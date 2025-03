陸上風力発電所に対する再エネアグリゲーションサービスの提供を開始します

電源開発株式会社

電源開発株式会社(以下「Jパワー」、本社:東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員:菅野 等)は、これまで太陽光発電に対する再エネアグリゲーションサービス(以下「本サービス」)を提供してきました(2023年11月8日付(https://www.jpower.co.jp/news_release/2023/11/news231108.html)・2024年7月5日付(https://www.jpower.co.jp/news_release/2024/07/news240705.html)プレス)が、このたび新たに陸上風力発電所に対するサービスの提供を開始します。

本サービスは、Jパワーが陸上風力発電所から発電される電力の管理(発電予測・計画値同時同量管理業務・電力取引業務)を行うものです。発電予測については、Jパワーが再生可能エネルギーの国内トップランナーとして全国で取り組んでいる陸上風力発電所の開発・運営のノウハウを活用するとともに、Jパワーグループとして「風力発電における発電予測の研究」について共同研究を実施している早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構(https://www.waseda.jp/inst/across/)(東京都新宿区、機構会長:林 泰弘教授)の藤本 悠 研究院教授が中心となって開発・発表した手法※を活用して開発した発電予測システム(以下「本システム」)により実施します。本システムはJパワーグループが運営する陸上風力発電所の発電予測に既に活用しており、活用の結果として予測精度の有効性が確認できたことから、今回、本サービスの提供開始に至りました。

Jパワーは設立以来、水力発電を始め、風力発電、地熱発電、太陽光発電など再生可能エネルギーのトップランナーとして、さまざまな再生可能エネルギー事業を展開しています。今後も再生可能エネルギーに関する専門性を活かして開発を推進するとともに、本サービスの提供により、自社開発以外の再生可能エネルギー電源の開発・維持をサポートし、「J-POWER"BLUE MISSION 2050"(https://www.jpower.co.jp/bluemission2050/index.html)」で掲げたカーボンニュートラルの実現に貢献していきます。

