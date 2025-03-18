【『准教授・高槻彰良の推察』シリーズ】描き下ろしイラストを使用した新商品の発売が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年3月22日(土)より『准教授・高槻彰良の推察』シリーズの新刊発売を記念し、オリジナルグッズの発売を決定いたしました。

原作イラストレーター・鈴木次郎先生の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや、高槻・深町・佐々倉をイメージしたフレグランスセットの予約受付を開始いたします。

◆『准教授・高槻彰良の推察』シリーズ 新刊発売記念オリジナルグッズ◆

受注期間：2025年3月22日(土)15:00～4月15日(火)23:59

発売時期：2025年7月上旬～中旬予定

カドスト他にて取り扱い予定。

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00171/

≪商品紹介≫

■描き下ろしアクリルスタンド（高槻彰良/深町尚哉/佐々倉健司）

各 1,650円(税込)

【商品仕様】

＜高槻彰良＞

サイズ：本体/約H143×W33mm、台座/約H43×W50mm／素材：アクリル樹脂

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302501001618/

＜深町尚哉＞

サイズ：本体/約H131×W30mm、台座/約H43×W50mm／素材：アクリル樹脂

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302501001619/

＜佐々倉健司＞

サイズ：本体/約H150×W44mm、台座/約H43×W50mm／素材：アクリル樹脂

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302501001620/

■高槻彰良＆深町尚哉フレグランスセット＋澤村御影先生書き下ろしショートストーリー付き

■高槻彰良＆佐々倉健司フレグランスセット＋澤村御影先生書き下ろしショートストーリー付き

各 8,800円(税込)

【商品仕様】

＜高槻彰良＆深町尚哉セット＋ショートストーリー付き＞

サイズ：直径約15mm、高さ約108mm／仕様：内容量：10mL／素材：キャップ：プラ、ボトル：ガラス、ラベル・袋：PP、箱：紙、フレグランス：エタノール、香料、水

＋澤村御影先生書き下ろしショートストーリー

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302501001615/

＜高槻彰良＆佐々倉健司セット＋ショートストーリー付き＞

サイズ：直径約15mm、高さ約103mm／仕様：内容量：10mL／素材：キャップ：アルミ、ボトル：ガラス、ラベル・袋：PP、箱：紙、フレグランス：エタノール、香料、水

＋澤村御影先生書き下ろしショートストーリー

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302501001616/

【香りイメージ】

＜高槻彰良＞

トップノート： エスプレッソ

ミドルノート： ミルク

ラストノート： シュガー

＜深町尚哉＞

トップノート：ベルガモット、スミレ、リーフィーグリーン

ミドルノート：ローズ、スズラン、ジャスミン

ラストノート：ウッディ、ムスク、アンバー

＜佐々倉健司＞

トップノート：エスプレッソ

ミドルノート：エスプレッソ、カカオ

ラストノート： パウダリー、パチョリ、ウッディ

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※予告なく商品ラインナップ・商品名・デザイン・仕様・価格が変更になる場合がございます。

(C)Mikage Sawamura/Jiro Suzuki/KADOKAWA

▼新刊情報

『准教授・高槻彰良の推察 EX3』3月22日（土）発売予定

著者：澤村御影 装画：鈴木次郎

ゼミ合宿、高槻と渉のイギリス時代、佐々倉と高槻の誕生日……。高槻ファミリーの大切な「思い出」と、推しキャラエピソード満載の番外編！

https://www.kadokawa.co.jp/product/322410001724/(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410001724/)

▼既刊情報

小説「准教授・高槻彰良の推察」シリーズ

https://www.kadokawa.co.jp/series/204326/?i=322405001442

第1巻～11巻、EX１、２巻好評発売中

発行：株式会社KADOKAWA／レーベル：角川文庫

《著者プロフィール》

澤村御影（さわむら みかげ）

神奈川県横浜市出身、在住。女性。2016年に第２回角川文庫キャラクター小説大賞《大賞》を受賞した『憧れの作家は人間じゃありませんでした』でデビュー。同作はシリーズ化され、全４巻で完結。他の著作に21年、22年に実写ドラマ化された「准教授・高槻彰良の推察」シリーズがある。

関連情報

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