ゼロボードタイランド、タイ商務省主催「Empowering SMEs towards a Future in Green Economy」に登壇

GHG排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」を提供するZeroboard (Thailand) Co., Ltd.(タイ・バンコク、以下 当社)の鈴木 慎太郎(Managing Director & Head of APAC Regional Business)が、2025年3月17日(現地時間)にバンコクで行われたEmpowering SMEs towards a Future in Green Economyに出席し、「Sharing Best Practices and Experiences from Japan and Thai Entrepreneurs」セッションでスピーチとディスカッションを行いました。

左からMr. Vorapong Changchit(Managing Director, Me-Idea Studio Co., Ltd.)、Mr. Worayut Saibuatrong (Senior Researcher, PTT Public Co., Ltd.)、Mr. Ekachai Ua-areemitr (Deputy Managing Director, Laemchabang Imex Co.,Ltd.)、Mr. Chairat Liengkajornkiet (Director of Programme Operations, Programme Operations Department, ASEAN - Japan Center)、Ms. Aumaporn Futrakul (Executive Director of Bureau of Asia, Africa and Middle East, Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce Thailand)、鈴木慎太郎(Managing Director & Head of APAC Regional Business, ゼロボードタイランド)、Mr. Jirarot Pojanavaraphan, Managing Director of SAENG CHAROEN GRAND Co., Ltd.)ディスカッションで意見を述べる鈴木(一番右)

本セミナーはタイ商務省と日ASEANセンターが主催し、在タイ日本国大使館や経済産業省、JETROバンコク、タイ天然資源環境省 気候変動環境局、タイ中小企業振興庁など多くの日タイ政府が協力する形で開催されました。環境問題や気候変動が国際貿易に及ぼす影響に対する中小企業(SMEs)の対応力を強化し、持続可能な発展と新たなビジネス機会の創出を促進することを目的としています。

鈴木は日系企業の唯一の登壇者として、「日タイ企業によるベストプラクティスの共有」をテーマとしたパネルディスカッションに参加しました。日本およびタイにおける脱炭素経営の取り組み、BCG(Bio-Circular -Green)経済の推進に向けた日タイ官民連携の重要性について意見を交わしました。また、当社が提供するGHG排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」などを活用したタイでの脱炭素経営支援の実績やパートナー企業との共創によるユースケースを紹介し、参加者から高い関心を集めました。

当社は今後も、テクノロジーの活用と脱炭素経営の専門的知見を組み合わせ、ASEAN各国の企業の脱炭素化を支援し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

会社概要

社名:株式会社ゼロボード|Zeroboard Inc.(https://www.zeroboard.jp/)

所在地:東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者:代表取締役 渡慶次道隆

設立:2021年8月24日

事業内容:ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供/サステナビリティ経営に関するコンサルティング/ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

【タイ法人】

社名:Zeroboard (Thailand) Co., Ltd.

所在地:591, UBC 2 Building ,20th Floor, Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

代表者:鈴木 慎太郎

設立:2023年3月31日

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG(温室効果ガス)排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- バイヤーからサプライヤーに対するSAQ(Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート)の収集・管理を効率化するクラウドサービス「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

