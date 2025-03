ラピュタロボティクス、株式会社アクタスの物流拠点にピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR XL」を納入

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、株式会社アクタス(東京都新宿区、代表取締役社長:村田謙、以下、アクタス)が物流業務を委託している物流拠点に、協働型ピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR(Autonomous Mobile Robot)XL」を納入し、稼働を開始いたしました。日本国内でリストスキャン方式を初採用いただいた物流拠点となります。

アクタスの物流拠点で稼働中のピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR XL」

●導入の背景

アクタス様では、今後の事業成長に向けて、毎年数店舗の新規出店を計画しています。しかし、現在のオペレーションのままでは、数年後には出荷能力の上限に達してしまうため、店舗やECを支えるための強固な物流基盤が必要だと判断しました。また、売上回転率を向上させるには、リードタイムの短縮が不可欠であり、そのためには出荷効率を高める必要があります。さらに、EC市場の拡大に伴い、倉庫内の人員確保が難しくなっていることから、過不足のない最適な人員計画を立てるために作業の標準化が求められています。こうした課題を解決するため、アクタス様ではピッキング作業の機械化を検討し、効率化と自動化を実現できるソリューションを模索する中、ラピュタロボティクスの「ラピュタPA-AMR XL」を選定いただきました。

●株式会社アクタスにおける「ラピュタPA-AMR XL」の導入のポイント

1. 小売りとECの両ビジネスモデルに対応可能な柔軟性

出荷指示の種別に応じて「リストスキャン方式(作業者がオーダーをAMRに割り当て)」と「ディスパッチャー方式(AMRシステムが自動でオーダーを割り当て)」の両方を活用します。また、出荷先(小売り店舗納品のBtoB向け、ECのBtoC向け)に応じて、 WMSが各荷降ろしエリアを適切に選定し、ラピュタPA-AMR XLが最適な経路を通り効率的な荷降ろし作業を実現します。これにより、出荷や梱包等の後工程の作業もスムーズに進行可能となります。 作業の進捗状況や物量によって、2つの方式で稼働するラピュタPA-AMR XLの台数をアクタス側で柔軟に指定することが可能です。

2. 複数のステークホルダーが連携するプロジェクトでの自動化推進

ラピュタPA-AMR XLの導入には、導入プロジェクトチームを組成しました。 WMSとのデータ連携がオペレーションにおいて非常に重要な要素となるため、アクタス、ラピュタロボティクスの2社だけでなく3PL、WMS業者と連携し、業務設計を行い本稼働の実現となりました。

アクタス様側で既に導入されていた株式会社ダイアログが展開するWMSシステム「W3 mimosa」とAPIを介してデータ連携を行い、ラピュタPA-AMR XLによるピッキング実績データをWMS側に自動反映するようインタフェース部分を整え、スムーズな実施に注力しました。

3. 大容量(75Lオリコン)荷物に対応可能なラピュタPA-AMR XLモデルの採用

通常の荷物だけでなく、大容量の荷物にも対応できる「ラピュタPA-AMR XL」モデルが導入され、多様な商品の取り扱いが可能となりました。

今後もラピュタロボティクスとアクタス様は、ラピュタPA-AMR XLを活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。

●株式会社アクタス SCM本部ロジスティクス部長 南 栄一様

当社は、中期経営計画に沿った事業展開を実現するにあたり、高効率な物流体制を構築する必要があり、オペレーションの効率化と自動化の導入を検討していました。ラピュタPA-AMR XLは、小売とEC双方のオペレーションに適応し、作業の柔軟性を高めるとともに、大容量荷物にも対応可能な点が導入の決め手となりました。本プロジェクトでは、3PLの方々にも参画頂いたことで、AMRとWMSとの連携が図れ、オペレーションとシステムとのスムーズな統合を実現することができました。これにより、ピッキング業務の効率向上と安定した物流基盤の構築が可能になりました。今後も機能のアップデートや生産性向上のための施策に期待しております。

●株式会社アクタスについて

「豊かなくらしとはただ消費を繰り返すことではなく、作り手の顔が見える製品とできる限り長い時間を過ごすこと」創業メンバーが残したこの言葉を現在にも受け継ぎ、1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアを日本のマーケットに広めてきました。

アクタスはライフスタイルストアという独自の立ち位置をとり、“丁寧なくらし”というテーマのもと、永く使い続けることのできる良質なデザインのヨーロッパの家具、オリジナル家具、インテリア小物、アパレル、グリーンの提供までライフスタイル全般をサポートします。また、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルなサプライチェーンを運営し、独自のサーキュラーエコノミーの推進にも取り組んでいます。

会社名:株式会社アクタス

代表者:代表取締役社長 村田 謙

事業内容:オリジナル家具・雑貨の開発と小売、卸売、レストラン・カフェ、アパレル事業、公共施設、商業業施設等のインテリアデザイン・設計施工など

URL:https://www.actus-interior.com/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。