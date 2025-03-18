【取引実績数公開】医科・歯科・介護業界での採用成功率92％！人事採用代行を行う株式会社サイヨウブ、取引事業所数1,200施設を突破！
歯科業界に特化した人事・採用代行事業｜デンタルサイヨウブ（旧デンタルリクルート）等で採用成功率92％を誇る株式会社サイヨウブ（本社：東京都渋谷区恵比寿）は、サービススタート時（2021年）から現在に及ぶ支援事業所数が1,200施設超えとなったことを公開。
「時代は攻めの採用活動」と発信し続け、多くの医療機関を中心に採用成功を実現してきました。
- 採用戦略立案
- 求人媒体の選定
- 求人の最適化
- スカウト活動の最適化
- 面接スケジュールの調整と追いかけ
- 応募者の徹底管理
- オンライン面接と引越し転職の成功
- 内定承諾交渉
どれもが募集活動では当たり前のように思えることも「徹底的に、諦めずに、しつこく、繰り返し行うこと」を大事にしています。
サイヨウブは実施に手を動かすコンサルティングチームです。
そこに一切の妥協はなく、ご相談をいただいた一つひとつのクライアント様に向き合います。
おかげ様で支援実績と、その輪が二重三重にも広がり、現在1,200施設様の採用支援に携わることができました。
これからもこの実績数に驕らず、あらゆる企業・事業所の「人事部長・採用部長」として活動していきます。
▪️サイヨウブ関連サービス
歯科医院専門の人事採用代行｜デンタルサイヨウブ(https://www.dental-saiyoubu.jp/)
クリニック・病院専門の人事採用代行｜メディカルサイヨウブ(https://www.medical-saiyoubu.jp/)
介護専門の人事採用代行｜カイゴノサイヨウブ(https://www.kaigo-no-saiyoubu.jp/)
保育専門の人事採用代行｜ホイクノサイヨウブ(https://www.hoiku-no-saiyoubu.jp/)
美容業界専門の人事・採用代行｜ビヨウノサイヨウブ(https://www.biyou-no-saiyoubu.jp/)
※業種問わずご相談希望の方はこちら｜サイヨウブ(https://www.saiyoubu.com/)
※その他のサービス・事業内容について：https://www.saiyoubu.co.jp/service/(https://www.saiyoubu.co.jp/service/)
▪️サイヨウブについて
会社名：株式会社サイヨウブ（https://www.saiyoubu.co.jp/(https://www.saiyoubu.co.jp/)）
代表：土屋範夫
本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-13-1鈴木ビル3F
設立：2011年1月4日
事業内容：採用代行事業部、M&A事業部
▪️問い合わせ先
問い合わせフォーム（https://www.saiyoubu.co.jp/contact/(https://www.saiyoubu.co.jp/contact/)）
メール press@saiyoubu.co.jp
担当：高比良亜季