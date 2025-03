ShopifyのPlusプランでの導入が100ストア突破！CRM PLUS on LINE、特設ページを公開

株式会社ソーシャルPLUS

2025年3月18日、株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都港区、代表取締役:佐藤 亮介)が提供するLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」は、ShopifyのPlusプラン(エンタープライズ向けプラン)での導入・稼働中ストアが100件を突破したことをお知らせします。

CRM PLUS on LINEはリリース4周年を迎え、CRM PLUS on LINEを介してID連携を行った延べユーザー数は500万人を超えるなど、多くの方にご利用いただいています。

100件突破を記念して、特設サイトを公開しました。特設サイトでは、30社以上のユーザー企業様から頂いたコメントやCRM PLUS on LINEに関する様々なデータ、これまでの歩みなどをまとめています。

特設ページはこちら:https://crmplus.socialplus.jp/lp/advanced-100-stores-anniversary

CRM PLUS on LINEは、リリース4周年を迎えました

Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」は、2020年12月に「Shopify Plus専用アプリ」としてリリースして以降、2024年12月で4周年を迎えました。2021年7月にはShopifyのPlusプランだけでなく全プランで利用可能になり、2025年3月時点では2,000以上のストアで導入されています。※1 日頃ご愛顧いただいている事業者様や、CRM PLUS on LINEに関わってくださっている皆さまのご支援に、心より感謝申し上げます。

CRM PLUS on LINEは、Shopify上の会員IDとLINEのユーザーIDを連携し、ひとりひとりのニーズに合ったメッセージの出しわけや、LINE公式アカウントを通じた便利な購入導線を実現するShopifyアプリです。

中でも特徴的なのは、ShopifyのPlusプランにおけるLINEログインおよびID連携機能の導入実績が豊富なことで、「ユーザー体験を向上させながら、Shopify上の会員データと連携したLINE公式アカウント運営を実現したい」という事業者様に選ばれてきました。CRM PLUS on LINEを介してID連携を行った延べユーザー数は500万人を超え、多くの方にご利用いただいています。

CRM PLUS on LINE経由でのID連携ユーザー数。集計対象:Advancedプラン(ShopifyのPlusプラン向け)契約ストアのみ

※1:累計インストール数ではなく、2025年3月時点で実際に稼働しているストア数のみで算出しています(2025年3月までにCRM PLUS on LINEをアンインストールしたストア数や、初期設定が完了していないストア数を除く)。

ユーザー企業様より頂いたコメント(一部抜粋)

本企画において、30社以上のユーザー企業様から、CRM PLUS on LINEを導入した決め手や導入後に得られた成果についてコメントを頂きました。一部抜粋して掲載します。

ShopifyとLINEの連携を行う上で、特にLINEアカウントでのログイン・会員登録ができることが決め手となり導入しました。身近なツールであるLINEでログイン・会員登録できることが新規顧客の購入へのハードルを下げてくれていると感じています。LINEのID連携を活かしたリマインド配信からの購入も多いです。( bflat公式オンラインストア(https://shop.bflat.net/) )

LINEのID連携を活用して、CRMを強化したかったため導入しました。顧客情報に沿った訴求の出し分けにより、限られた配信数の中で売上を向上させることができました。また、Shopify Flowを活用した自動配信設計を軸に売上UPの施策を企画・実施できるため、施策実行からユーザー訴求までストーリー立てを丁寧に設計することができ、効果を最大化できるようになりました。( カラコン通販 Mew contact(https://contact.mewshop.jp/) )

LINEでの会員証表示など、ユーザーフレンドリーな施策を少ない工数で実装できるのが魅力でした。店頭とECの顧客データを一元管理するために活用しています。顧客情報の登録・取得が想像以上にスムーズで、店舗オペレーションが楽になりました。( 生活の木公式オンラインストア(https://onlineshop.treeoflife.co.jp/)・直営店舗 )

スポンサードスタンプやダイレクトミッションスタンプ(ID連携ミッション)施策を実施でき、LINE公式アカウントのターゲットリーチが大幅に増加しただけでなく、それに伴うトラフィック・売上も増加して費用対効果(ROAS)が高かったです。サポート担当の対応品質・スピード感も素晴らしいです。 ( 「ちいかわ」公式グッズショップ ちいかわマーケット(https://chiikawamarket.jp/) )

特設サイト( https://crmplus.socialplus.jp/lp/advanced-100-stores-anniversary )では、匿名で頂いたコメントも含め、多くのコメントを掲載しています。

株式会社ソーシャルPLUS 代表取締役コメント

株式会社ソーシャルPLUS 代表取締役 佐藤 亮介(さとう りょうすけ)

CRM PLUS on LINEをリリースした2020年頃、「オンラインで継続的な顧客接点を持ちたい」というニーズから、LINEを活用したCRM施策を行いたいというお声がけを多く頂いていました。しかし、例えば「ECサイトの購入履歴に応じたセグメント配信を実施したい」という時、ID連携がされていないことやサイトのカスタマイズが柔軟にできないこと等が障壁となり、本当に実現したいことを実現できている企業はそう多くはありませんでした。

「Shopifyの柔軟性・拡張性の高さを活かせば、EC・店舗と連携したLINEのCRM活用を柔軟に実現できるアプリを作れるはずだ」という想いから、代表である私自身も(当時はCTOとして)開発に携わり、リリースしてから4年。CRM PLUS on LINEは2,000以上のストアで稼働中で、最上位プランのAdvancedプラン(ShopifyのPlusプラン向け)は100以上のストアでご利用いただいていることを大変嬉しく思います。

CRM PLUS on LINEは、アプリを導入いただくストア様の売上貢献はもちろん、その先にいるエンドユーザー様の利便性向上も重視して、機能アップデートと導入・活用支援を行ってきました。LINEログイン機能を利用したスムーズなID連携・ログイン体験と、ID連携によるメッセージ配信の最適化がその代表例です。

今後も「テクノロジーで世の中を少しでも良くしていきたい」という共通の想いをもったメンバーと共に、より多くのお客様に選んでいただけるような、社会的に意義のあるプロダクトへと成長させていきます。

Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について

CRM PLUS on LINEは、Shopify上の会員とLINE公式アカウントの友だちを連携し、ひとりひとりのニーズに合ったメッセージの出しわけや、LINE公式アカウントを通じた便利な購入導線を実現するShopifyアプリです。

LINEログインなど6種のソーシャルログインやLINEミニアプリ(会員証)も導入可能。既にLINEに関連したツールをご利用中の場合でも、当アプリはLINEのWebhook URL設定が不要のため併用可能です。初期設定の無料サポートも行なっています。

サービスサイト:https://crmplus.socialplus.jp

【株式会社ソーシャルPLUS 企業概要】

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。LINEヤフー株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program(現LINEヤフー Partner Program)」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位ランクの「Premier」に認定されました。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

- 会社名:株式会社ソーシャルPLUS- 所在地:東京都港区南青山1丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F- 代表者:代表取締役 佐藤 亮介(さとう りょうすけ)- 事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業- URL:https://www.socialplus.jp

< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社ソーシャルPLUS

担当:大西

メール:pr@socialplus.jp