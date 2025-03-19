¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¡ß¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¥í¥¼¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£°æ·ÉÆó¡Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー³Ñ¼Á¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å¡Ù¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å ¥¯¥ê¥¢¥Ôー¥ë¡×¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ôー¥ë¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î14Æü(·î)¤è¤ê¥í¥¼¥Ã¥È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢5·î19Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×( ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32125/table/140_1_bd919494a724ef9450368b2a56ba2daf.jpg ]
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¥í¥¼¥Ã¥È¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
TEL¡§0120-00-4618¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î¤«¤é¶â¡¡9»þ～17»þ¡Ê½ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÅÐ¾ì¡ª
¥Íー¥à¥Õ¥ìー¥à¤«¤é¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤È¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥åー¥È¤Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÃÏ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤ÎÂÀ×¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¤ªÀ±¤µ¤Þ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥íー¥ëVer.¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¢ö
¢£¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³ Ver.¡¡¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å ¥¯¥ê¥¢¥Ôー¥ë¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×
¥Í¥¤¥Óー¥«¥éー¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¤Î¤¾¤¤³¤à»Ñ¤¬¥¥åー¥È¤Ê¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ù
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
ÌÓ·ê¥ì¥¹*1¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ä¤ë¤Ä¤ë¹¤È´¤±È©¤Ø
¡ü¥¶¥é¤Ä¤¡¢¤´¤ï¤Ä¤¡¢ÌÓ·ê¤ÎÇº¤ß¤Ë
¡üÃº*2¡ßAHA*3(¥Õ¥ëー¥Ä»À)¡ß ³¤Å¥¥¨¥¥¹*4ÇÛ¹ç
¡ü¥¯¥ê¥¢¥µ¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê
*1 ±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý
*2 À¶¾ôÀ®Ê¬
*3 Æý»À¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥ê¥ó¥´»À¡ÌÀ°È©À®Ê¬¡Í
*4 ³¤Å¥Ãê½ÐÊª¡ÌÊÝ¼¾À®Ê¬¡Í
¢£¥·¥Ê¥â¥íー¥ë Ver.¡¡¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ôー¥ë¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×
¥¤¥¨¥íー¥«¥éー¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¢ö
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤Ä¤ë¤Ä¤ë¹¤È´¤±È©¤Ø
¡ü¥¶¥é¤Ä¤¡¢¤´¤ï¤Ä¤¡¢¤¯¤¹¤ß¤Ë
¡ü¥Ó¥¿¥ß¥ó£ÃÍ¶Æ³ÂÎ*5¡ßAHA*3(¥Õ¥ëー¥Ä»À)¡ß¥¯¥ê¥¢¥íー¥º¥Õ¥ëー¥Ä*6ÇÛ¹ç
¡ü¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê
¤¯¤¹¤ß¡§¸Å¤¤³Ñ¼Á
*3 Æý»À¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥ê¥ó¥´»À¡ÌÀ°È©À®Ê¬¡Í
*5 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»ÀÎ²»À£²£Î£á¡ÌÀ½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ¡Í
*6 ¥Î¥¤¥Ð¥é²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡ÌÊÝ¼¾À®Ê¬¡Í
È¯Çä¤«¤é25 Ç¯°Ê¾å¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¡ªÌÓ·ê¤â¤¯¤¹¤ß¤â¥Ý¥í¥Ý¥í30ÉÃ¥Ôー¥ê¥ó¥°¢ö
¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å¤Ï¡¢AHA*3(¥Õ¥ëー¥Ä»À)¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤ÇÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¥Ý¥í¥Ý¥íÍí¤á¤È¤ë¥Ôー¥ê¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡£¥¶¥é¤Ä¤¡¦¤´¤ï¤Ä¤¡¦ÌÓ·ê¤ä¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î»þ¤Ë¡¢30ÉÃ¥Ôー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ä¤ë¤Ä¤ë¹¤È´¤±È©¤Ë¡ª
¤¯¤¹¤ß¡§¸Å¤¤³Ñ¼Á¡¡¡¡
*3 Æý»À¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥ê¥ó¥´»À¡ÌÀ°È©À®Ê¬¡Í
¡Êº¸¡Ë¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å ¥¯¥ê¥¢¥Ôー¥ë¡¿¡Ê±¦¡Ë¥í¥¼¥Ã¥È¥´¥Þー¥¸¥å ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ôー¥ë