先から
越谷市中島地先（中川合流点）まで
左岸 春日部市大字増田新田字南313 番地先から
吉川市川野地先（中川合流点）まで
４.大落古利根川
右岸 南埼玉郡宮代町和戸三丁目14 地先から
越谷市増森地先（中川合流点）まで
左岸 北葛飾郡杉戸町大字下高野233 番地先から
北葛飾郡松伏町下赤岩地先（中川合流点）まで
○洪水予報河川について
洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川を指定しています。大雨により洪水が発生するおそれがある場合、埼玉県と熊谷地方気象台が共同して「氾濫警戒情報」や「氾濫危険情報」などの洪水予報を発表します。
○防災情報を確認しましょう
洪水予報の発表状況など、リアルタイムの防災情報は以下のウェブサイトで確認することができます。
・埼玉県川の防災情報：
https://suibo-river.pref.saitama.lg.jp
・気象庁（指定河川洪水予報のページ）：
https://www.jma.go.jp/bosai/flood/
河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域（洪水浸水想定区域）は、以下のウェブページで確認することができます。
・洪水浸水想定区域：
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/shinsuisouteikuiki/
令和６年度から公開した、水害リスクマップ（発生頻度の高い降雨の確率規模別の浸水想定図）は、以下のウェブページで確認することができます。
・水害リスクマップ及び多段階の浸水想定図：
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kasen/suigairisukutadannkainosinnsuisouteikuikizu.html
＜問合せ先＞
○埼玉県県土整備部 河川砂防課 防災担当
電話：048-830-5137 メール：a5120@pref.saitama.lg.jp
○気象庁 熊谷地方気象台 防災管理官、水害対策気象官
電話：048-521-5858